享有盛誉的 Cochlear 已成为创新的代名词——产品线赢得众多本地和国际赞誉，客户服务方式也不断推陈出新。

Cochlear 在线业务主管 Vishy Narayanan 解释说：“与许多在短时间内快速发展的企业一样，Cochlear 拥有一些本地化分支机构，具有强有力的在线布局，但我们缺乏统一的机制来吸引客户，并向客户（收件人和候选人）和专业人士（我们的渠道合作伙伴）提供信息。”

由于没有标准化的全球在线布局，Cochlear 的区域办事处使用各种技术构建了自己的网络平台。

“我们在多个平台上拥有近 75 个网站。一些网站由内部团队管理，另一些则外包；优化我们的技术基础架构是一项挑战，成本高昂且效率低下。”

内容分发和管理流程存在一致性问题，使得整个组织的信息共享变得困难且耗时。

“我们希望通过一致的外观和感觉、更好的品牌形象、更直观的界面来改善用户体验。我们需要建立一个在线业务平台，营销等其他业务部门可以利用该平台来推动客户参与，而不是每个地区都创建和管理自己的解决方案来满足每个新项目的需求，”Vishy Narayanan 说。