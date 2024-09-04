Cogniware, s.r.o 提供基于 AI 的创新型分析产品和杰出的专业服务，帮助客户识别潜在的安全威胁，发现可疑行为和犯罪的隐藏模式。Cogniware 通过一个名为 Argos 的 AI 驱动型数据分析平台为客户提供支持，这是一个高度安全的数据分析解决方案，用于调查、深入分析、模式搜索等。Argos 平台旨在高效收集和关联数据，分析各种数据格式，但 Cogniware 发现了进一步提升平台可用性的机会。
Argos 可利用 AI 处理更为复杂的数据交互，因而可能对于执法部门和商业银行等行业非常有用，在这些行业中，快速准确的数据分析至关重要。因此，Cogniware 的目标是简化用户体验并提高平台的整体效率。让系统更加直观，对用户更加友好，以便用户可以使用自然语言查询数据，并根据客户的特定需求定制平台，这体现出 Cogniware 致力于让所有调查人员有效利用 Argos 的承诺。
Cogniware 与 IBM Client Engineering 合作开展将 IBM® watsonx.ai LLM 模型与 Argos 平台集成的试点工作。该团队的工作重心在于，通过让系统自动生成分析模式，支持用户以自然语言查询数据。试点项目涉及来自 Cogniware 和 IBM 的人员，为期数月。试点工作的范围包括来自 Cogniware 的内部数据以及外部数据集，以确保对系统功能进行可靠的评估。
试点工作期间，关键是要利用 LLM 将自由文本查询转换为结构化分析模式，从而最大限度地降低模型幻觉的风险，此类模型幻觉可能会带来错误或误导性的结果。Cogniware 销售经理 Dominik Regner 表示：“对于关键决策，务必要有精确的结果，不允许 LLM 出现任何幻觉或错误。”该试点项目将 LLM 整合其中，用于总结文本和提取实体，提高了平台的整体效率。Cogniware 产品经理 Martin Kovář 表示：“我们专注于两个主要目标，一是能够利用 LLM 处理非结构化文档，另一个便是将提取的知识添加到我们的图形中，能够使用自然语言高效地查询图形数据，且所有这些都以直观且高度安全的方式进行。我们的客户需要绝对信任对其敏感数据所采取的安全措施。我们与 IBM 团队的合作最终彻底改变了我们向业务导向型用户提供自助分析软件的路径。”
试点工作非常成功，显著增强了 Argos 平台的功能和用户体验。试点项目中采用的方法加速了数据分析，使整个过程对用户更加友好，并在尽量减少培训的同时让用户获得了准确的结果。此外，与 LLM 的整合最终也节省了大量时间。能够以自然语言查询数据，这提高了系统的效率，并且让各个行业的用户都更易于访问系统。
通过自然语言查询，用户的可访问性提高了 50%，同时数据处理和分析所用的时间缩短了 65%。
IBM Client Engineering 业务技术主管 Alexandr Dobeš 表示：“我们团队的综合性专业知识发挥了重大的推动作用，使 Argos 更加直观，对用户更加友好。这个项目不仅展示了 watsonx.ai 在简化复杂数据交互方面的强大功能，还通过支持自然语言查询最大限度地缩短了用户的学习曲线。”
Cogniware 计划继续完善 Argos，进一步优化数据分析和用户交互。该试点项目的成功着重体现了 Cogniware 的创新承诺，及其利用尖端科技满足客户不断变化的需求的能力。
Cogniware（ibm.com 外部链接）是一家来自捷克的软件公司，也是 IBM 的业务合作伙伴，其宗旨是提供基于 AI 的创新型分析产品和杰出的专业服务，帮助识别全球范围内的潜在安全威胁。公司的核心客户群覆盖公共和私营部门：从执法机构和国家情报机构到商业银行、电信运营商等等。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标和 IBM Consulting 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。