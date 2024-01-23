Clarify health 通过生成数字路线图为患者提供实时护理指南，从而提高患者护理的透明度并改善护理。
Clarify Health 针对这些挑战制定了解决方案。该数字平台通过无缝集成高级分析、机器学习、实时患者导航和智能工作流程，提供优化临床医疗流程的洞察分析。这使医师、医疗系统和支付方能够指导患者完成动态更新的护理流程。
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2019 年 5 月在美国制作。
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