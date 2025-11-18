在多家长期护理机构中，实验室服务常常效率低下，问题丛生。实验室检测单通常通过手写、传真或电子邮件的方式传递。患者数据需要手动输入电子健康记录 (EHR),，这会导致重复录入、错误和工作流缓慢。这一切都意味着关键化验结果的处理时间被拉长，而行政工作的重担则压在了本已超负荷的护理团队身上。这些问题会危及护理质量和合规性，同时增加运营成本。

Clariti Diagnostics Laboratories 的成立就是为了解决这些挑战。这家位于俄亥俄州哥伦布市的临床实验室，持有 CLIA 认证，为全州的养老院、辅助生活机构及其他长期护理服务商提供检测服务。除了移动设备的放血服务外，Clariti 还提供全面的诊断服务，包括化学、血液学、微生物学、分子聚合链反应 (PCR) 和药物基因组学。

Clariti 发现了实现实验室服务现代化的机遇，旨在淘汰纸质流程、僵化的排班模式并挽回错失的计费机会。为了解决长期护理设施效率低下的问题，他们着手构建一个解决方案，以消除常见的痛点，并改变医护人员和患者的诊断方式。他们的目标有两个：消除客户的运营障碍，并且增强自身能力，规模化地提供准确、及时的实验室服务。

