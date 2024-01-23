疾病控制和预防中心

利用创新技术改善美国人民的健康

疾病控制与预防中心 (CDC) 利用 IBM 区块链技术，创建了一个加密账本，用于收集电子健康记录 (EHR)，同时不会影响数据安全和监管要求。
业务挑战

疾病控制与预防中心 (CDC) 负责收集有关美国公众健康状况的数据。该组织决定探索利用电子健康记录 (EHR) 作为数据源的可能性。但也存在明显的挑战需要解决，包括隐私权和数据权限的保护。
变革

CDC 正在探索 IBM 区块链技术和 IBM Cloud 的潜力，以支持其数据收集工作。CDC 可以利用新的数据源，发掘有关公共卫生的更深层次洞察。国家卫生统计中心 (NCHS) 正在探索区块链和云技术，旨在捕获全新数据世界（包括电子健康记录）并帮助确保信息安全。
随着我们继续使用区块链，并更多地了解这项技术，我们拭目以待，这项技术未来将对联邦政府产生什么样的影响。 Askari Rizvi CTO National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention
解决方案组件 IBM Cloud IBM Blockchain
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法律

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2019 年 5 月在美国制作。

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