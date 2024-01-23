英国其乐如何让鞋类顾客在灵感迸发的那一刻轻松购买合适的款式和尺码？英国其乐与 IBM 和 Elyzium 合作，在 IBM Power Systems 上采用了由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，从而能够快速创建多种数字营销途径，最大限度地提高销售额，并确保每只靴子都合脚。
在时尚零售业，上市时间比以往任何时候都更加重要。消费趋势可能会在几周内起飞并消失，像英国领先鞋类品牌之一英国其乐这样的公司必须迅速采取行动，抓住机遇。
英国其乐系统经理 John Caswell 解释说：“如今的客户希望能够随时随地在任何联网设备上进行购买。为了实现这些期望，我们必须在零售店、网站、社交媒体平台或移动应用程序等每个渠道上提供无缝且响应迅速的体验。”
每个客户都是独一无二的，为了满足每个客户的需求，Clarks 管理着 100 余万种鞋类款式、尺寸和宽度的库存单位 (SKU)。为了确保在每个渠道上销售最佳的产品组合，公司依靠 SAP 解决方案来管理生产、规划和分销流程。
“多年来，随着我们业务需求的不断变化，我们的 SAP 解决方案也与时俱进，”John Caswell 继续说道。“例如，我们从批量处理转向实时处理，以提供即时库存检查和次日交付。为了更有效地管理我们的全球供应链，我们最近将多个国际 SAP 部署整合到整个业务的单一全球 SAP 实例中。”
为了在全渠道零售环境中有效竞争，英国其乐面临着越来越大的压力，需要快速激活新渠道和数字服务，但其现有的 SAP 基础设施已接近饱和。
“如果我们的某款产品在社交媒体上大受欢迎，我们需要确保能在短时间内处理订单量的大幅增长，”John Caswell 评论道。“同样，能否赢得新的国际分销交易，可能取决于我们能否在短短几周内建立必要的 B2B 集成。我们知道，我们目前的基础设施所能提供的服务已到了极限。为了确保我们能够继续有效地为企业提供服务，我们寻找了一个新的平台。”
多年来，英国其乐一直依靠 IBM Power Systems 服务器来支持其最关键的 SAP 业务系统。为了增强其全渠道零售能力，英国其乐决定采用由 SAP HANA 支持的 SAP Business Suite，其中包含用于分析的 SAP Business Warehouse 和用于忠诚度计划报告的 SAP Customer Activity Repository。新解决方案基于 SAP HANA 内存数据平台，可加快数据访问速度，并使企业能够将实时数据见解注入关键工作流程。
在对多家基础架构供应商进行全面评估后，Clarks 决定在高性能 IBM Power Systems 服务器上部署全新的 SAP Business Suite 平台，该服务器与基于 IBM® Spectrum Virtualize 的超低延迟 IBM® FlashSystem 存储相连。这个新环境配置为私有云，可为 Clarks 提供敏捷性、容量和安全性，以便在全球范围内快速部署新的数据驱动型服务。
英国其乐的技术专家 Jane Baker 表示：“我们多年来一直依靠 IBM Power Systems 服务器来支持我们的任务关键型 SAP 解决方案，并且一直以来该平台从未让我们失望过。我们对 IBM 平台的质量和可靠性非常有信心，而且 IBM POWER8 处理器架构的性能提升也给我们留下了深刻印象。由于 IBM POWER8 处理器针对 SAP HANA 工作负载进行了优化，因此我们在紧凑的空间内显着提高了计算性能，帮助我们提高计算能力，同时保持运营成本不变。”
John Caswell 补充道：“我们认为 IBM FlashSystem 存储方案和基于 IBM POWER8 处理器的系统可形成最佳组合，为我们的任务关键型 SAP 解决方案提供灵活、面向未来的平台。IBM 和 SAP 的紧密战略联盟让我们高枕无忧，因为两种解决方案高度兼容，并保证提供及时、有效的支持，克服实施过程中的任何技术挑战。”
英国其乐与 IBM 金牌业务合作伙伴 Elyzium 合作部署了新的私有云基础设施。该解决方案基于 IBM Power Systems 服务器，SAP HANA 在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 上运行（链接位于 ibm.com 以外 ），SAP 应用程序服务器在 IBM AIX上运行。该解决方案采用 IBM PowerVM 进行虚拟化，在两个数据中心进行复制，以实现高可用性，并由 IBM Services （应用程序开发和管理服务）团队提供持续支持。
英国其乐 SAP 应用程序服务经理 Zoe Jones 回忆说："我们一直在与 Elyzium 讨论软件许可证的续订问题，正是这样的对话引发了该项目。事实证明，Elyzium 与 IBM 的合作非常有效，我们共同确定了新 SAP 解决方案的最佳架构、规模和实施方法。”
John Caswell 评论说：“SAP Business Suite 解决方案为整个全球业务提供支持，因此无缝实施和切换至关重要。我们与 Elyzium 和 IBM 合作，设计了一套强大的流程来管理整个项目的风险，其中包括在非生产环境中进行大量测试，以完善我们的方法。我们的精心准备得到了回报，我们提前几个小时完成了部署、测试和发布流程，这一成果为我们赢得了企业的广泛赞誉。”
借助在 IBM Power Systems 服务器上运行、由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，Clarks 能够灵活快速地推出新的数字渠道和服务，与全球更多的消费者建立联系。
Clarks 的 SAP BASIS IT 服务专家 Mindaugas Liegus 解释说："迁移到新一代高性能 IBM Power Systems 服务器和 IBM FlashSystem 存储器后，我们的可用计算资源增加了 50%，成本却没有增加。
他继续说：“这种额外的空间对于构建、测试新服务并将其部署到生产环境中绝对至关重要。更妙的是，我们的私有云环境使我们能够在几分钟内提供必要的计算、存储和网络资源。这些效率意味着我们现在可以在短短一个工作日内提供与新分销商的 B2B 集成等服务，比以前快达 90%。能否在这些紧迫的时间框架内交付产品，是赢得大订单与错失销售机会的关键，我们对所获得的灵活性感到非常满意。”
英国其乐已经在利用其更高的灵活性来加快关键创新项目的交付。“过去两年，我们一直通过推出自动化商品财务规划解决方案来支持业务，该解决方案有望显著提高我们的运营效率，”John Caswell 解释道。
“在项目的最后阶段，企业需要各种不同的测试环境，其中一些使用实时生产数据，另一些使用静态数据。在过去，按照他们的规格配置这些环境是一个需要数周工作的重大项目，但由于有了新的私有云平台，我们在不到一天的时间内就完成了环境的启动和运行。如今，我们知道自己拥有能够快速响应创新项目要求的平台、软件和人员，从而提高了我们为企业提供的价值。”
凭借 IBM Power Systems 服务器，英国其乐将最终用户 SAP 应用程序性能提高了两倍，支持更快、更明智的决策。此外，通过获得弹性的突发容量，该公司可以根据自身需求的变化灵活地将非生产工作负载转移到公共云中。
“英国其乐正在进行业务转型，旨在开拓新市场和新客户，”Zoe Jones 评论道。“我们在响应迅速的高性能私有云平台上成功完成 SAP 解决方案的部署，夯实了我们的优势地位，进而从容构建各类增值服务，并执行相应的数据与新应用集成策略等，最终顺利将企业产品更快速推向市场。”
John Caswell 总结道：“要在全渠道市场中蓬勃发展，我们必须了解客户的偏好，为他们提供无缝的零售之旅，这一点至关重要。灵活、经济高效且高性能的 IT 基础设施是满足所有这些要求的起点。通过在高性能私有云中部署由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Suite，我们正在增强我们在全球零售市场的竞争能力。”
英国其乐 （链接位于 ibm.com 外部）成立于 1825 年，是英国领先的鞋类品牌之一。英国其乐在北美、西欧和东欧、印度和中国拥有 1400 多家零售店，拥有 13000 名员工，年收入约为 19 亿美元。
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Elyzium 成立于 1998 年，总部位于英国博尔顿，是 IBM 金牌业务合作伙伴，致力于提供基于 IBM 软件的顶级专业服务和企业系统管理解决方案。要了解有关 Elyzium 的更多信息，请访问： elyzium.co.uk（链接位于 ibm.com 外部）
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