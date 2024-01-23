在时尚零售业，上市时间比以往任何时候都更加重要。消费趋势可能会在几周内起飞并消失，像英国领先鞋类品牌之一英国其乐这样的公司必须迅速采取行动，抓住机遇。

英国其乐系统经理 John Caswell 解释说：“如今的客户希望能够随时随地在任何联网设备上进行购买。为了实现这些期望，我们必须在零售店、网站、社交媒体平台或移动应用程序等每个渠道上提供无缝且响应迅速的体验。”

每个客户都是独一无二的，为了满足每个客户的需求，Clarks 管理着 100 余万种鞋类款式、尺寸和宽度的库存单位 (SKU)。为了确保在每个渠道上销售最佳的产品组合，公司依靠 SAP 解决方案来管理生产、规划和分销流程。

“多年来，随着我们业务需求的不断变化，我们的 SAP 解决方案也与时俱进，”John Caswell 继续说道。“例如，我们从批量处理转向实时处理，以提供即时库存检查和次日交付。为了更有效地管理我们的全球供应链，我们最近将多个国际 SAP 部署整合到整个业务的单一全球 SAP 实例中。”