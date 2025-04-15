主页
Case Studies
Center for Brainhealth
Center for Brainhealth 是一家致力于推动神经科学领域发展的领先研究机构，在扩大和实现其愿景的过程中面临着运营障碍。
他们的旗舰计划 "The BrainHealth Project®" 涉及管理一项为期十年、旨在吸引 10 多万名参与者的纵向研究项目。该项目初期的参与流程包括三小时的冗长会议、人工流程和高触达环境，而这种对后勤要求极高的方法限制了它的扩展能力。此外，该中心迫切需要创新的技术干预，以便在不影响科学严谨性的情况下有效扩大运营规模，因为参与者的留存率是确保全面分析能力的关键。
这些挑战需要一种复杂且易于访问的工具，旨在促进远程参与并简化数据管理。
Center for BrainHealth 接洽 IBM 旗下公司 Dialexa，将其作为主要产品和技术开发合作伙伴，帮助该公司扩大研究能力。除了可扩展性之外，在研究期间保持现有参与者的参与度仍然至关重要。
Dialexa 数字产品工程和咨询团队与客户密切合作，进行了深入的定性和定量研究和访谈，帮助制定基准愿景。然后，该团队使用设计思维流程和研讨会来构建客户旅程，该旅程在 AWS Cloud 平台上托管。
两家公司共同合作，为个性化 The BrainHealth Project® 数据平台和门户设计和构建丰富的交互式用户体验。利用该解决方案，参与者将能够参加研究计划以接受评估，使用提供的数字产品，并获得个性化的建议和报告。我们组建了由工程师、用户体验专家和机器学习专家组成的跨学科团队，构建了一个具有现代界面的基础数据平台，让该解决方案在应对当今挑战时的功能更加完善。该平台随后发展成为一个参与者友好的门户，提供个性化的用户旅程，发送和接收信息，跟踪进度，并部署各种指标，帮助跟踪大脑健康并让参与者深度参与。
Dialexa 团队与 Center for BrainHealth 的统计学家密切合作，创建了机器学习驱动的算法，用于初始评估并减少指导新参与者所需的时间和精力。由于该项目的重点是探索大脑的无限潜能，认知神经科学研究让我们更好地了解如何利用大脑的适应能力和终身改善能力。
该团队利用收集到的数据，开发并测试了一系列以科学为基础的大脑训练策略和技术，包括一种测量脑部总体健康和性能的专有方法：The BrainHealth Index。
利用全新的数字数据平台，可扩展以前的面对面研究过程，并将范围扩大到达拉斯/沃斯堡地区之外。
通过与 Center for BrainHealth 的统计学家密切合作，Dialexa 能够利用自定义算法进行初步评估，从而减少招募新参与者所需的时间和精力。其成果包括：
Dialexa 在 The BrainHealth Project 上的工作得到了前所未有的认可。它不仅受到 Center for BrainHealth 的高度赞扬，而且还入围了《Fast Company》杂志 2021 年设计创新奖的决赛。
Center for BrainHealth 是德克萨斯大学达拉斯分校的一部分，它是一个非营利性研究机构，旨在重新定义人们理解和改善脑部健康和性能的方式。它开展尖端研究，并制定有科学依据的计划，使人们能够更加积极地关注自己的脑部健康。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标和 Dialexa 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。