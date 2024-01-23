Cobmax 刚刚赢得了一份重要合同，为巴西最大的电信公司之一处理客户来电。这家年轻公司的发展机会是巨大的。但是很快就发现，该公司过时的手动管理系统威胁着公司的发展。

Cobmax 成立于 2008 年，之后发展迅速。到 2016 年，它有大约 200 名销售人员在其客户服务中心工作。随着新合同的不断签订，销售电话的数量迅速增加。对于每个电话，销售人员都必须将客户信息输入 Cobmax 的客户关系管理 (CRM) 系统。然后，该公司必须将这些信息传输到每个客户的 CRM 系统中。

这就是后台团队的用武之地。近 50 名员工在后台全职工作，将信息从一个 CRM 剪切并粘贴到另一个 CRM 中。然而，随着通话次数的增加，他们无法及时跟上工作进展。

导致员工工作时间较长，有时甚至工作到晚上 11:00，这就需要支付加班费。即便如此，由于手动输入错误，向 Cobmax 客户提供的报告常常出现延迟。有时，客户收到的发票金额不一，这导致了客户的困惑以及与 Cobmax 服务人员的长时间通话。

“我们知道必须尽快采取行动，”Cobmax 的创新经理 Alexandre Voltan 说道。“尽管我们尽了最大努力，但成本和错误仍在增加。如果我们想继续发展，就必须精简我们的后台系统。”