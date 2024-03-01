德克萨斯州泰勒市的魅力远超眼前所见。穿过郁郁葱葱的玫瑰花园和熙熙攘攘的市中心，您会发现一个紧密团结、技术精湛、使命远大的社区，全方位运用创新技术，提高从紧急响应时间到远程工作访问等各个领域。
泰勒市对数字化转型并不陌生。
此前该城市实施了 IBM Cloud® for VMware 技术和 IBM 全闪存存储系统，增强其中央数据平台。这些解决方案帮助素有“美国玫瑰之都”美誉的泰勒市发展成一个包容、安全、有弹性、可持续的社区。
实时洞察和先进的数据管理赋能泰勒市改善各个部门，并实时连接涵盖广泛服务（警察、消防、公用事业、交通和城市中心）的人员、网络、应用程序和设备，具有持续的可靠性和安全性。
虚拟桌面的登录时间比行业标准快三倍
运行数百个活动 VDI 会话，确保零延迟、零性能问题
尽管有这些前瞻性的创新，新冠疫情仍给泰勒市议会、政府雇员、志愿者和居民带来新的挑战。工作流程和资源必须虚拟化，数据访问速度和可用性必须增强，城市运营需要更多技术支持——而且都不能以牺牲服务质量为代价。
泰勒市官员明白，为了更好地了解和应对社区的变化，他们需要再次升级 IT 基础设施。
面对疫情引发的对更多远程数据访问的需求时，泰勒市决定扩展已经成功实施的 VMware 虚拟桌面基础架构 (VDI) 运营。该市联系了 IT 转型解决方案提供商和 IBM 业务合作伙伴 Mark III Systems，力图升级基础设施并寻找可提供最高级别保护、隐私和安全的技术解决方案。
Mark III Systems 帮助泰勒市将 IBM® FlashSystem 7200 技术集成到其 IT 堆栈中。IBM FlashSystem 7200 为需要企业中端存储的组织提供高端功能。部署解决方案后，泰勒式使用 IBM FlashSystem 7200 中 IBM® Spectrum Virtualize 软件的存储虚拟化功能，将数据服务扩展到现有存储，从而提高系统的性能和效率。
“IBM Storage 技术帮助我们发挥现有基础设施的优势，”泰勒市首席信息官 Benny Yazdanpanahi 表示，“IBM Spectrum Virtualize 优化并更新了我们现有的闪存存储，推动我们以较低的成本实现基础设施的现代化。”
“IBM FlashSystem 7200 是变革推动者，”泰勒市 IT 基础设施经理 Jeremy English 补充道，“能够提供现代、高效的应用程序并部署虚拟桌面，帮助我们快速过渡到适合每个人的居家工作系统。”
该存储系统用作泰勒市 VDI 运营的后端。该平台提供对闪存模块和增强型处理器的访问，从而减少延迟并提高虚拟系统的性能。
作为 IBM 闪存解决方案的存储管理功能，IBM® Storage Insights 提供自动监控和预测分析能力，帮助泰勒市 IT 团队快速解决问题，同时保持最高水平的可用性和性能。这些解决方案支持的升级后虚拟桌面助力城市雇员（从执法人员到 IT 人员）无论是在办公室、巡逻车还是家里，都能快速访问为社区服务所需的信息。
泰勒市依靠 IBM Storage 技术以较低成本支持对市政府工作人员至关重要的虚拟系统、工作负载和应用程序。该市以 Called to S.E.R.V.E（响应服务号召）为座右铭，SERVE 代表 Streamline、Empower、Respond、Venture 和 Evaluate（简化、赋能、响应、冒险和评价）。
虚拟系统比物理桌面的登录速度快，平均登录时间约 20 秒，比行业标准快三倍。这种速度使泰勒市的效率更上一层楼，并为雇员提供随时随地可用的信息。
IBM FlashSystem 7200 以 IBM Spectrum Virtualize 软件和 IBM Storage Insights 为基础，极大改善了泰勒市的数据访问，并为市政府雇员和公民提供了更高的透明度、更好的公共服务和更强大的社区。
“我们齐心打造智慧城市。市议会投资新技术，为雇员及其工作提供支持。反过来，我们也能够创造服务，为公民打造更美好的家园。”Yazdanpanahi 总结道。
德克萨斯州泰勒市（ibm.com 外部链接）是史密斯县的治所。市政府为社区提供公共安全、交通、公园和娱乐以及卫生服务。该市的座右铭 Called to SERVE（响应服务号召）是 Streamline、Empower、Respond、Venture 和 Evaluate（简化、赋能、响应、冒险和评价）的缩写，这些都是泰勒市的蓝图目标。
关于 Mark III Systems
Mark III Systems（ibm.com 外部链接）已与 IBM 合作 25 年，是一家跨学科的“全栈”解决方案提供商，拥有各种规模的企业、公共部门和服务提供商客户。由数据科学家、开发人员、DevOps/自动化工程师以及系统架构师和工程师组成的团队，凭借特有的全栈能力，致力于帮助客户创新并推动数字化和 IT 转型。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM 公司，IBM Systems，New Orchard Road，Armonk，NY 10504
2021 年 10 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM FlashSystem 以及 IBM Spectrum 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见以下网站的“版权和商标信息”部分：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
VMware 、VMware 徽标、VMware Cloud Foundation、VMware Cloud Foundation Service、VMware vCenter Server 和 VMware vSphere 是 VMware, Inc. 或其子公司在美国和/或其他司法管辖区的注册商标或商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。