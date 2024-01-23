同时，他们还担负着工程师的培训工作，这些工程师（传统上）习惯于在单一的领域/客户环境中工作。在整个整合过程中，Jerry 的团队需要确保每项技术都经过了适当的管理流程，以确保服务和运营水平达到要求且符合 Capita 的运营模式。

在这个整合过程中，Capita 也将重点转移到了云上。云提供了更敏捷的应用程序交付方法，团队无需担心昂贵的硬件和资本支出，但这种敏捷方法也带来了新的挑战。该团队很快意识到，他们在云之旅中走得越来越远，无法再依赖手动方法来管理资源。

在引入 IBM® Turbonomic® 混合云成本优化解决方案之前，该团队依靠大量电子表格和手动干预来跟踪资源使用情况、虚拟机 (VM) 蔓延和预测。这种手动方法迫使他们在管理资源时非常被动，缺乏主动性，这反过来又导致客户虚拟机以及平台本身更容易出现性能问题。管理一个包含 11,100 个工作负载（5,100 个本地工作负载和 6,000 个公共云工作负载）的环境是一项艰巨的挑战，远非人类能力所及。