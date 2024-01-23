通过使用下一代 Cisco Catalyst 9300（链接位于 ibm.com 外部）和 Cisco Nexus® 9300-EX 系列交换机（链接位于 ibm.com 外部）替换其原有网络环境，Corus Entertainment 创建了一个面向未来的平台，未来几年可以从容开展服务创新。
Corus Entertainment 网络运营经理 Shweta Bajaj 解释说：“我们的企业网络支持许多任务关键型服务，因此保持高水平的可用性是首要任务。与此同时，我们看到数字工具在为客户开发新产品和服务中发挥至关重要的作用，我们的目标是确保企业网络永远不会成为创新的障碍。”
她继续表示：“通过与 IBM 和 Cisco 合作，公司迁移到全新的网络，这个网络由开放、可扩展和软件驱动的、以 Cisco 应用程序为中心的基础架构（链接位于 ibm.com 外部）提供支持，我们的带宽已经翻了一番多，延迟减少了 40%，可用性提高了 32%。这些能力赋予我们信心，成为企业更高效的合作伙伴，进而迅速启动新的基础架构，以实现未来的服务创新。”
Corus Entertainment 多年来一直依靠 Cisco 解决方案来支持其网络需求。随着公司现有的 Cisco 交换机接近使用寿命，Corus 看到了增强企业数据中心服务的机会。目标是确保新网络能够适应数据数量和速度的预期增长，并根据新出现的业务需求迅速扩展。
Shweta Bajaj 表示：“我们要提升的两个关键网络功能是易于部署和可扩展性。尽管我们还不清楚未来对数字服务的确切要求是什么，但过去十年数字媒体的颠覆性影响告诉我们，变革几乎是不可避免的。无论未来如何发展，我们的目标都是确保能够灵活应对业务需求，同时不影响现有服务的可用性，也不会导致运营成本飙升。”
在其计算环境中，Corus 利用由 VMware vSphere 提供支持的虚拟服务器。Corus 将虚拟化的效率扩展到网络环境将有助于实现其目标，并寻找一种能够提供软件定义网络 (SDN) 最新进展的解决方案。
为了帮助降低采用新网络基础架构过程中的业务风险，Corus Entertainment 委托 IBM 和 Cisco 提供专家咨询、集成和支持服务。该公司委托 IBM 全球信息科技服务部协助进行数据中心迁移项目的咨询、设计和实施，并委托 IBM 技术支持服务部提供持续的支持和维护。
Shweta Bajaj 表示：“在开始这个项目之前，我们在多个交付领域与多家领先的 IT 供应商进行了合作。IBM 全球信息科技服务部提供的产品和服务确实一枝独秀。IBM 不仅为新的网络基础架构带来了清晰的愿景，还为实施及后续工作提供了令人信服的路线图。IBM 是真正能满足我们需求的一站式服务供应商，他们的顾问给了我们极大的信心，相信 IBM 有足够的技能和经验使我们的项目获得成功。”
她补充道：“选择 IBM 的另一个重要因素是他们与 Cisco 结成战略联盟。除了在 Cisco 网络解决方案方面拥有深厚的专业知识外，IBM 团队还在选拔过程中展现出了与 Cisco 同行的同心合力，这极大地证明了两家公司之间的密切联系。”
Corus Entertainment 希望通过转向 Cisco 交换机（能够为 Cisco 数字网络架构 (DNA)（链接位于 ibm.com 外部）和 Cisco ACI 提供原生支持），从而利用机器学习驱动的自动化，来减少管理、监控和扩展网络所需的时间和人工。
“虽然我们还没有机会测试 Cisco ACI 的自动配置功能，但该解决方案让我们能够更轻松地了解网络的状态和整体运行状况，这给我们留下了深刻的印象。”Shweta Bajaj 说。
“迄今为止，我们只在小范围内使用过 Cisco DNA，即从单个控制点向交换机推送 Cisco IOS® 升级。展望未来，我们相信 Cisco DNA 将对我们置备新基础架构的方式产生重大影响。例如，如果业务的新用例要求我们支持大量网络设备，Cisco DNA 将帮助我们避免耗时的手动配置过程，从而节省时间，并帮助我们的网络团队保持精简和敏捷。”
首先，Corus Entertainment 与 Cisco 合作，评估其现有网络基础架构并制定最佳升级路径。此次合作后，Corus 决定部署 Cisco Catalyst 9300 和 Cisco Nexus 9300-EX 系列交换机，利用 Cisco DNA 来加速和简化管理，并利用 Cisco ACI 来促进网络自动化。
Shweta Bajaj 说：“由于我们的交换机临近支持到期，我们为项目设定了紧迫的最后期限。零中断切换到新网络至关重要。除了电话、IP 语音和 Microsoft Exchange 电子邮件服务器等基本通信技术外，我们的企业网络还为广播团队提供服务，例如广播调度和存档系统。如果这些系统中的任何一个意外离线，业务影响将是巨大的，因此我们根本无法承受计划外停机。”
她继续说道：“我们与 IBM 和 Cisco 合作，精心测试了新的网络基础架构，并进行了逐步、分阶段的部署。得益于我们细致的测试方法以及 IBM 和 Cisco 团队的及时支持和指导，我们成功过渡到了下一代网络基础架构，并且对业务运营零影响。”
Corus Entertainment Inc.（多伦多证券交易所代码：CJR.B）（链接位于 ibm.com 外部）是一家领先的媒体和内容公司，为全球观众开发和提供跨平台的优质品牌和内容。自 1999 年以来，该公司的多媒体产品组合一直吸引着观众，包括 33 个专业电视服务、39 个广播电台、15 个传统电视台、一套数字和流媒体资产、动画软件、技术和媒体服务。
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2021 年 5 月在美国制作。
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