Carus 选择 IBM 公共云上的 IBM® Cloud Bare Metal Servers 来支持其新客户。Carus 销售总监 John Bertell 解释了他们选择裸机的原因。“使用预配置的云服务器对我们来说是一个挑战，因为我们有许多不同的要求。我们需要一个数据库服务器，它不需要很大的处理器功率，但需要具有很大的存储空间。我们需要一个应用程序服务器，它需要大量 RAM，但不需要任何存储。我们需要很多不同的配置，而标准尺寸通常并不合适。IBM Bare Metal Servers 非常适合我们，因为我们可以根据自身的需求来设计和优化这些服务器。”

Carus 阿拉斯加客户的服务器位于华盛顿特区和加利福尼亚州圣何塞的数据中心，数据在两个地点之间进行镜像。这有助于确保解决方案始终保持高度可用性。Bertell 解释了为什么这很重要：“这些社区大多没有通往其他地方的道路。一般来说，渡轮是他们的主要交通方式和通信渠道。”

他继续说道：“我们不得不在软件中增加一些功能，以确保它能继续在本地离线工作，并在可能的情况下进行通信。这可能是在船上通过卫星进行通信，也可能是在有网络连接时从下一个港口进行通信。”

阿拉斯加试点的成功说服 Carus 开始为其他客户使用 IBM Cloud Bare Metal Servers。尽管不同运营商面临的挑战可能有所不同，但裸机的优势可以帮助 Carus 解决所有挑战。

例如，对于 Carus 的一些客户来说，在 30 分钟内将 2,000 名乘客送上渡轮是常有的事。高效地查票并将乘客送至船上要求 Carus 的系统在高峰时段保持高度可靠。Bertell 说道：“这就是 IBM Bare Metal Servers 大显身手的时候。如果想让每个人都能及时快速登船，那么流程中的各个步骤都需要非常快速，这就需要良好的数据通信和数据速度。”

无论规模和位置如何，安全都是 Carus 所有客户共同关心的问题。与所有公共交通提供商一样，轮渡运营商近年来必须加强安全性，其 IT 运营也是如此。Bertell 指出：“安全对我们来说变得越来越重要。我们已经看到运营商受到勒索软件的攻击。突然之间，它好象袭击了我们的行业。”

借助 IBM Bare Metal Servers，Carus 及其客户知道他们的环境是完全专用的。Bertell 表示：“我们花费了大量时间和精力在数据中心设置安全性，以确保我们维持零信任环境。”