Colgate-Palmolive Pakistan Ltd 是口腔和织物护理产品的市场领军企业，帮助人们保持笑容灿烂和衣物洁净。巴基斯坦经济增长迅速，从 2015 年的约 1,700 亿美元增长到 2018 年的 2,750 亿美元，创造了一个充满活力、不断扩大的快速消费品 (FMCG) 市场。

为了管理其业务流程，特别是销售、财务和分销流程，Colgate-Palmolive Pakistan 公司使用 SAP ERP 应用程序。随着公司的发展和交易量的增加，制作标准报告的时间开始增加，特别是在提取和分析数据时。财务团队经常需要加班才能完成每月的结账，花费大约 12-14 个小时来生成所需的报告。

除了上述挑战之外，许多高级管理人员经常出差，不在办公室，亲自拜访主要客户和供应商。远程系统登录往往既慢又不可靠，限制了访问关键数据和签发重要审批的能力。

Colgate-Palmolive Pakistan 的 IT 总监 Ahmed Rehmani 解释道：“从根本上说，我们意识到需要扩大系统的吞吐量和能力。我们正在寻找一个能够全力支持我们发展的战略解决方案，并寻找一个拥有相关知识和经验的合作伙伴来实现这一目标。”