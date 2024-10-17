为了帮助社区在新冠疫情期间了解信息并确保安全，加拿大高科技之都万锦市成为加拿大第一个部署 IBM watsonx Assistant for Citizens 虚拟代理的城市，使用户能够通过在线、电话或使用 Access Markham 移动应用程序接收最新的新冠疫情信息。
通过部署 IBM watsonx Assistant for Citizens 虚拟代理，万锦市向居民提供有关新冠疫情及其对市政服务影响的可靠、一致和准确的信息。
2020 年 1 月下旬一个寒冷的星期四早晨，一辆救护车驶入多伦多东北部的一家医院，一名发烧咳嗽的 50 岁男子进入急诊室。就在医护人员准备应对另一例流感时，患者又提供了一条改变了一切的信息——他刚从中国武汉回来。
在检测出新冠疫情感染呈阳性后，这名武汉游客被转移到隔离室，成为加拿大第一例已知的冠状病毒病例。
随着安大略省和约克区的新冠肺炎病例数开始上升，万锦市官员寻求基于创新技术的工具，希望通过提供可信的最新疫情信息来保障市内居民的安全。
但随后，万锦市的一家领先科技公司向当地市政府领导提出了另一个及时的观点：如果该市不必等待基于技术的解决方案会怎样？如果现在就有这样的解决方案呢？
IBM 加拿大总部位于万锦市，自 20 世纪 80 年代初以来一直是该市科技界的基石。万锦市官员很高兴地得知，IBM 最近构建了一款基于 AI 技术的新冠疫情通信工具，并能在较短的时间内为该市启动和运行该工具。
2019 年底，当中国开始报道武汉爆发冠状病毒疫情时，IBM 工程师积极主动地构建了 IBM watsonx Assistant for Citizens 虚拟代理平台。该工具专门用于帮助政府、医疗保健和学术机构，以直观的对话式形式向公众提供自动化的最新信息。
Watson Assistant for Citizens 将 IBM Watson Natural Language Understanding 功能与 IBM Watson Discovery 技术相结合，可理解和回答有关新冠疫情的常见问题。为确保用户从可信来源获得信息，该平台从万锦市网站、加拿大公共卫生局、安大略省卫生部和约克区公共卫生局收集信息。
IBM 与 Markham 的通信和 IT 员工于三月的最后一天开始合作。十九天后，IBM 和万锦市在一次特别虚拟公告中推出了 IBM watsonx Assistant for Citizens，并在该市网站上推出了聊天机器人。十天后，该团队推出了电话虚拟代理，可通过免费电话号码接入。万锦市最近在 Access Markham 移动应用程序上推出了这项服务，使获取新冠疫情信息的更加便捷。
“在我们继续为万锦市人民提供基本市政服务的过程中，这个虚拟代理将被证明是这次公共卫生紧急事件中一个非常有用的工具。事实上，我认为这是一个至关重要的必要工具，”万锦市市长 Frank Scarpitti 说。
上线几天内， IBM watsonx Assistant for Citizens 聊天机器人就为 1000 多名万锦市民提供了服务。在线聊天机器人和电话虚拟代理继续为大量用户提供服务，并为用户最关心的问题提供答案，例如：
通过每次短信和电话通话， IBM watsonx Assistant for Citizens 都能更多地了解用户提问的意图。虚拟代理更善于提供答案，并将用户推荐给其他资源以获得更深入的响应。随着新冠疫情相关信息的不断发展，虚拟代理会收到最新的信息，使其始终保持最新状态。
为确保虚拟聊天机器人和电话服务随时响应市民需求，该平台托管在公有 IBM Cloud 上。IBM 还在最初的 90 天内免费向万锦市提供该产品，并提供初始设置方面的技术支持。
"IBM 一直是万锦市的优秀企业公民，创新是我们这座城市的基因之一，”万锦市市长 Scarpitti 说。“感谢 IBM Canada 的团队利用变革性技术开展这一重要合作，并帮助我们在共同度过这场危机时保持安全。”
万锦市拥有超过 350,000 名居民，（ibm.com 外部链接），是约克区最大的社区，650 多家公司总部和 1,500 多家高科技和生命科学公司坐落于此。万锦市在吸引海外直接投资方面处于领先地位，超过 234 家外资企业位于该市。万锦市于 18 世纪 90 年代建市，是加拿大最多元化的社区，拥有丰富的历史文化遗产和出色的社区服务。万锦市荣获了“卓越加拿大”(Excellence Canada) 组织质量和健康工作场所金奖，以及多个遗产和环境奖项。
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2020 年 10 月在美国制作。
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