面对疫情引发的对更多远程数据访问的需求时，泰勒市决定扩展已经成功实施的 VMware 虚拟桌面基础架构 (VDI) 运营。该市联系了 IT 转型解决方案提供商和 IBM 业务合作伙伴 Mark III Systems，力图升级基础设施并寻找可提供最高级别保护、隐私和安全的技术解决方案。

Mark III Systems 帮助泰勒市将 IBM® FlashSystem 7200 技术集成到其 IT 堆栈中。IBM FlashSystem 7200 为需要企业中端存储的组织提供高端功能。部署解决方案后，泰勒式使用 IBM FlashSystem 7200 中 IBM® Spectrum Virtualize 软件的存储虚拟化功能，将数据服务扩展到现有存储，从而提高系统的性能和效率。

“IBM Storage 技术帮助我们发挥现有基础设施的优势，”泰勒市首席信息官 Benny Yazdanpanahi 表示，“IBM Spectrum Virtualize 优化并更新了我们现有的闪存存储，推动我们以较低的成本实现基础设施的现代化。”

“IBM FlashSystem 7200 是变革推动者，”泰勒市 IT 基础设施经理 Jeremy English 补充道，“能够提供现代、高效的应用程序并部署虚拟桌面，帮助我们快速过渡到适合每个人的居家工作系统。”

该存储系统用作泰勒市 VDI 运营的后端。该平台提供对闪存模块和增强型处理器的访问，从而减少延迟并提高虚拟系统的性能。

作为 IBM 闪存解决方案的存储管理功能，IBM® Storage Insights 提供自动监控和预测分析能力，帮助泰勒市 IT 团队快速解决问题，同时保持最高水平的可用性和性能。这些解决方案支持的升级后虚拟桌面助力城市雇员（从执法人员到 IT 人员）无论是在办公室、巡逻车还是家里，都能快速访问为社区服务所需的信息。