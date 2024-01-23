Cedato 发布视频广告投放和收益优化解决方案之后，取得了巨大成功，因此需要可伸缩的云托管基础架构，满足不断增长的需求。借助 IBM Cloud® 托管平台，这家初创公司可以轻松适应持续的业务增长，每月视频观看次数从 50 亿次无缝扩展到 150 亿次。
在在线视频广告解决方案竞争激烈的环境中，Cedato 开辟了一个差异化的利基市场。该公司提供了一个作为匹配工具的技术堆栈，将数字内容发布商与最佳视频广告商联系起来，在几乎任何类型的屏幕或平台上促成价值创造。Cedato 首席营销和业务开发官 Dvir Doron 表示：“我们的模式使我们能够完全与媒介无关，并与我们生态系统中运营的任何企业合作。”
这家初创公司发布视频广告投放和收益优化解决方案之后，取得了巨大的早期成功，但也突然面临了一系列新的需求。“我们是一家小公司，但发展速度非常快，”Doron 说。 “我们需要托管基础架构，让我们能够继续发展，并且足够可靠，能支持我们在全球提供服务。我们正在寻找一个可以信任的合作伙伴（而不仅仅是供应商），知道如何帮助我们继续挑战极限。”
Cedato 评估了领先的云托管解决方案，选择了 IBM Cloud 基础架构，看中的是该平台的全球覆盖范围和强大的裸机服务器技术。“就规模而言，IBM Cloud 比市场上任何其他产品都更适合 Cedato，”Doron 说道。 “IBM 提供的服务比任何其他提供商都更广泛。”
该公司在八个 IBM Cloud 数据中心配置了 IBM Cloud Infrastructure，在裸机服务器上托管生产工作负载，并在虚拟资源上运行开发工作负载。“我们在美国有五个数据中心，在欧洲有三个数据中心，”Doron 说。 “我们肯定会根据业务需求，将服务扩展到其他地区。”
随着 Cedato 的持续快速增长，该公司可以借助 IBM Cloud 托管基础架构，轻松伸缩、满足需求。“我们的业务指标是我们每月促成的视频观看数，”Doron 说。“开始在 IBM Cloud 平台上托管之前，我们每月支持约 50 亿次观看，现在我们已经将这个数字提升到原来的三倍。现在，我们每月为 200 万个网站和应用程序促成 150 亿次视频观看次数。”
为了让这家初创公司跟上业务发展的需求，IBM Cloud 解决方案提供了预配置选项和加速的基础架构部署。“IBM 拥有大量服务器配置，”Cedato 研发副总裁 Tomer Leicht 说道。“这一点至关重要——IBM 提供的选项数量是大多数其他公司的三倍，并且在我们下订单时几乎立即配置了服务器。”
对于 Cedato 来说，IBM 品牌和全球声誉有助于支撑其引人注目的价值主张。“我们的产品在 IBM 支持的基础架构上运行和驱动，这为我们的产品提供了强大支撑，并帮助我们获得订单，特别是要求极高的客户，”Doron 说。 “通常，这些公司之前都曾被其他平台上运行的服务所困扰，这些服务的正常运行时间、可靠性和完整性都较差。”
最后，Cedato 的领导团队信心倍增，相信与 IBM 的合作关系将推动持续创新和成功。“IBM 确实采取了合作伙伴的方式与我们开展业务，这正是我们所寻求的，”Doron 说。 “我们看到这种方法体现在长期关系思维、满足我们的具体需求，并以双赢的心态开展工作中。”
Cedato （链接位于 ibm.com 外部）成立于 2015 年，提供用于促成数字视频交易的开放操作系统。该公司的产品几乎可以在任何类型的屏幕上投放原生视频，帮助数字内容发布商和广告商提高在线参与度，促成更佳成效并增加收入。这家私营公司在纽约、以色列特拉维夫和德国柏林运营。
© Copyright IBM Corporation 2017. IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2017 年 6 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 Bluemix 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。