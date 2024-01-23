每年，渡轮在世界各地运送数百万乘客。将他们安全高效地运送到目的地是一项巨大的物流挑战。
这成为总部位于芬兰的中型企业 Carus 的优势所在。Carus 的白标解决方案为世界各地的渡轮运营商提供支持，乘客可在整个旅程中使用该应用程序。
在登船之前，旅客可以使用该应用程序预订门票、车位和客舱。在船上时，他们可以用它来购买餐食和其他服务。当他们到达渡轮目的地时，该应用程序会为他们提供汽车租赁、酒店预订、航班、巴士票等便利。
但是，在世界各地开展业务会带来一系列独特的挑战。当 Carus 开始与阿拉斯加的一家轮渡公司进行讨论时，这些挑战显而易见。这家阿拉斯加公司的几个目的地非常偏远，并且不总是有电，更不用说可靠的互联网连接了。为前往那些与世隔绝地区的乘客提供安全可靠的 IT 支持，这是一个新课题，面对它，Carus 依然打算在 IBM 的支持下寻求突破，因为多年以来 Carus 一直信赖着其服务器业务。
一个客户端安装可以在 7 天内处理88,70,402 个 API 请求
平均响应时间 418 毫秒
Carus 选择 IBM 公共云上的 IBM® Cloud Bare Metal Servers 来支持其新客户。Carus 销售总监 John Bertell 解释了他们选择裸机的原因。“使用预配置的云服务器对我们来说是一个挑战，因为我们有许多不同的要求。我们需要一个数据库服务器，它不需要很大的处理器功率，但需要具有很大的存储空间。我们需要一个应用程序服务器，它需要大量 RAM，但不需要任何存储。我们需要很多不同的配置，而标准尺寸通常并不合适。IBM Bare Metal Servers 非常适合我们，因为我们可以根据自身的需求来设计和优化这些服务器。”
Carus 阿拉斯加客户的服务器位于华盛顿特区和加利福尼亚州圣何塞的数据中心，数据在两个地点之间进行镜像。这有助于确保解决方案始终保持高度可用性。Bertell 解释了为什么这很重要：“这些社区大多没有通往其他地方的道路。一般来说，渡轮是他们的主要交通方式和通信渠道。”
他继续说道：“我们不得不在软件中增加一些功能，以确保它能继续在本地离线工作，并在可能的情况下进行通信。这可能是在船上通过卫星进行通信，也可能是在有网络连接时从下一个港口进行通信。”
阿拉斯加试点的成功说服 Carus 开始为其他客户使用 IBM Cloud Bare Metal Servers。尽管不同运营商面临的挑战可能有所不同，但裸机的优势可以帮助 Carus 解决所有挑战。
例如，对于 Carus 的一些客户来说，在 30 分钟内将 2,000 名乘客送上渡轮是常有的事。高效地查票并将乘客送至船上要求 Carus 的系统在高峰时段保持高度可靠。Bertell 说道：“这就是 IBM Bare Metal Servers 大显身手的时候。如果想让每个人都能及时快速登船，那么流程中的各个步骤都需要非常快速，这就需要良好的数据通信和数据速度。”
无论规模和位置如何，安全都是 Carus 所有客户共同关心的问题。与所有公共交通提供商一样，轮渡运营商近年来必须加强安全性，其 IT 运营也是如此。Bertell 指出：“安全对我们来说变得越来越重要。我们已经看到运营商受到勒索软件的攻击。突然之间，它好象袭击了我们的行业。”
借助 IBM Bare Metal Servers，Carus 及其客户知道他们的环境是完全专用的。Bertell 表示：“我们花费了大量时间和精力在数据中心设置安全性，以确保我们维持零信任环境。”
毫无疑问，IBM 为 Carus 提供了客户所需的速度和可靠性。事实上，Bertell 报告称，在高峰期，其客户安装的设备每小时可完成 6855 次预订。在 7 天的时间里，一个客户端安装处理了 8,780,402 个 API 请求，平均响应时间为 418 毫秒。
Bertell 表示，IBM 裸机将成为公司未来的首选配置，部分原因是该平台的可重复性。“我们正在吸引世界各地的潜在客户——中东、亚洲、欧洲、美国和墨西哥。”他说，“我们知道，无论我们走到哪里，都可以找到本地 IBM Cloud，而且都是一样的。我们可以借鉴圣何塞的经验，并将其在新加坡、迪拜、墨尔本或巴哈复制。这是一样的。”
最后，Bertell 认为 IBM 的名字为其组织带来了重大的业务优势。他总结说：“有 IBM 这样的大公司在背后支持我们是非常重要的，因为我们是一家小公司，面对的是相当大的客户。当他们听说我们可以利用 IBM 提供的大型基础设施时，他们的合作意向就会极大地增加。”
Carus 成立于 1998 年，是旅行和运输行业信息系统的全球供应商。其解决方案几乎涵盖了客船行业的各个方面，包括票务、船上服务等。Carus 总部位于芬兰，业务遍及全球，从阿拉斯加到塔斯马尼亚。该组织拥有约 150 名员工，每年为超过 3300 万名乘客提供服务。
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2021 年 3 月在美国制作。
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