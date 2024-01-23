Colgate-Palmolive Pakistan 标志性产品带来了灿烂的笑容和洁净的衣物。为了加强自身能力，该公司升级了 SAP® ERP 应用程序，并迁移到由 IBM® Power Systems™ 服务器提供支持的 SAP HANA® 数据库。
Colgate-Palmolive Pakistan 通过迁移到由 IBM Power Systems 服务器提供支持的 SAP HANA，让其 SAP ERP 应用程序重新焕发了生机，为其业务报告带来了更快的速度和更强的分析能力。
Colgate-Palmolive Pakistan Ltd 是口腔和织物护理产品的市场领军企业，帮助人们保持笑容灿烂和衣物洁净。巴基斯坦经济增长迅速，从 2015 年的约 1,700 亿美元增长到 2018 年的 2,750 亿美元，创造了一个充满活力、不断扩大的快速消费品 (FMCG) 市场。
为了管理其业务流程，特别是销售、财务和分销流程，Colgate-Palmolive Pakistan 公司使用 SAP ERP 应用程序。随着公司的发展和交易量的增加，制作标准报告的时间开始增加，特别是在提取和分析数据时。财务团队经常需要加班才能完成每月的结账，花费大约 12-14 个小时来生成所需的报告。
除了上述挑战之外，许多高级管理人员经常出差，不在办公室，亲自拜访主要客户和供应商。远程系统登录往往既慢又不可靠，限制了访问关键数据和签发重要审批的能力。
Colgate-Palmolive Pakistan 的 IT 总监 Ahmed Rehmani 解释道：“从根本上说，我们意识到需要扩大系统的吞吐量和能力。我们正在寻找一个能够全力支持我们发展的战略解决方案，并寻找一个拥有相关知识和经验的合作伙伴来实现这一目标。”
为了提高交易和报告性能，Colgate-Palmolive Pakistan 决定使用 SAP Enhancement package 8 (SAP EHP) 升级其 SAP ERP 应用程序，以更好地利用 SAP HANA 数据库。这一组合将提供管理当前和未来工作量的能力，并为高级分析、移动办公等增强功能提供有利平台。
由于在使用 IBM POWER7® 处理器的 IBM Power Systems 平台上运行 SAP 解决方案具有长期经验，Colgate-Palmolive Pakistan 顺理成章地选择了基于 IBM POWER8® 处理器的服务器，这些服务器经过认证可与 SAP HANA 配合使用。主要目标是部署一个平台，能够支持工作量大幅增长，同时尽可能减少中断，既能应对月末高峰，又能处理正常业务。
Colgate-Palmolive Pakistan 的规程要求采用全面的采购流程来指导基础架构平台的选择。在采购合作伙伴 Selling Business Systems (SBS) 的帮助下，该公司选择 IBM Power Systems 服务器作为其业务关键型 SAP ERP 应用程序的合适战略平台，部署了一台 IBM Power Systems E850 服务器、一台 IBM Power Systems S824L 服务器和一台 IBM Power Systems S822L 服务器。SAP ERP、SAP HANA 和 SAP Business Warehouse 软件在 IBM Power Systems E850 服务器上的 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 上运行。备份、测试、开发和质量保证实例在 IBM Power Systems S824L 和 S822L 服务器上运行，这些服务器还处理以前在独立系统上执行的商业智能和分析任务。
Ahmed Rehmani 解释说：“Colgate-Palmolive Pakistan 选择 IBM Power Systems，是看中了它具有竞争力的价格、卓越的价值、系统性能、可靠性和有力支持。作为一家一年 365 天、一天 24 小时都在运营的企业，我们不能承受哪怕是短暂的停机时间，否则我们的工厂就会停工。我们需要全天候的密切专家支持。许多国际公司依靠业务合作伙伴为巴基斯坦的客户提供支持，而 IBM 则提供自己的全天候支持，这种令人称赞的服务真的让他们优于其他公司。”
“12 年来我们一直使用 IBM 服务器为我们的系统提供支持，在此期间从未出现过停机情况。例如，我们始终能够在 IBM 产品的整个生命周期内正常使用它，从来没有出现故障的迹象。这些因素意味着，此类系统的总体拥有成本称得上是物有所值。”
“感谢 IBM 巴基斯坦团队的帮助，迁移工作全部按时完成，并且几乎没有出现停机。我们安排了 15 到 20 小时的时间窗口来安装新硬件，但 IBM 只花了 10 个小时就完成了安装；我们能够提前完成应用程序和数据库迁移。”
为了应对数据量的急剧增长，Colgate-Palmolive Pakistan 公司还使用两台 IBM Storwize® V7000 系统（IBM FlashSystem 7200 的前身）升级了存储器，无需更换现有存储器即可实现虚拟化混合云技术。IBM Storwize 经过 SAP HANA 定制数据中心集成 (TDI) 部署认证，与 IBM Power Systems 完美匹配，提供经济高效的全闪存和混合存储，帮助优化资本和运营支出，同时最大限度地提高异构存储系统的效率和灵活性。
“我们选择 IBM Storwize V7000 的部分原因是它配备了用户友好的 IBM Spectrum Control 仪表板，有助于进行集中管理、快速性能分析和准确的容量预测，”Ahmed Rehmani 回忆道。“此外，内置的 IBM Easy Tier 功能可将经常访问的数据转移到速度更快的存储器，将不常用的数据转移到经济型存储器，从而自动优化存储设备的性价比。
“IBM Storwize V7000 提供压缩功能，可将我们的容量需求降低 50%，帮助我们在不影响性能的情况下削减成本。为了在低带宽需求下实现稳健灾难恢复，我们依靠 IBM Spectrum Virtualize 提供的全局镜像与变更卷服务。”
随着由 SAP HANA 提供支持的新 SAP ERP 应用程序就位，Colgate-Palmolive Pakistan 公司开始利用 IBM Power System 平台的功能。
以前需要 14 个小时才能完成的月度报告，现在只需 6 个小时就能完成，速度提高了 60%，从而通过及时的信息提高了业务灵活性。性能改进意味着原来需要 20 分钟才能完成的五年期数据报告，现在只需 3 分钟即可完成。此外，将公司的其他商业智能功能整合到 IBM Power Systems 服务器后，数据中心的总物理占用面积减少了 25%，这也有助于降低能耗和成本。
Ahmed Rehmani 和团队正忙于向经理和销售主管推介 SAP ERP 中的新功能，包括用于远程办公的新 SAP Fiori® 应用程序。第一个应用程序包括使用手机安全地授权采购订单的能力，这个看似很小的变化，却带来了生产力的重大提高。同样，销售经理现在可以运行时间跨度更长或更详细的报告，更深入地分析历史和模式，帮助他们发现新的机会。
Ahmed Rehmani 表示：“利用 SAP Fiori 应用程序，管理人员能够在出差时通过手机和平板电脑处理业务，这带来了便利并节省宝贵的时间。以前，要在差旅期间批准新的采购单，管理人员必须打开笔记本电脑，登录 VPN 客户端，然后登录内部系统。现在，他们会收到有关新采购单的电子邮件通知，并且可以在手机上完成审批。这对业务产生了下渗效应，简化了审批流程，使每个人都可以更高效地工作。董事总经理和高级管理人员对 SAP Fiori 功能感到非常满意，我们计划向公司其他部门的员工推广 Fiori 应用程序。
“我们已经在考虑在 SAP 中添加更多模块，甚至进一步升级到 SAP S/4HANA。IBM Power Systems 使我们能够添加新的工作负载，并提供我们业务所需的速度和服务。”
最后要提及的优势是关乎个人福祉，这也是 Colgate-Palmolive Pakistan 关切的核心所在：“过去，我们的会计师每个月末结算时都要加班到很晚才能完成报告。但借助 IBM Power Systems 以及由 SAP HANA 提供支持的 SAP ERP，他们可以在六点钟结束工作并回家与家人团聚。”
Colgate-Palmolive (Pakistan) Limited（以下简称“该公司”）是一家自 1977 年开始运营的上市公司，注册办事处位于 Lakson Square, Building No. 2, Sarwar Shaheed Road, Karachi, Pakistan。该公司主要从事洗涤剂、个人护理产品和其他相关产品的生产和销售。它是口腔护理和织物护理领域的市场领军企业
要了解有关 IBM Power Systems for SAP HANA 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问：ibm.com/power/sap-hana。要了解有关 IBM Storage 的更多信息，请访问：ibm.com/storage。
Selling Business Systems 是 IBM 业务合作伙伴，在巴基斯坦提供基础架构服务。要了解有关 Selling Business Systems 的更多信息，请访问：www.sbsits.com
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