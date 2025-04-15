Center for Brainhealth 是一家致力于推动神经科学领域发展的领先研究机构，在扩大和实现其愿景的过程中面临着运营障碍。

他们的旗舰计划 "The BrainHealth Project®" 涉及管理一项为期十年、旨在吸引 10 多万名参与者的纵向研究项目。该项目初期的参与流程包括三小时的冗长会议、人工流程和高触达环境，而这种对后勤要求极高的方法限制了它的扩展能力。此外，该中心迫切需要创新的技术干预，以便在不影响科学严谨性的情况下有效扩大运营规模，因为参与者的留存率是确保全面分析能力的关键。

这些挑战需要一种复杂且易于访问的工具，旨在促进远程参与并简化数据管理。