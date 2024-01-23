Deep Lab 总经理 Cristiano Nervegna 回忆道：“早在 2016 年我们就开始深入了解这个问题。意大利政府通过了一项鼓励捐赠剩余食物的法律，根据这项法律，我们想到了构建一种解决方案来帮助各公司培养利用和回收食物的文化，也是一种避免浪费的文化。”

Deep Lab 利用 IBM 的技术并与 CAR 紧密合作，创建了 BitGood，这是一个重视浪费问题的交换平台，可简化批发商、分销商和专注于消除饥饿的外部慈善网络之间的食物转移。 因此，当发现商品未售出或有剩余时，这些以食品为基础的非营利组织可以申请获得这些资源。

除了潜在的慈善捐赠，BitGood 还为批发商提供了为其剩余商品寻找其他潜在买家的机会。Ciambuschini 补充说：“还是以之前的菠萝为例，夏天它们在架子上的保存期为一天。但如果把这些菠萝加工成其他食物，比如菠萝果酱，那么保质期就变成了一年。菠萝就获得了第二次机会，我们也不会浪费任何食物。”

BitGood 受 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA) 支持，托管在 IBM® Cloud 上，在 Kubernetes 集群中运行。“ESA 让我们能够获得所需的 IBM 技术，”Nervegna 指出，“同时简化了我们的交付方式。

BitGood 使用 IBM® Blockchain Platform 为配送中心处理的所有食品管理其可追溯性和相关文档。Nervegna 解释说：“这对于批发商申请税收优惠非常有用。当您希望从税务局获得税收减免时，必须提供相关的证明材料和文件。这就是我们将 BitGood 放在区块链上的原因。利用 IBM Blockchain Platform，我们可以自动创建所需的所有文书工作。”