Clariti Diagnostics 和 CTI Global 利用 IBM watsonx AI 解决方案提高效率，削减成本
在多家长期护理机构中，实验室服务常常效率低下，问题丛生。实验室检测单通常通过手写、传真或电子邮件的方式传递。患者数据需要手动输入电子健康记录 (EHR),，这会导致重复录入、错误和工作流缓慢。这一切都意味着关键化验结果的处理时间被拉长，而行政工作的重担则压在了本已超负荷的护理团队身上。这些问题会危及护理质量和合规性，同时增加运营成本。
Clariti Diagnostics Laboratories 的成立就是为了解决这些挑战。这家位于俄亥俄州哥伦布市的临床实验室，持有 CLIA 认证，为全州的养老院、辅助生活机构及其他长期护理服务商提供检测服务。除了移动设备的放血服务外，Clariti 还提供全面的诊断服务，包括化学、血液学、微生物学、分子聚合链反应 (PCR) 和药物基因组学。
Clariti 发现了实现实验室服务现代化的机遇，旨在淘汰纸质流程、僵化的排班模式并挽回错失的计费机会。为了解决长期护理设施效率低下的问题，他们着手构建一个解决方案，以消除常见的痛点，并改变医护人员和患者的诊断方式。他们的目标有两个：消除客户的运营障碍，并且增强自身能力，规模化地提供准确、及时的实验室服务。
为了实现实验室运营的现代化改造，Clariti 与 CTI Global 合作部署 LifeHealth，这是一款使用 IBM watsonx 产品服务组合构建的虚拟医疗助手。
LifeHealth 直接与 EHR 系统集成，可自动执行实验室申请、抽血调度、计费和结果报告。IBM® watsonx.aiAI 工作室实现了可扩展的 AI 开发，而 IBM Watsonx Orchestrate 自动化解决方案则将这一切整合在一起。Watsonx Orchestrate 充当了 LifeHealth 平台的连接纽带，它协调着 AI 智能体、实验室系统及员工的工作流程。该解决方案通过自动化多步骤任务（如申请单流转、样本追踪和账单更新），消除了人工交接，实现了信息在全程护理中的无缝流动。
这些功能共同将 Clariti 的手工工作流程转变为全数字化、无纸化的系统，减轻了管理负担，并在长期护理机构之间实现了实时、准确的实验室交互。
CTI Global 的首席执行官 Michelle Barry 博士表示：“通过 IBM watsonx 为 LifeHealth 赋能，我们打造了一个不仅能自动化实验室工作流程，还能智能地将 Clariti 与其客户的电子健康记录系统连接起来的平台，从而简化了长期护理机构间的医疗信息流和护理协调。”
随着 LifeHealth 的落地实施，Clariti 已成为俄亥俄州长期护理机构领域内，提供更智能、更快捷实验室服务的领军者。通过使用支持 AI 的解决方案，实现实验室工作流的数字化和自动化，Clariti 减少了 60% 的实验室相关文书工作花费时间，并将样本错误标记和重新抽取减少 50%。这些改进缩短了周转时间（通常是当天），大大加强了病人护理，减少了临床错误。
Clariti Diagnostics 首席执行官 Joseph Landau 表示：“与 CTI Global LifeHealth 和 IBM 的 AI 技术整合对我们产生了重大的有益影响。嵌入 LifeHealth 不仅简化了我们的实验室检测流程，还扩大了我们服务的广度、准确性和速度。”
如今，该机构已具备大规模提供高质量诊断服务的能力，这在新技术实施之前是无法实现的。此次与 CTI Global 的合作使 Clariti 处于长期护理诊断创新的前沿，表明 IBM 是推动未来发展的值得信赖的技术合作伙伴。
Clariti Diagnostics Laboratories 是一家获得 CLIA 认证的临床实验室，于 2019 年在俄亥俄州哥伦布市成立。该公司专注于为俄亥俄州的养老院、辅助生活机构及其他长期护理服务提供商提供专业服务。Clariti 提供广泛的诊断服务，包括化学、血液学、微生物学、分子 PCR、药物基因组学和移动设备放血服务。他们量身定制的工作流旨在简化实验室流程和改善患者护理。
CTI Global 是一家 IBM 银牌业务合作伙伴，作为公私合营的社会企业，于 2019 年成立，总部位于乌干达。他们致力于通过技术和最佳实践，在农业、医疗保健、可再生能源和电子银行等领域为撒哈拉以南非洲农村地区带来可持续发展。他们的 LifeHealth 生态系统利用 AI 驱动的平台为世界各地的客户提供整体健康解决方案。
