每个月，全球有 2 亿人与 BuzzFeed 内容互动，该公司提供的不仅仅是病毒式视频、列表和测验。

“BuzzFeed 的核心是推动人际关系，”BuzzFeed 招聘运营经理兼首席招聘官 Dan Geiger 说道。“无论是有趣的视频还是 Tasty 视频，我们的目标都是创建、策划和提供能够吸引观众并让他们愿意与朋友和家人分享的内容。

“我们已扩展到电子商务等业务领域，这在组织内创造了广泛的新角色和机会。我们的申请人越来越多地包括具有销售、营销、商业、网络开发和视频制作背景的人员，我们的招聘人员和招聘经理团队共同努力寻找、识别和雇用每个职位的最佳候选人。”

随着申请量逐年增加，BuzzFeed 发现有机会可以提高招聘流程效率。

“我们一些最受欢迎的职位在发布后的几天内每天都会吸引数百份申请，而且由于人才渠道如此庞大，对我们的招聘经理来说，找出表现最佳的人才往往是一项艰巨的挑战，”Geiger 继续说道。

“为了使我们的人才经理能够减少筛选时间，将更多的时间花在更高价值的活动上，我们鼓励具有适当技能、经验和激情的人才申请每个职位，并在招聘流程早期阶段，更有效地重定向不符合这些特定标准的候选人。”