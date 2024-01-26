“我们从同事那里听说，这似乎不像是一场瘟疫，”澳大利亚布里斯班昆士兰大学 (UQ) 重症监护研究小组负责人 Fraser 教授说，“肺部的表现有所不同。患者出现肾衰竭和奇怪的谵妄。来自亚太地区各地的朋友和同事因查房而精疲力尽，每天晚上都打电话问我，‘在这种情况下你会怎么做？’”

当时，Fraser 教授没有合理的答复可提供。他以前从未见过这种疾病。缺乏针对新冠病毒感染（现在对该病毒的称呼）的临床治疗信息让他感到震惊。“缺乏信息的无力感确实让我们走到了一起，”Fraser 教授说，“在疫苗和治疗方法问世之前，我们现在必须做点什么。我们怎样才能帮助我们的朋友照顾最危重的病人？”

早些时候，随着新冠疫情从一个国家蔓延到另一个国家，急诊室和重症监护室的临床医生依赖着五花八门的治疗信息来源，其中包括一大摞电子表格、医学期刊、各种在线资源，还有像往常一样火速建立社交媒体群与同事们即时商讨。但现有和过时的临床参考资源很快就显露出问题来。