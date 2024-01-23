随着 Cedato 的持续快速增长，该公司可以借助 IBM Cloud 托管基础架构，轻松伸缩、满足需求。“我们的业务指标是我们每月促成的视频观看数，”Doron 说。“开始在 IBM Cloud 平台上托管之前，我们每月支持约 50 亿次观看，现在我们已经将这个数字提升到原来的三倍。现在，我们每月为 200 万个网站和应用程序促成 150 亿次视频观看次数。”



为了让这家初创公司跟上业务发展的需求，IBM Cloud 解决方案提供了预配置选项和加速的基础架构部署。“IBM 拥有大量服务器配置，”Cedato 研发副总裁 Tomer Leicht 说道。“这一点至关重要——IBM 提供的选项数量是大多数其他公司的三倍，并且在我们下订单时几乎立即配置了服务器。”



对于 Cedato 来说，IBM 品牌和全球声誉有助于支撑其引人注目的价值主张。“我们的产品在 IBM 支持的基础架构上运行和驱动，这为我们的产品提供了强大支撑，并帮助我们获得订单，特别是要求极高的客户，”Doron 说。 “通常，这些公司之前都曾被其他平台上运行的服务所困扰，这些服务的正常运行时间、可靠性和完整性都较差。”



最后，Cedato 的领导团队信心倍增，相信与 IBM 的合作关系将推动持续创新和成功。“IBM 确实采取了合作伙伴的方式与我们开展业务，这正是我们所寻求的，”Doron 说。 “我们看到这种方法体现在长期关系思维、满足我们的具体需求，并以双赢的心态开展工作中。”

