作为夏威夷人口最稠密地区的政府机构,檀香山市和县 (City and County of Honolulu) 为多元化的选民群体提供广泛各类的市政服务。但与许多政府机构一样,该市一直依赖传统 IT 来支持其服务交付。

檀香山于 1960 年代首次开始使用大型机服务器,并在数十年中按需更新其应用程序。当 Mark Wong 于 2013 年担任首席信息官 (CIO) 时,该市的大型机环境中运行着各种老化的企业软件。

“我们有很多无法满足的要求,因为修改旧程序中的内容非常困难,”Wong 说。

为了向前发展,该市需要一种创新的企业 IT 方法,充分利用以前对大型机基础架构的投资基础,同时让组织能够采用最新的开发实践。