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电路板特写

Canon Marketing Japan Inc. 在 IBM Spectrum Storage 解决方案管理的软件定义存储基础架构中配置了 IBM® FlashSystem 存储功能，使数据处理速度提高 10 倍，从而提升了员工的生产效率。
业务挑战案例

Canon Marketing Japan Inc. 希望通过缩短重要信息系统的响应时间来提高员工的生产效率和工作满意度。
变革

该公司部署了基于 IBM 技术的软件定义存储基础架构，使处理速度提高了 10 倍。
使用 IBM FlashSystem 以后，我们员工每天的总等待时间减少了 554 小时。 Junichi Bodaiji 部门经理 Canon Marketing Japan Inc.
优势

通过提高在线处理速度，该公司将员工每天的等待时间缩短了 554 小时，同时还减少了管理工作，最大限度地提高了 IT 投资的价值。
解决方案组件 IBM Spectrum Virtualize 存储器：IBM FlashSystem®
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法律

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2015 年 11 月在美国制作。

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