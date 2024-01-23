为了打造自己的品牌，食品生产商 Colombina 认识到，帮助其零售客户找到最佳的产品组合将会推动销售增长。使用 IBM Services® 提供的 IBM® Rapid Move 切换到 SAP S/4HANA®，将使 Colombina 能够将正确的产品组合放在每个货架上，提升客户满意度，并为未来的增长创造完美的条件。
自 1927 年以来，Colombina 一直是哥伦比亚糖果、巧克力和烘焙食品市场的第一品牌。随着消费者口味的变化，Colombina 的产品系列也随之改变，如今，该公司管理着大量快速消费品 (FMCG) 品牌。
拉丁美洲消费者的健康意识越来越强，Colombina 新近推出了一个名为 Colombina 100% 的全天然产品品牌，满足这一新兴客户群体的需求。该公司认为，较小的独立零售店是新产品系列的理想推广渠道。然而，在竞争激烈的快速消费品行业中争夺货架空间并吸引顾客关注，这是一项严峻的挑战。
虽然 Colombina 的许多目标客户都在小型零售商店购买食品，但是要通过分析销售情况、识别趋势产品以及通过确保货架上每种产品都有适当数量来实现销售最大化，这些商店往往不具备上述能力。如果 Colombina 能够使现场销售团队向零售商提供这些功能，这将是一个促进销售、增加收入和打造品牌的绝佳机会
与快速消费品领域的许多世界领先企业一样，Colombina 多年来一直依靠其 SAP ERP 解决方案来整合其端到端运营，包括从生产规划和工厂管理到仓储、物流以及向销售商配送成品。作为第一步，该公司的目标是为其业务系统做好应对密集分析工作负载的准备。
Colombina 首席信息官 Jesus Antonio Brand 介绍说：“我们认识到，帮助我们的零售合作伙伴进行库存和物流规划，是在全国消费者中建立品牌认知度的绝佳机会，特别有利于推介我们的全新 Colombina 100% 产品。同时，大规模地执行复杂分析，对我们现有的 SAP 业务系统提出极高的要求。”
Colombina 相信，转向先进的 SAP S/4HANA 和 SAP BW/4HANA® 解决方案，将为下一代业务分析流程奠定坚实的基础。同时，在不中断关键任务业务流程的情况下过渡到 SAP S/4HANA 至关重要。
“我们公司依靠数据运行，如果我们的 SAP 解决方案在错误的时间脱机，我们的运营就会停滞，这对 Colombina 来说是不可接受的业务风险，”Jesus Antonio Brand 解释道。“为了让公司为数字化未来做好准备，我们要寻找一个值得信赖的合作伙伴，帮助我们过渡到 SAP S/4HANA，同时对日常业务运营影响为零。”
在对多家领先的集成专家进行仔细评估后，Colombina 选择了 IBM Consulting，指导其从 SAP ERP 向 SAP S/4HANA 和 SAP BW/4HANA 转型。
该公司对 IBM Rapid Move for SAP S/4HANA 产品印象特别深刻。IBM Rapid Move for SAP S/4HANA 将最佳实践解决方案、专业知识和资产与转型软件公司 SNP Group 的软件工具结合在一起，使企业能够简化从 SAP ERP 到 SAP S/4HANA 的迁移。尤其是 SNP Group 推出的数据转换平台 CrystalBridge®，使企业能够迁移到最新的 SAP S/4HANA 解决方案，而无需多次迭代数据迁移和 SAP 解决方案集成。
Jesus Antonio Brand 继续说道：“我们只有四天的计划停机时间来完成向 SAP S/4HANA 的迁移，因此必须找到一个值得信赖的合作伙伴来实现这一目标。我们计算了一下，如果采用传统的技术迁移方法，至少需要六天半的工作时间，远远超出了我们可以接受的停机时间窗口。IBM Rapid Move for SAP S/4HANA 与 SNP Group 的 CrystalBridge 为我们提供了一种方法，将切换过程缩短到仅需两天时间。考虑到迁移到新 SAP S/4HANA 解决方案的技术复杂性和大量历史数据，这确实是个令人赞叹的成果。”
首先，IBM Services 与 Colombina 合作进行了 IBM HANA 影响评估。在确定数据清理机会的同时，对于两家公司在新的 SAP S/4HANA 平台上复制 Colombina 现有 SAP ERP 数字工作流程所需做出的变动，该过程还以文档形式进行了记录。
“IBM HANA 影响评估帮助我们将迁移到新解决方案的数据总量减少了 3 TB，”Jesus Antonio Brand 补充道。“我们知道，SAP S/4HANA 提供的增强型数据压缩功能，将使我们能够在迁移后降低存储需求，但考虑到时间紧迫，限制最初迁移的数据量也是一个强大的优势。”
为了提供高水平的计算和存储性能，并从新的 SAP S/4HANA 解决方案中获取最大价值，Colombina 委托 IBM 部署全新的 IT 基础架构，并在 IBM 数据中心进行托管。新环境由 IBM Power® Systems S822 服务器组成，该服务器运行有 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（链接位于 ibm.com 外部）操作系统，并连接到低延迟IBM FlashSystem® 存储器（基于 IBM Spectrum® Virtualize 构建）。
“在这个项目之前，我们已经依赖 IBM Power Systems 服务器来支持我们的任务关键型 SAP ERP 解决方案很多年了，而且我们从 IBM 获得的托管服务非常出色，”Jesus Antonio Brand 回忆道。“IBM 提出的方案，即使用 IBM Power Systems 服务器、IBM FlashSystem 存储和 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统的组合，让我们充满信心，我们将拥有可靠性、可用性和可扩展性来支持我们现在和未来几年的分析工作负载。”
借助 SUSE Linux Live Patching for Power，IBM 可以部署影响 Linux 内核的 SAP S/4HANA 更新，而无需让关键系统脱机进行维护。结合 SUSE Linux Enterprise High Availability Extension，新解决方案有助于确保 Colombina 的业务系统 24/7 在线。
通过 IBM 全球融资部提供的延期付款选项，Colombina 得以将项目资金转移到下一个财政年度，使公司能够立即推进部署工作。
Jesus Antonio Brand 表示：“我们希望尽快推进 SAP S/4HANA 之旅，而 IBM 全球融资部的延期付款解决方案使我们能够做到这一点。”
Colombina 与 IBM Services 合作，在停机时间窗口内成功从 SAP ERP 切换到 SAP S/4HANA。作为实现高级分析功能的下一步，该公司目前正在与 IBM 合作，将 SAP S/4HANA 和 IBM BW/4HANA 解决方案与一套 SAP 云解决方案（包括用于人力资源管理的 SAP SuccessFactors®）集成。
“未来，我们将使用 SAP Commerce Cloud、SAP Marketing Cloud 和 SAP Analytics Cloud（外部链接），使我们的销售团队能够从我们的零售合作伙伴那里获取准确、及时的交易数据，并利用这些数据为每家商店确定最佳的商品种类和促销活动，”Jesus Antonio Brand 继续说道。“通过将这些数据与 SAP S/4HANA 中的生产计划和 SAP Transportation Management 中的物流计划相结合，我们将能够确保根据市场需要生产最亟需的商品，并将其配送到正确的商店，抓住每一个机会。”
虽然 Colombina 的 SAP S/4HANA 之旅才刚刚开始，但该公司已经在评估迁移到新数据平台的明显优势。
“自从我们与 IBM Services 合作迁移到 SAP S/4HANA 以来，我们全面缩短了报告时间，”Jesus Antonio Brand 说道。“我们的财务部门现在生成发票报告的速度提高了 97%。此外，SAP S/4HANA 使我们创建工厂运营规划和管理情况报告的速度提高了 12 倍，使我们的团队能够专注于增值活动。”
他继续说道：“我们认为，总体而言，我们已将业务和运营分析及报告的成本降低了 10%。在新的库存和物流规划功能都还尚未启用的情况下，我们已经测算出 8% 的收入增长，这的确是一个出色的开端。”
通过采用 SAP S/4HANA，Colombina 还获得了改进的数据压缩优势，帮助其优化存储成本。
“SAP S/4HANA 中的增强型数据库压缩将我们的数据库从 22 TB 缩小到仅 5.8 TB，”Jesus Antonio Brand 补充道。“这种能力在未来将特别重要，因为我们预计要分析的数据量将在未来几年急剧增长。”
通过与 IBM Services 合作，Colombina 公司有望捕捉到有助于品牌发展的客户洞察力，并加快其在哥伦比亚竞争激烈的快速消费品领域的发展。
“与 IBM 的合作将使我们能够优化数百家零售客户的库存，帮助 Colombina 及其合作伙伴提高销售额并增加收入，”Jesus Antonio Brand 总结道。“数据是我们行业成功的关键要素，我们找到了完美的合作伙伴 IBM Services，可以为我们的业务提供切实可行的洞察。”
Colombina（链接位于 ibm.com 外部）总部位于哥伦比亚卡利，是一家全球性的食品公司，其宗旨是，以新颖、美味的产品，为消费者带来享受与快乐。Colombina 管理着大量快速消费品品牌，业务遍及拉丁美洲和北美，在哥伦比亚、危地马拉和西班牙设有制造工厂。
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