近年来，公司的扩张以及接二连三的收购给 Capita 的 IT 组织增加了大量复杂工作。在这一系列收购之后，Capita 基础架构运营主管 Jerry Aherne 及其团队的任务是整合各种 IT 服务，通过标准化来精简解决方案。
同时，他们还担负着工程师的培训工作，这些工程师（传统上）习惯于在单一的领域/客户环境中工作。在整个整合过程中，Jerry 的团队需要确保每项技术都经过了适当的管理流程，以确保服务和运营水平达到要求且符合 Capita 的运营模式。
在这个整合过程中，Capita 也将重点转移到了云上。云提供了更敏捷的应用程序交付方法，团队无需担心昂贵的硬件和资本支出，但这种敏捷方法也带来了新的挑战。该团队很快意识到，他们在云之旅中走得越来越远，无法再依赖手动方法来管理资源。
在引入 IBM® Turbonomic® 混合云成本优化解决方案之前，该团队依靠大量电子表格和手动干预来跟踪资源使用情况、虚拟机 (VM) 蔓延和预测。这种手动方法迫使他们在管理资源时非常被动，缺乏主动性，这反过来又导致客户虚拟机以及平台本身更容易出现性能问题。管理一个包含 11,100 个工作负载（5,100 个本地工作负载和 6,000 个公共云工作负载）的环境是一项艰巨的挑战，远非人类能力所及。
Capita 依靠 IBM Turbonomic 来确保 11,100 个工作负载的性能
Capital 为全球超过 20,000个 客户的数字化转型之旅提供支持
借助 Turbonomic，Capita 可以将所有托管平台集中到单一视图中，无论这些平台部署在本地还是云中。如此高的可见性使他们能够立即提高主机密度，减少虚拟机蔓延，同时确保应用程序性能。使用 Turbonomic 以应用程序为中心的性能指标，Capita 团队能够构建应用程序拓扑，从而可以自上而下地全面了解其应用程序堆栈。
可见性仅仅是一个开始。下一步是实现自动化资源操作。但是，与引入任何新管理工具一样，快速建立信任是必不可少的。
Jerry 和他的团队从虚拟机放置的自动化入手。随着时间的推移，他们证明了使用 Turbonomic 可以实现完全自动化的正确放置并确定合适的大小。目前，他们依靠 Turbonomic 人工智能驱动的自动化技术来全面管理其 BAU RDS 平台，所有 BAU 团队均使用该平台来管理所有托管资产、客户机环境、网络和存储平台。现在，他们将以初步的胜利作为基准来展示 Turbonomic 如何在不影响性能的情况下帮助减少浪费。
展望未来，Jerry 和他的团队希望实施更多的自动化用例。他们的目标是预测未来的构建数量和进出其平台的迁移量。他们还希望在本地和云中实现服务器构建自动化。通过扩大 Turbonomic 自动化的应用，让工程师能够摆脱手动流程，从而专注于服务提升以及 Capita 产品进化中的下一步工作。
他们的首要目标是继续提高效率和可靠性、减少事故、推动自动化并实现成本效益，同时提升客户服务。
Capita（ibm.com 外部链接）总部位于伦敦，在英国、欧盟、印度和南非设有六个部门，包括软件、技术解决方案、人员解决方案、客户管理、政府服务和专家服务。目前，该公司拥有 61,000 多名员工，2020 年收入约为 33 亿英镑。
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美国出品，2022 年 7 月。
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