通过聘请 IBM 合作伙伴 Mark III Systems 实施 IBM Cloud for VMware 技术和 IBM 闪存存储，泰勒市使用具有高级数据管理功能的新中央数据平台来提高系统性能、可扩展性和成本效率。新实施的 IBM 存储解决方案还提供了数据驱动的混合多云存储架构。

利用数据更好地了解和服务社区，泰勒市正在利用人工智能 (AI)、云、分析和物联网方面的最新技术进行彻底转型。基于从各种来源收集的数据和高级分析解决方案，我们将提供卓越的服务。

如今，科技已渗透到城市的方方面面。一切都由数据驱动、数字化、联网并实时更新。泰勒市为其市民提供价值，确保他们在需要的时间和地点获得所需的数据。

泰勒市采用的强大技术使他们能够集中精力改进全市各部门，将人员、网络、应用程序和设备实时连接起来，涵盖警察、消防、公用事业、交通和城市中心等各种服务，并确保持续的可靠性和安全性。AI 内置了云就绪工具，易于学习和使用，连接简单且安全无忧。