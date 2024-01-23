自 1927 年以来，Colombina 一直是哥伦比亚糖果、巧克力和烘焙食品市场的第一品牌。随着消费者口味的变化，Colombina 的产品系列也随之改变，如今，该公司管理着大量快速消费品 (FMCG) 品牌。

拉丁美洲消费者的健康意识越来越强，Colombina 新近推出了一个名为 Colombina 100% 的全天然产品品牌，满足这一新兴客户群体的需求。该公司认为，较小的独立零售店是新产品系列的理想推广渠道。然而，在竞争激烈的快速消费品行业中争夺货架空间并吸引顾客关注，这是一项严峻的挑战。