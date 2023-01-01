“……我们与 IBM 的合作始于 1962 年。当时我们都还没有参与其中，但在 2015 年，我们决定在公司内发展 AI 时，我们是在一起的。八年后，我们利用 AI 和技术实现了部分工作的自动化，从而节省了相当于 1,600 个全职工作岗位的时间。我们为顾问提供了更好的指导，帮助了我们的客户，并且非常精确地衡量了节省的时间。这些节省下来的时间对我们来说就是一项投资，因为我们减少了重复性任务，腾出时间让顾问开发新的商业和业务价值。所以你看，对于与客户直接联系的 30,000 名顾问来说，生产力的影响绝对是巨大的。”



Nicolas Théry

Crédit Mutuel Alliance Fédérale 主席

