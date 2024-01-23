通过使用下一代 Cisco Catalyst 9300（链接位于 ibm.com 外部）和 Cisco Nexus® 9300-EX 系列交换机（链接位于 ibm.com 外部）替换其原有网络环境，Corus Entertainment 创建了一个面向未来的平台，未来几年可以从容开展服务创新。

Corus Entertainment 网络运营经理 Shweta Bajaj 解释说：“我们的企业网络支持许多任务关键型服务，因此保持高水平的可用性是首要任务。与此同时，我们看到数字工具在为客户开发新产品和服务中发挥至关重要的作用，我们的目标是确保企业网络永远不会成为创新的障碍。”

她继续表示：“通过与 IBM 和 Cisco 合作，公司迁移到全新的网络，这个网络由开放、可扩展和软件驱动的、以 Cisco 应用程序为中心的基础架构（链接位于 ibm.com 外部）提供支持，我们的带宽已经翻了一番多，延迟减少了 40%，可用性提高了 32%。这些能力赋予我们信心，成为企业更高效的合作伙伴，进而迅速启动新的基础架构，以实现未来的服务创新。”