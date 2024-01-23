IBM Watson Advertising Accelerator 利用 AI 根据消费者反应、天气和时间等关键信号来预测创意元素的最佳组合，从而大规模提供个性化、高性能的创意。
虽然紧凑型跨界 SUV 继续主导美国汽车销售市场，但在如此拥挤的市场中，想要取得突破可能很困难。
考虑到这一点，雪佛兰（链接位于 ibm.com 外部）采用了 IBM Watson Advertising，希望提高人们对其全新 2021 Trailblazer 的认知度和考虑度。
雪佛兰利用 IBM Watson Advertising Accelerator 来预测和投放具有最有可能提高参与和行动的创意元素的广告单元，最终让消费者了解他们的 2021 Trailblazer 跨界SUV，并洞悉了哪些创意推动了最高的参与度。
Accelerator 使用 Watson 机器学习（根据消费者参与度和用户数据进行训练），预测了最有可能推动不同受众转化的创意变体。
Watson 不断了解哪些创意元素和产品能引起受众的共鸣，每次都会向合适的用户提供个性化广告。
借助由 AI 提供支持的 Accelerator 预测技术，雪佛兰从推广活动开始到结束，点击率实现了令人印象深刻的 100% 增长。
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2021 年 4 月在美国制作。
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