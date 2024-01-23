为了支持其快速发展，Cochlear 有限公司与 IBM 业务合作伙伴 GLiNTECH 合作，采用中央平台来管理其国际在线布局。如今，该公司已将其网站整合了 73%，改善了用户体验，并使网站流量增加了 15%。
享有盛誉的 Cochlear 已成为创新的代名词——产品线赢得众多本地和国际赞誉，客户服务方式也不断推陈出新。
Cochlear 在线业务主管 Vishy Narayanan 解释说：“与许多在短时间内快速发展的企业一样，Cochlear 拥有一些本地化分支机构，具有强有力的在线布局，但我们缺乏统一的机制来吸引客户，并向客户（收件人和候选人）和专业人士（我们的渠道合作伙伴）提供信息。”
由于没有标准化的全球在线布局，Cochlear 的区域办事处使用各种技术构建了自己的网络平台。
“我们在多个平台上拥有近 75 个网站。一些网站由内部团队管理，另一些则外包；优化我们的技术基础架构是一项挑战，成本高昂且效率低下。”
内容分发和管理流程存在一致性问题，使得整个组织的信息共享变得困难且耗时。
“我们希望通过一致的外观和感觉、更好的品牌形象、更直观的界面来改善用户体验。我们需要建立一个在线业务平台，营销等其他业务部门可以利用该平台来推动客户参与，而不是每个地区都创建和管理自己的解决方案来满足每个新项目的需求，”Vishy Narayanan 说。
Cochlear 当时正在推出 IBM WebSphere® Portal，因此 IBM 是该项目的自然选择，非常适合支持标准化网站和内容管理平台的实施。
Vishy Narayanan 解释说：“我们需要一个灵活的解决方案来满足我们的高可用性、企业级需求，并应对快速变化，由于 IBM 已经在企业的其他部门使用，我们决定坚持使用同一平台。”
经过初步讨论，IBM 建议其业务合作伙伴 GLiNTECH 提供企业门户和相关内容管理解决方案，利用共享基础架构，并为内容和 Web 服务提供基于角色的单点访问。
Vishy Narayanan 表示：“我们知道该项目的规模是前所未有的，因此我们需要一个具备快速部署技能的合作伙伴，能够帮助我们在超过 24 个国家/地区、以近 20 种不同语言上线。”GLiNTECH 帮助我们配置了 IBM 解决方案，并将其集成到各种后端系统中，还开发了内容结构、站点、portlet 和面向服务的架构 (SOA)。
“GLiNTECH 资源的质量非常出色。GLiNTECH 完美结合了专业知识与 IBM 实验室技术专家的牢固关系，是我们开拓新领域的宝贵资源”，Vishy Narayanan 补充道。
部署始于 Cochlear 的国际网站，并以此为试点。Vishy Narayanan 表示，这种方法让他的团队能利用学到的经验，调整其他国家/地区网站的部署流程。然后在第二阶段，在不到一年的时间内，该公司迁移了近 20 个国家/地区网站，取得了良好的成果。
培训是管理如此大规模部署的关键，因此，除了对使用新平台进行初步的熟悉培训外，Narayanan 和他的团队还每周举办一次论坛，分享技巧，并确保全球利益相关者了解如何优化新功能，从而发挥其最大优势。
该组织实现了医疗器械行业的首创——为全面的全公司在线战略提供了统一平台。
Vishy Narayanan 表示：“Cochlear 的网站数量已从 75 个减少到仅有 20 个，我们正在持续监控网站数量，确保满足业务需求。开始时，我们的国际团队非常担心最终结果会不如他们自己创建的网站平台，但到目前为止的反馈是积极的，我们将继续寻找优化和改进该平台的方法，提供更好的客户体验。”
Cochlear 的一项关键衡量标准是网站的流量增加。Vishy Narayanan 表示：“我们在澳大利亚和英国进行的用户测试的初步结果显示，网站流量增长了 15%。虽然平台只是难题的一部分，但我相信一致的内容、统一的外观和感觉，一定促成了这一非常积极的结果。”
举例而言，涉及重大新产品发布时，Cochlear 需要在相对较短的时间内，在所有国家/地区的网站上发布产品信息，这在 Cochlear 之前的内容管理流程中是很大的挑战，但事实证明在新平台上这很容易。
根据 Vishy Narayanan 的说法，“医疗器械行业受到严格监管，这意味着许多 Cochlear 产品并非同时在所有国家/地区上市。此外，任何产品的适应症和规格都必须满足各个国家/地区不同的立法要求。这对我们来说是一个关键的成功因素，因为无论平台或参与度有多好，都必须满足业务需求。借助 IBM 和 GLiNTECH 的资源，我们按时满足了所需目标。”
要了解有关 IBM Web Content Manager 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，
GLiNTECH 总部位于悉尼，是屡获殊荣的澳大利亚 IBM 银牌业务合作伙伴。其训练有素的顾问获得了 IBM 解决方案套件的认证，使他们成为澳大利亚及整个地区多家大型企业客户的首选 IT 服务提供商。GLiNTECH 自 2000 年开始运营。要了解有关 GLiNTECH 的更多信息，请访问：www.glintech.com（链接位于 ibm.com 以外）。
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