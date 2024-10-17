2020 年 1 月下旬一个寒冷的星期四早晨，一辆救护车驶入多伦多东北部的一家医院，一名发烧咳嗽的 50 岁男子进入急诊室。就在医护人员准备应对另一例流感时，患者又提供了一条改变了一切的信息——他刚从中国武汉回来。

在检测出新冠疫情感染呈阳性后，这名武汉游客被转移到隔离室，成为加拿大第一例已知的冠状病毒病例。

随着安大略省和约克区的新冠肺炎病例数开始上升，万锦市官员寻求基于创新技术的工具，希望通过提供可信的最新疫情信息来保障市内居民的安全。

但随后，万锦市的一家领先科技公司向当地市政府领导提出了另一个及时的观点：如果该市不必等待基于技术的解决方案会怎样？如果现在就有这样的解决方案呢？