赫尔辛基市 | IBM

赫尔辛基市正在加强客户服务聊天机器人对不同语言的支持。IBM Client Engineering 和赫尔辛基市合作开展了价值证明 (POV)，以展示 IBM watsonx.ai 如何通过高级语言翻译和汇总功能提升客户服务水平。POV 将 IBM® Consulting 和 IBM Client Engineering 的人才聚集到一起。

最初，POV 表明，IBM watsonx.ai 能熟练地将外语问题翻译成芬兰语，芬兰语是聊天机器人的基本语言，以提高意图识别能力。给出的答案都是预先写好并已经过检查，以避免错误。赫尔辛基市目前的客户服务解决方案支持三种语言（芬兰语、英语和瑞典语），对 watsonx.ai 进行了试点，以选择最合适的大型语言模型 (LLM) 进行翻译。赫尔辛基市为翻译设定了很高的标准，而 watsonx.ai 在这个关键功能上的表现与目前使用的系统不相上下。

IBM Client Engineering 和 IBM Consulting 与赫尔辛基市团队共同举办了一系列创新研讨会，设计了 POV 方法，解决了挑战，并最终得出结论，watsonx.ai 可以成为赫尔辛基市的新翻译解决方案。这次合作展示了如何进一步开发解决方案，以满足他们的需求，并将其集成到他们的基础设施中，从而为赫尔辛基市民带来更优质的客户服务体验。