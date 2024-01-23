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Cobmax 使用 RPA 将后台运营削减了一半
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2016 年，位于巴西 São José Do Rio Preto 的电话营销、销售和客户服务提供商 Cobmax 销售中心面临着意想不到的困境。

Cobmax 刚刚赢得了一份重要合同，为巴西最大的电信公司之一处理客户来电。这家年轻公司的发展机会是巨大的。但是很快就发现，该公司过时的手动管理系统威胁着公司的发展。

Cobmax 成立于 2008 年，之后发展迅速。到 2016 年，它有大约 200 名销售人员在其客户服务中心工作。随着新合同的不断签订，销售电话的数量迅速增加。对于每个电话，销售人员都必须将客户信息输入 Cobmax 的客户关系管理 (CRM) 系统。然后，该公司必须将这些信息传输到每个客户的 CRM 系统中。

这就是后台团队的用武之地。近 50 名员工在后台全职工作，将信息从一个 CRM 剪切并粘贴到另一个 CRM 中。然而，随着通话次数的增加，他们无法及时跟上工作进展。

导致员工工作时间较长，有时甚至工作到晚上 11:00，这就需要支付加班费。即便如此，由于手动输入错误，向 Cobmax 客户提供的报告常常出现延迟。有时，客户收到的发票金额不一，这导致了客户的困惑以及与 Cobmax 服务人员的长时间通话。

“我们知道必须尽快采取行动，”Cobmax 的创新经理 Alexandre Voltan 说道。“尽管我们尽了最大努力，但成本和错误仍在增加。如果我们想继续发展，就必须精简我们的后台系统。”

销售量大

 

销售顾问每月销售超过 20000 件产品

缩短报告时间

 

以前需要 2-3 天才能完成的客户报告现在只需 1 天即可完成
2016 年，我们从一颗小小的种子开始。那时我们只有一个流程需要改进，那就是简单的剪切和粘贴。今天，我们在 Cobmax 内部拥有一支由五名开发人员、一名技术负责人和一名流程所有者组成的团队，我们正在实现各种流程的自动化。 Alexandre Voltan 创新经理 Cobmax 销售中心
意外收获

考虑到这一点，Cobmax 管理层向 IBM 寻求帮助来解决该问题。几天之内，IBM 团队就与该公司会面，审查问题和解决方案，包括 IBM Robotic Process Automation (RPA)。

会议结束后，IBM 向 Cobmax 提供了概念验证 (PoC)，包括 RPA 流程的演示。该演示正是 Cobmax 管理层需要看到的。“通过这次演示，我们知道 RPA 技术不仅可以解决我们的问题，而且其作用远超我们的想象。”Voltan 回忆道。“很明显，我们可以扩展这项技术。因此我们迅速决定与 IBM 合作。

IBM 和 Cobmax 管理层在启动项目时仔细审查了 Cobmax 的管理流程。他们发现一些重复性或容易出错的任务，非常适合自动化。团队还记录了每个流程，这是 Cobmax 从未做过的事情。

这次审查为Cobmax管理层带来了更多意想不到的好处。 Voltan 解释道：“我们现在意识到，在实现自动化之前，尽可能简化流程是多么重要。而记录一切则可确保流程清晰、正确完成。这是我们在与 IBM 合作之前从未做过的事情。”

Cobmax 为 RPA 技术选择了一种混合解决方案，该解决方案在 IBM Cloud 中运行分析，而机器人则安装在 Cobmax 办公室的计算机上。这种软件即服务 (SaaS) 解决方案使该公司能够在大约两个小时内启动并运行整个流程。Cobmax 还节省了资金，因为它没有启动成本，也无需投资服务器硬件或软件。此外，将机器人安装在 Cobmax 的办公室内，还能让公司更轻松地确保合规性并监控 RPA 流程。

该公司还委托 IBM 对 Cobmax 的员工进行新 RPA 技术培训。Voltan 解释了原因：“我们公司以帮助员工在工作中学习和成长为荣。IBM 提供的培训让我们的员工对自动化流程更加得心应手。这让每个人都能更轻松地实施。”
一个解决方案解决多个问题

很快，Cobmax 就发现了 RPA 的好处。这些机器人为公司节省了大量时间，使后台操作减少了 50％。员工利用节省下来的时间学习新技能，并以其他方式为 Cobmax 做出贡献。有些人转行做了销售或客户支持。其他人则有机会利用自己所受的教育，晋升到市场营销和信息技术等战略领域。

Cobmax 的客户也从中受益匪浅。客户报告中的错误明显减少。将更多的人员调到销售中心后，员工可以以更快的速度处理更多的来电，这也提高了客户满意度。“例如，客户报告请求过去需要两到三天才能完成，”Voltan 说。“我们现在一天内就能完成这些报告。因此，与过去相比，我们的交付速度更快，可预测性更高，客户的头痛问题也更少。”

对于 Voltan 来说，了解 Cobmax 员工的态度在实施过程中如何演变也很有趣。“起初，当员工听说这些机器人时，他们非常担心，”他说。“许多人认为他们会失业。即使在接受了 IBM 的培训后，员工们仍心存疑虑。他们质疑机器人如何阅读和解读信息。他们认为机器人永远无法完成他们的工作。”

如今，员工已经看到了 RPA 的全部优势。Voltan 继续指出：“当他们现在看到一个新流程时，他们立即开始想知道我们如何才能实现自动化。我们的员工现在看到，技术实际上可以增进人际关系，让他们的工作变得更有趣。

 

新冠疫情的爆发也表明了流程自动化的重要性。“我们能够迅速应对疫情，”Voltan 回忆道。“五天内，我们就有 300 多名员工在家安全工作。这有助于我们保持联系。”

Cobmax 最初与 IBM 签订合同时，管理层认为这只是为了完成一项任务。但机器人一开始工作，他们就大开眼界了。他们意识到，自动化可以帮助公司多个领域加快工作速度并节省资金。

“刚开始的时候，IBM 为机器人开发了所有流程，”Voltan 解释道。“但是当管理层发现 RPA 可能开展的项目数量时，我们决定组建一个内部团队来处理所有事情。如今，我们的团队由五名开发人员、一名技术负责人和我本人组成。当然，IBM 会在我们需要时继续为我们提供支持和培训。”

Cobmax 管理层对未来以及与 IBM 的合作充满信心。“在 IBM 的帮助下，我们期待引进更多创新技术，”Voltan 说。“现在，唯一的问题是我们能走多远？”

 

本案例研究中的客户最初是与 WDG Soluções Em Sistemas E Automação De Proces LTDA 接洽，该公司自 2021 年 1 月 1 日开始以 IBM 的名义开展业务。本案例研究中的 WDG 产品 WDG Studio 和 WDG RPA 现在分别称为 IBM RPA Studio 和 IBM RPA Solution
我们一直将自己视为一家技术和销售公司。这就是为什么 2016 年与 IBM 的合作如此契合，以及未来我们继续与 IBM 合作感到如此期待。 Alexandre Voltan 创新经理 Cobmax 销售中心
Cobmax Sales Center 徽标
关于 Cobmax Sales Center

Cobmax Sales 是位于巴西普雷图河畔圣若泽的销售呼叫中心。该公司成立于 2008 年，500 多名员工为巴西最大的几家电信和保险公司管理销售、客户服务和电话营销呼叫。
解决方案组件 IBM® Robotic Process Automation
采取下一步行动
Lojacorr Network 在其自动化之旅中秉承以人为本的理念 有利于流程和人员的货运追踪自动化 GAM 利用机器人开发解决方案并降低成本
脚注

© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, Hybrid Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

2021 年 3 月在美国制作。

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