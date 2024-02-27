数百万巴西人依靠 Central Nacional Unimed (CNU) 提供的医疗保险服务，获取重要医疗服务、抵御意外风险支出。随着业务量的增长，CNU 开始使用电子内容，并简化了工作流程，将处理速度提高了 10%，以确保医疗账单按时支付。
Central Nacional Unimed (CNU) 向巴西一些最大的公司推销企业医疗保健计划、特殊福利和专门护理。CNU 主要服务于大型国家企业，至少在三个州开展业务，至少覆盖 300 名受益人（包括投保人和受抚养人）。它还与许多中小型企业合作。如今，CNU 在巴西拥有超过 160 万客户。
每月，CNU 平均要为受益人处理 130 万份医疗账单，其中 12 万份附有证明文件。这是一个复杂的过程，分析人员必须根据一系列因素对账单进行评估，如治疗天数、使用的服务和用品类型、诊断等，以决定是支付全部账单、部分账单，还是直接拒绝账单。
此前，CNU 主要依靠手动方法来评估医疗费用。这一过程不仅耗时，而且出错风险很高；所有这些都有可能导致 CNU 无法及时、准确地向医疗保健提供方报销费用。
随着业务量的稳步增长，CNU 知道手动处理账单的日子已经渐行渐远。
CNU 系统顾问 Felipe Garcia Rios 表示：“延误变得越来越常见，而且由于我们不得不雇用更多员工，成本也在上升。我们无法继续投入资源来解决这个问题，需要找到一种方法来提高处理效率。这将使我们能够更快地分析账单，并扩大规模以处理不断增加的工作量。”
CNU 彻底改变了医疗账单处理方法，采用 IBM Enterprise Content Management 解决方案来实现文档数字化和工作流程自动化。在不到六个月的时间里，该公司就将堆积如山的纸质文件转化为丰富的电子内容存储，并引入了先进的病例管理平台，从而简化了医疗账单的分析和处理。
Felipe Garcia Rios 指出：“其他供应商只能提供点解决方案的组合，而 IBM 能够提供完整的解决方案。我们在一个单一的集成平台上得到了我们想要的一切功能”。
如今，当 CNU 收到账单时，它会扫描文件，并使用 IBM® Datacap 解决方案自动捕获电子文件中的关键信息并编制索引。所有数字化账单都存储在中央 IBM® FileNet Content Manager 存储库中。
利用 IBM Case Manager 这个单一控制点，分析人员即可进行全面的医疗账单处理。用户可以在一个屏幕上查看与特定项目相关的所有信息，包括详细的程序和价格明细，以及原始医疗账单本身的副本。CNU 还建立了一系列任务工作流程，指导分析人员完成审核和处理账单所需的每一步。
Case Manager 平台与 FileNet Content Manager 和 CNU 的核心企业资源规划 (ERP) 系统无缝集成，使分析人员能够轻松访问有关支付、客户和提供方的大量数据。
CNU 处理医疗账单的新方法极大地提高了分析人员的工作效率，并使他们能够以更加灵活的方式工作。
Felipe Garcia Rios 说道：“弃用纸张彻底改变了人们的工作方式。我们的分析人员不再需要翻箱倒柜地查找所需信息，他们只需进行简单的搜索，相关内容就会出现在他们的电脑屏幕上。而且，由于多人可以同时访问相同的文件，因此无需等待特定记录，分析人员可以立即投入工作。”
他继续说道：“通过更便捷的内容访问和更自动化的流程，我们的分析人员可以更有效地管理他们的工作量，并完成比以前更多的工作量。”
正如医疗保健与交流总监 Paulo Januzzi 解释的那样，效率提高后，处理周期缩短，成本也大大节约：“自从引入 IBM Enterprise Content Management 解决方案后，我们分析医疗账单的时间缩短了 35%，账单的平均处理时间缩短了 10%。结果是，分析人员可以更及时地做出有关支付账单的决定，CNU 可以更快地支付医疗保健提供方的费用，帮助我们与这些合作伙伴保持积极的关系。”
“此外，通过最大限度地减少纸张的使用并进行其他流程改进，我们已经能够将管理成本削减 90%。这极大地提高了我们的利润。”
采用电子内容和工作流程使 CNU 得以突破增长停滞，使公司能够在不增加员工的情况下扩大运营规模，管理不断增长的业务量。
Felipe Garcia Rios 指出：“我们利用 IBM Enterprise Content Management 解决方案将医疗账单处理提升到了新的水平。团队的工作速度更快、更准确，我们能够在不增加人手的情况下处理更多的工作量。我们现在有了坚实的基础，可以继续拓展我们的业务，并为我们的合作伙伴和客户提供始终如一的优质服务。”
Central Nacional Unimed (CNU)（ibm.com 外部链接）代表巴西最大的医疗保健合作社 Unimed 销售和管理医疗保险计划。CNU 成立于 1998 年，为 167 万多名客户提供服务，拥有 1,400 多名员工。
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