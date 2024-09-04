试点工作非常成功，显著增强了 Argos 平台的功能和用户体验。试点项目中采用的方法加速了数据分析，使整个过程对用户更加友好，并在尽量减少培训的同时让用户获得了准确的结果。此外，与 LLM 的整合最终也节省了大量时间。能够以自然语言查询数据，这提高了系统的效率，并且让各个行业的用户都更易于访问系统。

通过自然语言查询，用户的可访问性提高了 50%，同时数据处理和分析所用的时间缩短了 65%。



IBM Client Engineering 业务技术主管 Alexandr Dobeš 表示：“我们团队的综合性专业知识发挥了重大的推动作用，使 Argos 更加直观，对用户更加友好。这个项目不仅展示了 watsonx.ai 在简化复杂数据交互方面的强大功能，还通过支持自然语言查询最大限度地缩短了用户的学习曲线。”



Cogniware 计划继续完善 Argos，进一步优化数据分析和用户交互。该试点项目的成功着重体现了 Cogniware 的创新承诺，及其利用尖端科技满足客户不断变化的需求的能力。

