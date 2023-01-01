“作为在约旦和区域市场运营的顶级金融机构之一，Capital Bank Group 也是一颗数据和人工智能方面冉冉升起的新星，引领着其地区金融市场的转型之路。”



“Capital Bank of Jordan 很高兴能与 IBM 合作，开始利用 watsonx 进一步增强机器学习和 AI 能力。基于现有的 Netezza 工作负载，他们致力于了解 watsonx 如何将所有数据（包括非结构化数据）整合到单一层中，协助推动预测分析，减少客户流失，识别欺诈和风险交易，以及优化精准的目标市场营销。”



“有了 watsonx，Capital Bank of Jordan 很高兴能继续他们的人工智能之旅，并增强内部流程和客户体验。”

Bahaa’ Awartany

首席数据官

Capital Bank of Jordan