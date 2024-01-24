Canon Marketing Japan Inc. 在 IBM Spectrum Storage 解决方案管理的软件定义存储基础架构中配置了 IBM® FlashSystem 存储功能，使数据处理速度提高 10 倍，从而提升了员工的生产效率。
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2015 年 11 月在美国制作。
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