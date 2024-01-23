主页 Case Studies 中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司以真正不间断的服务，在竞争中领先一步。
男子在繁忙的城市人行道上使用 ATM 机的侧视图

民生银行使用地理上分散的 IBM DB2 pureScale 集群，为其最重要的系统之一实现了无缝业务连续性，满足了客户对 24/7 全天候银行服务不断增长的期望。
商业挑战故事

为了保持其领先的市场地位，民生银行必须满足客户对 24/7 全天候银行服务不断增长的期望，同时严格控制成本。
变革

IBM 先进的数据库集群技术，帮助民生银行保持关键业务系统在线，并随时可供客户使用，使其比其他银行更具竞争优势。
通过支持不间断服务，IBM DB2 pureScale 为我们提供了重要的竞争优势。 Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.
优势

该解决方案的恢复时间目标 (RTO) 接近于零，使民生银行的业务连续性具有成本效益，并帮助银行确保客户可以随时使用其服务。
解决方案组件 DB2 Advanced Enterprise Server Edition Db2
法律

© Copyright IBM Corporation 2016, IBM Corporation, 1 New Orchard Road, Armonk, NY 10504 U.S.A.

2016 年 3 月在美国制作。

IBM、IBM 徽标、ibm.com、DB2、Power 和 pureScale 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark

本文档中的内容（包括货币或不包括适用税费的定价参考）为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。

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