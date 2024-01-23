雪佛兰利用 IBM Watson Advertising Accelerator 来预测和投放具有最有可能提高参与和行动的创意元素的广告单元，最终让消费者了解他们的 2021 Trailblazer 跨界SUV，并洞悉了哪些创意推动了最高的参与度。

Accelerator 使用 Watson 机器学习（根据消费者参与度和用户数据进行训练），预测了最有可能推动不同受众转化的创意变体。

Watson 不断了解哪些创意元素和产品能引起受众的共鸣，每次都会向合适的用户提供个性化广告。

借助由 AI 提供支持的 Accelerator 预测技术，雪佛兰从推广活动开始到结束，点击率实现了令人印象深刻的 100% 增长。