“作为在约旦和区域市场运营的顶级金融机构之一，Capital Bank Group 也是一颗数据和人工智能方面冉冉升起的新星，引领着其地区金融市场的转型之路。”
“Capital Bank of Jordan 很高兴能与 IBM 合作，开始利用 watsonx 进一步增强机器学习和 AI 能力。基于现有的 Netezza 工作负载，他们致力于了解 watsonx 如何将所有数据（包括非结构化数据）整合到单一层中，协助推动预测分析，减少客户流失，识别欺诈和风险交易，以及优化精准的目标市场营销。”
“有了 watsonx，Capital Bank of Jordan 很高兴能继续他们的人工智能之旅，并增强内部流程和客户体验。”
Bahaa’ Awartany
首席数据官
Capital Bank of Jordan
Capital Bank（ibm.com 外部链接）总部位于约旦安曼，为约旦、伊拉克、阿联酋和沙特阿拉伯的零售和企业客户提供商业和投资银行服务及解决方案。为了进一步扩张，Capital Bank 于 2021 年收购了 Bank Audi 在约旦和伊拉克的业务，并于 2022 年收购了 Société Générale Bank 在约旦的分行和业务，加强了其在约旦和地区银行市场的地位。
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美国出品。2023 年 7 月
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