民生银行使用地理上分散的 IBM DB2 pureScale 集群,为其最重要的系统之一实现了无缝业务连续性,满足了客户对 24/7 全天候银行服务不断增长的期望。

商业挑战故事 为了保持其领先的市场地位,民生银行必须满足客户对 24/7 全天候银行服务不断增长的期望,同时严格控制成本。

变革 IBM 先进的数据库集群技术,帮助民生银行保持关键业务系统在线,并随时可供客户使用,使其比其他银行更具竞争优势。

通过支持不间断服务,IBM DB2 pureScale 为我们提供了重要的竞争优势。 Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.