作为数据驱动型城市，泰勒致力产生积极影响，为社区提供服务。无论是现在还是未来，技术都是能够为市民提供卓越服务和最大价值的工具。
一个城市如何才能为社区提供最好的服务，并使其成为人们生活、工作、养家糊口和退休的安全之地？在这一目标的引领下，泰勒市探索并实施了创新技术，以提取数据的真正价值，更好地服务和保护民众，确保他们获得最大的价值。
泰勒市需要提高效率，提高员工生产力并加强社区服务。该市还需要根据实时洞察做出更明智的决策。泰勒市警察局长希望为警察配备联网设备，使该市成为德克萨斯州最安全的地区。该部门希望利用现有数据使这座城市具有包容性、安全性、弹性和可持续性。
通过聘请 IBM 合作伙伴 Mark III Systems 实施 IBM Cloud for VMware 技术和 IBM 闪存存储，泰勒市使用具有高级数据管理功能的新中央数据平台来提高系统性能、可扩展性和成本效率。新实施的 IBM 存储解决方案还提供了数据驱动的混合多云存储架构。
利用数据更好地了解和服务社区，泰勒市正在利用人工智能 (AI)、云、分析和物联网方面的最新技术进行彻底转型。基于从各种来源收集的数据和高级分析解决方案，我们将提供卓越的服务。
如今，科技已渗透到城市的方方面面。一切都由数据驱动、数字化、联网并实时更新。泰勒市为其市民提供价值，确保他们在需要的时间和地点获得所需的数据。
泰勒市采用的强大技术使他们能够集中精力改进全市各部门，将人员、网络、应用程序和设备实时连接起来，涵盖警察、消防、公用事业、交通和城市中心等各种服务，并确保持续的可靠性和安全性。AI 内置了云就绪工具，易于学习和使用，连接简单且安全无忧。
IBM 技术使泰勒市能够通过每周 7 天、每天 24 小时向公众提供数百 TB 视频，帮助显著改善数据访问，从而提供更高的透明度和更好的体验，从根本上改变城市与市民互动的方式。
这些创新技术有助于最大限度地降低严重安全问题和公共安全问题的风险，使泰勒市能够实现新的效率水平，并通过触手可及的信息增强工作人员的能力。
基于先进的 IT 功能，可高效地收集和处理各种来源的数据，泰勒消防局得以立即改善其服务。 渲染地图的精细细节以前需要 15 分钟，现在只需几秒钟。
借助正确的数据、实时威胁检测解决方案和分析技术，警员可以在正确的时间出现在正确的地点，减少犯罪并根据实时洞察做出更明智的决策。
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2019 年 7 月在美国制作。
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