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Center de Regulació Genòmica 通过闪电般的文件传输支持尖端研究
灰色背景下的 3D 玻璃 DNA 链

CRG 开发了基于 IBM® Aspera® 解决方案的文件传输平台，使其能够以极快的速度共享高达 500 TB 的文件包，帮助大学和实验室利用现有的基因测序数据来支持前沿研究
商业挑战故事

Center de Regulació Genòmica (CRG) 希望帮助全球研究机构共享基因组测序数据。如何快速、经济高效地传输如此大量的数据？
变革

CRG 开发了一个基于 IBM® Aspera® 解决方案的文件传输平台，使其能够共享 2 PB 基因组档案中的文件，使研究人员能够为其尖端遗传学项目快速访问所需数据。
IBM Aspera 提供的性能怎么强调都不为过……我们甚至听说，一些请求者由于使用 IBM Aspera 的积极体验，而获得了投资以升级其网络硬件 David Camargo IT Director Centre de Regulació Genòmica
优势

如今，CRG 以高达 3 GB/秒的速度共享高达 500 TB 的文件包，帮助大学和实验室利用现有测序数据来支持前沿研究。
IBM® Aspera®

借助快速文件传输和流媒体解决方案，IBM Aspera 软件可以跨任意距离移动任意大小的数据。

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法律

© Copyright IBM Corporation 2016, IBM Corporation, 1 New Orchard Road, Armonk, NY 10504 U.S.A.

2016 年 4 月在美国制作。

IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 Aspera 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark

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