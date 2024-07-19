Credito Valtellinese (Creval) 是意大利的一家中型银行集团，通过注重客户服务和满意度而从竞争对手中脱颖而出。“我们非常重视客户满意度和客户关系，”Creval IT 服务部门 Creval Sistemi e Servizi (CSS) 银行组织和创新总监 Matteo Pizzicoli 说道。“让客户满意的最好方法，就是在关注服务效率的同时降低成本。Creval 的与众不同之处在于，我们能迅速响应客户需求。例如，我们可以在 15 天内答复客户的抵押贷款请求。意大利银行的平均处理时间为 30-60 天。”

Creval 将自己定位为“未来的零售银行”，致力于在数字和实体世界为客户提供优质服务和独特体验。CSS 提供后台 IT 服务，帮助银行实现客户服务目标。

在过去的几年里，CSS 投资了前沿技术，以支持和自动化其许多内部和外部流程。例如，该部门使用 IBM Business Process Manager 系统来实现敏捷业务流程管理 (BPM) 流程，从而能够在不到四小时的时间内发布新的银行解决方案。它还对 IBM Watson Analytics® 技术等认知系统进行了大量投资，以探索其 CRM 系统中的大数据。

“在某种程度上，我们得出的结论是，我们的许多流程现在都非常简单且非常快速，”Pizzicoli 说。然而，一些内部流程（例如银行为分行员工提供的服务台支持）既不自动化，也不高效。员工会打电话给服务台人员，服务台经常要回答相同的问题或全天重复相同的流程。我们希望专注于创建一个解决方案，帮助为重复性较高的服务台支持流程减少乃至无需所需人力，从而使我们的员工能够专注于为银行增加最大价值的那些流程，即为客户提供支持的流程。”

Creval 决定转变其内部服务台运营的服务模式。它设想了一种支持人工智能的系统，可以解释自然语言文本输入，并提供基于文本的响应、激活应用程序或根据需要连接到人工协助。该系统将接受所有银行服务台活动和银行内每个关键知识领域的培训。CSS 在设计系统时会考虑到系统的不断改进，利用认知技术让系统在使用过程中加深对知识的了解，并不断衡量用户对系统的满意度。