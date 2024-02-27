Central Nacional Unimed (CNU) 向巴西一些最大的公司推销企业医疗保健计划、特殊福利和专门护理。CNU 主要服务于大型国家企业，至少在三个州开展业务，至少覆盖 300 名受益人（包括投保人和受抚养人）。它还与许多中小型企业合作。如今，CNU 在巴西拥有超过 160 万客户。

每月，CNU 平均要为受益人处理 130 万份医疗账单，其中 12 万份附有证明文件。这是一个复杂的过程，分析人员必须根据一系列因素对账单进行评估，如治疗天数、使用的服务和用品类型、诊断等，以决定是支付全部账单、部分账单，还是直接拒绝账单。

此前，CNU 主要依靠手动方法来评估医疗费用。这一过程不仅耗时，而且出错风险很高；所有这些都有可能导致 CNU 无法及时、准确地向医疗保健提供方报销费用。



随着业务量的稳步增长，CNU 知道手动处理账单的日子已经渐行渐远。

CNU 系统顾问 Felipe Garcia Rios 表示：“延误变得越来越常见，而且由于我们不得不雇用更多员工，成本也在上升。我们无法继续投入资源来解决这个问题，需要找到一种方法来提高处理效率。这将使我们能够更快地分析账单，并扩大规模以处理不断增加的工作量。”