一个国家需要大量的食物供给。在现代社会，我们通常在街角市场就能找到各类食品杂货，因此经常忘记将番茄或金枪鱼片从农场或渔场运送到餐桌供我们享用的过程中所面临的艰巨物流挑战。但 Centro Agroalimentare Roma (CAR) 每天都在关注这一挑战。
CAR 作为意大利拉齐奥地区农业和食品工业的主要物流中心，每天食品都从这里送往各地的杂货店、餐馆和厨房，为人们提供食物。“我们与 100 家批发商合作，为意大利中部地区提供服务，因此您想象一下，我们监管了多少食品，”CAR 机构关系经理 Doriana Ciambruschini 指出。 “一年里，我们将处理约一百万吨食物——鱼、水果、蔬菜——我们的目标是确保尽可能减少浪费。”
一年内为超过 80,000 个饥饿家庭提供餐食
每年平均加工 100 万吨食物
但在夏天，这一目标可能变得特别具有挑战性。 “以菠萝为例，” Ciambuschini 继续说道。 “如果我们在冬天运来一吨菠萝，我们就有几天甚至一周的出售时间。但在夏天，因为天气炎热，我们只有一天的时间。 而且，任何在营业结束时没有出售的菠萝，我们都必须扔掉。”
食物的这种浪费让 Ciambuschini 或 CAR 无法接受，特别是考虑到周边地区还有很多家庭因新冠疫情而面临饥饿和粮食不安全问题。幸运的是，IBM 业务合作伙伴 Deep Lab 对这一挑战的考量也有一段时间了。
Deep Lab 总经理 Cristiano Nervegna 回忆道：“早在 2016 年我们就开始深入了解这个问题。意大利政府通过了一项鼓励捐赠剩余食物的法律，根据这项法律，我们想到了构建一种解决方案来帮助各公司培养利用和回收食物的文化，也是一种避免浪费的文化。”
Deep Lab 利用 IBM 的技术并与 CAR 紧密合作，创建了 BitGood，这是一个重视浪费问题的交换平台，可简化批发商、分销商和专注于消除饥饿的外部慈善网络之间的食物转移。 因此，当发现商品未售出或有剩余时，这些以食品为基础的非营利组织可以申请获得这些资源。
除了潜在的慈善捐赠，BitGood 还为批发商提供了为其剩余商品寻找其他潜在买家的机会。Ciambuschini 补充说：“还是以之前的菠萝为例，夏天它们在架子上的保存期为一天。但如果把这些菠萝加工成其他食物，比如菠萝果酱，那么保质期就变成了一年。菠萝就获得了第二次机会，我们也不会浪费任何食物。”
BitGood 受 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA) 支持，托管在 IBM® Cloud 上，在 Kubernetes 集群中运行。“ESA 让我们能够获得所需的 IBM 技术，”Nervegna 指出，“同时简化了我们的交付方式。
BitGood 使用 IBM® Blockchain Platform 为配送中心处理的所有食品管理其可追溯性和相关文档。Nervegna 解释说：“这对于批发商申请税收优惠非常有用。当您希望从税务局获得税收减免时，必须提供相关的证明材料和文件。这就是我们将 BitGood 放在区块链上的原因。利用 IBM Blockchain Platform，我们可以自动创建所需的所有文书工作。”
有了 BitGood，CAR 能够影响意大利各地的生活。Ciambruschini 指出：“在短短一年内，我们全力以赴，为 80,000 个家庭提供了餐食，这意味着超过 300,000 人通过 BitGood 获得了食物。但这不仅仅是为饱受饥饿者提供食物，而是为他们恰当地提供健康的食物。
“在意大利，我们设有部级组织，专注于为有需要的人收集和分发食物，”Nervegna 补充道。“但是，他们主要收集干粮、豆类或意大利面等耐储存的食物。 通过 BitGood，我们可以接触到这些人，并让他们能够食用一些新鲜的肉类和蔬菜。我们让他们的饮食更多样化，提供更多对保持健康和预防疾病非常重要的维生素和矿物质。 因此，最终，整个社区——整个社会——都将从中受益。”
与此同时，IBM® Blockchain 提供的可追溯性可帮助 CAR 和参与 BitGood 交易的每个人更轻松地跟踪任何供人类食用食品的来源、健康状况和保质期，无论是超市采购的食物还是由慈善机构提供的食物。如果出现问题，可以轻松识别并剔除任何可疑产品。Ciambruschini 继续说：“维护食品安全是我们的另一大关注点，利用 BitGood，CAR 和我们的批发商都能更轻松地完成这项工作。”
除了为消费者带来这些好处外，CAR 还利用 BitGood 从多方面提升了内部效率。实际上，该企业能够将与处置浪费掉的食物相关的成本削减 30％。此外，该公司的客户满意度也有所提升，因为他们可以随时捐赠盈余以获得税收优惠，通常可以收回捐赠物品市价的 35%。
展望未来，Nervegna 补充道：“借助 BitGood，CAR 为我们的社会及其批发商创造了很多收益。我们共同努力，希望将这种经验进一步传播到意大利的其他城市，甚至希望传播到欧洲以外的城市。”
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2021 年 10 月在美国制作。
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