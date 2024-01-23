千百年来，人类利用语言快速有效地传达复杂的想法和情感。然而，如果不首先生成书面记录，就很难单独分析语音，而生成书面记录需要时间和资源。

语音识别技术旨在通过自动将语音转换为可分析的书面文本来改变这一现状。三十多年来，Cedat 85 在语音转文本解决方案领域不断取得突破，可帮助媒体、政府、金融服务、保险、技术、营销部门和联络中心的客户满足日益复杂的需求。



Cedat 85 董事总经理 Enrico Giannotti 解释道：“语音是一种非常复杂的现象。我们使用不同的语言、方言和语言模式说话。由于语音是灵活动态的，每天都有新的短语被发明出来，现有的词语也在不断地改变其含义，因此开发语音识别解决方案就像是在打一个移动的靶子。”



自 2002 年以来，Cedat 85 构建了复杂的神经网络来支持其语音转文本解决方案，其算法随着时间的推移变得更加复杂和准确。为了实现开发的下一个飞跃，该公司希望加快模型训练周期。此前，基础设施的限制意味着 Cedat 85 可能需要数周甚至数月的时间来训练神经网络模型。在训练完成之前，我们几乎无法了解模型的准确性，因此这个过程充满风险且耗时。



Giannotti 指出：“我们使用大量数据来训练我们的模型。尽管我们使用 GPU 增强了基础设施以加快处理速度，但仍然需要很长时间才能获得结果。每个项目都非常耗费时间和资源，以至于我们错失了不少机会。随着分析和语音解决方案的日益普及，语音转文本技术的新市场也在不断涌现。为了确保不输给竞争对手，我们决心加快开发步伐。”

