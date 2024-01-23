凭借 IBM 业务合作伙伴 Sirius 的专业知识和支持，檀香山市已过渡转型至面向服务的架构 (SOA)，并使用 IBM® z13® 技术更新了其大型机环境。现在，该市已成为政府组织中的 IT 先锋，提供了一个用于提高效率的跨部门和职能的企业级平台。
作为夏威夷人口最稠密地区的政府机构，檀香山市和县 (City and County of Honolulu) 为多元化的选民群体提供广泛各类的市政服务。但与许多政府机构一样，该市一直依赖传统 IT 来支持其服务交付。
檀香山于 1960 年代首次开始使用大型机服务器，并在数十年中按需更新其应用程序。当 Mark Wong 于 2013 年担任首席信息官 (CIO) 时，该市的大型机环境中运行着各种老化的企业软件。
“我们有很多无法满足的要求，因为修改旧程序中的内容非常困难，”Wong 说。
为了向前发展，该市需要一种创新的企业 IT 方法，充分利用以前对大型机基础架构的投资基础，同时让组织能够采用最新的开发实践。
十多年来，领先的 IT 解决方案集成商 Sirius 一直为檀香山提供大型机支持和专业知识。当 Wong 上任该市新任首席信息官时，他向该公司寻求洞察。
“为了了解有哪些新工具可用，以及在改进我们的遗留环境方面有哪些不同的选择，我需要很多帮助，”Wong 说。 “我依靠 Sirius 提供所需的答案。”
Sirius 帮助该市采用两台 IBM z13 服务器，更新了其大型机技术，每台服务器运行 IBM z/OS® 操作系统，还有两台 IBM Integrated Facility for Linux (IFL) 处理器，用于运行 IBM z/VM® 技术和 Red Hat Enterprise Linux 操作系统。
为了将大型机 IFL 和其他服务器平台的处理能力，整合为一个共享池资源，该市创建了跨多个数据中心的私有云环境。接下来，该市开始将其庞大而僵化的传统应用程序分解为微服务。
这种基于服务的方法，让檀香山能够继续在 z/OS 操作系统上运行现有软件，将应用程序转化用于 Linux 操作系统，并开发全新的基于 Linux 的解决方案。“更大的愿景是，通过一个平台满足整个城市的应用需求，”Wong 说。
2017 年，檀香山正式推出 Lōkahi，一个最终将支持所有城市业务功能的企业级平台。“自从推出以来，已经两年了，这一平台已经非常全面了，”Wong 说。 “Lōkahi 的地图部分有超过 14,000 个图层，与大多数城市可以访问的信息相比，这是一个巨大的信息量。”
凭借这种基于服务的新方法，该市节省了大量的开发时间，为其他任务腾出了宝贵资源。“现在，如果我们要编写一个类似日历的功能，旨在确定市政府的假期或官方工作日期，我们只需编写一次，”Wong 说。 “以前，每个应用程序都必须编写类似功能，但现在一切都在一个通用 API 库中。”
此外，这种集成的架构，对市政员工也带来了显著的益处。借助跨部门的通用用户界面，市政府工作人员可以更快、更轻松地转入新职能角色。而且，在紧急情况下，这种统一的界面具有至关重要的优势。
“假设您在警察局工作，每天都使用同一款软件来完成日常任务，”Wong 说。 “如果针对紧急情况，也可以采用同一款应用程序，那么在面临紧急压力时，也可以从容不迫，不需担心无法记住另一款软件的操作方式。如果市政府中的每个人每天都使用相同的应用程序，无论我们处于何种运营状态，都可以在任何条件下更顺利地工作。”
持续升级城市的 IT 环境，同时扩展 Lōkahi 平台，是一项艰巨的工作。“这不仅仅是装饰一些现有的应用程序，并在其前端设置一个现代化的网页，”Wong 说。 “这需要重新制定架构、重新设计一切——不同的硬件、应用程序、数据库、开发风格。”
Wong 认为，为了打造精益的 IT 部门，并坚持低成本，Sirius 是在这条路线上取得进展的关键合作者。“Sirius 就像我们员工队伍的延伸，”Wong 说。 “IBM 正在朝着与我们相同的方向前进——一种基于网络、基于标准和新兴应用平台构建的方法——而 Sirius 在帮助我们共同走上这条道路方面发挥着至关重要的作用。”
檀香山市和县成立于 1907 年，是美国夏威夷州的一个市县联合政府。该组织为居住在檀香山市、瓦胡岛的其他地区，以及几个离岛上的超过 950,000 名选民提供服务。檀香山市和县设有 26 个机构，约有 8,000 名员工。
关于 Sirius
IBM 业务合作伙伴 Sirius（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1980 年，总部位于德克萨斯州圣安东尼奥，是美国最大的 IT 解决方案集成商之一。该公司的认证专家负责安装、配置、支持基于世界领先技术品牌产品的解决方案。Sirius 的销售点遍布美国各地，约有 2,700 多名员工，为 5,000 多个组织（从小型到大型企业）提供服务。
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2019年 1 月在美国制作。
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Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
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