民生银行使用地理上分散的 IBM DB2 pureScale 集群，为其最重要的系统之一实现了无缝业务连续性，满足了客户对 24/7 全天候银行服务不断增长的期望。
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2016 年 3 月在美国制作。
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