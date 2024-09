疾病控制与预防中心 (CDC) 利用 IBM 区块链技术,创建了一个加密账本,用于收集电子健康记录 (EHR),同时不会影响数据安全和监管要求。

业务挑战 疾病控制与预防中心 (CDC) 负责收集有关美国公众健康状况的数据。该组织决定探索利用电子健康记录 (EHR) 作为数据源的可能性。但也存在明显的挑战需要解决,包括隐私权和数据权限的保护。

随着我们继续使用区块链,并更多地了解这项技术,我们拭目以待,这项技术未来将对联邦政府产生什么样的影响。 Askari Rizvi CTO National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention