CRG 开发了基于 IBM® Aspera® 解决方案的文件传输平台，使其能够以极快的速度共享高达 500 TB 的文件包，帮助大学和实验室利用现有的基因测序数据来支持前沿研究
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2016 年 4 月在美国制作。
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