Clarify health 通过生成数字路线图为患者提供实时护理指南，从而提高患者护理的透明度并改善护理。

业务挑战 医疗保健系统可能会相当分散、混乱，有时甚至令人沮丧。现在需要一种方法，让医师在患者首次就诊时就能有把握为其提供端到端的护理路线图，从而为更精简高效的护理管理方法铺平道路。

变革 Clarify Health 针对这些挑战制定了解决方案。该数字平台通过无缝集成高级分析、机器学习、实时患者导航和智能工作流程，提供优化临床医疗流程的洞察分析。这使医师、医疗系统和支付方能够指导患者完成动态更新的护理流程。

当我们意识到能够使用 IBM Cloud 为我们提供的裸机服务时，顿时茅塞顿开，因为与其他基于云的解决方案相比，我们在 Clarify 必须处理的大型数据集上进行相似类型的活动（如训练预测模型）时，性能提高了 20%。 Todd Gottula CTO Clarify Health Solutions