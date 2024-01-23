BuzzFeed 每天通过其有趣、引人入胜且信息丰富的内容吸引数百万人，并且每年都有数千人申请加入该公司。BuzzFeed 正在与 Uncubed 合作，寻找最适合每个职位的候选人，并主动邀请他们申请，从而建立强大的人才库来助推增长。
每个月，全球有 2 亿人与 BuzzFeed 内容互动，该公司提供的不仅仅是病毒式视频、列表和测验。
“BuzzFeed 的核心是推动人际关系，”BuzzFeed 招聘运营经理兼首席招聘官 Dan Geiger 说道。“无论是有趣的视频还是 Tasty 视频，我们的目标都是创建、策划和提供能够吸引观众并让他们愿意与朋友和家人分享的内容。
“我们已扩展到电子商务等业务领域，这在组织内创造了广泛的新角色和机会。我们的申请人越来越多地包括具有销售、营销、商业、网络开发和视频制作背景的人员，我们的招聘人员和招聘经理团队共同努力寻找、识别和雇用每个职位的最佳候选人。”
随着申请量逐年增加，BuzzFeed 发现有机会可以提高招聘流程效率。
“我们一些最受欢迎的职位在发布后的几天内每天都会吸引数百份申请，而且由于人才渠道如此庞大，对我们的招聘经理来说，找出表现最佳的人才往往是一项艰巨的挑战，”Geiger 继续说道。
“为了使我们的人才经理能够减少筛选时间，将更多的时间花在更高价值的活动上，我们鼓励具有适当技能、经验和激情的人才申请每个职位，并在招聘流程早期阶段，更有效地重定向不符合这些特定标准的候选人。”
为了实现其目标，BuzzFeed 正在与其战略合作伙伴 Uncubed 合作，试运行基于 IBM Watson Candidate Assistant 的创新解决方案。该解决方案由人工智能 (AI) 和认知技术提供支持，让候选人参与个性化职业讨论，并推荐最适合他们的职位。
“Uncubed 是一个视频驱动型社区，将招聘人员和人才聚集在一起，”Geiger 解释道。“除了在 Uncubed 平台上列出我们的工作机会外，我们还与他们的团队合作制作技能培养视频，帮助潜在申请人了解各方面信息，包括我们在简历中寻找的内容到 BuzzFeed 特定职位的要求等。我们发现这种合作关系非常富有成效，我们非常感谢 Uncubed 为我们提供的多元化候选人库。”
他继续说道：“当 Uncubed 提出基于 AI 的解决方案时，我们立即意识到这有可能改变我们的人才管理方法。我们喜欢使用数据讲述招聘故事的想法，并且我们相信 IBM Watson Candidate Assistant 将丰富通过 Uncubed 社区来到我们这里的申请人的体验。”
Uncubed 与 BuzzFeed 和 IBM 合作，训练 IBM Watson Candidate Assistant 与社区中的问题进行交互。如今，潜在申请人可以在聊天机器人中输入有关 BuzzFeed 工作的问题，并以 Uncubed 网站上空缺职位的文本、视频和链接的形式收到实时答案。
Uncubed 首席执行官兼联合创始人 Chris Johnson 评论道：“我们考虑了 40 多个 IBM Watson Candidate Assistant 试运行合作伙伴，很快就认定 BuzzFeed 是最理想的选择。BuzzFeed 不仅是一个灵活的组织，而且还被誉为创新者，我们知道与团队达成密切合作关系将帮助我们将想法快速推向市场。”
他补充道：“我们热衷于提供一种更具吸引力和活力的体验，而不是提供一种基本的聊天机器人交互，即人们在文本中输入问题并接收回复文本。如果客户提出有关我们在 BuzzFeed 视频中已介绍过的主题的问题，IBM Watson Candidate Assistant 会将该内容直接提供到交谈会话中。如果通过该解决方案，发现一位可能非常适合空缺职位的候选人，则会主动鼓励他们立即申请。”
BuzzFeed 的招聘团队相信，凭借 AI 驱动型解决方案为最佳候选人提供合适的职位，Uncubed 解决方案将使其人才经理能够更快地做出更明智的招聘决策，这是其业务增长的关键能力。
“Uncubed 与我们自己的申请人跟踪系统无缝集成，这意味着无论人们通过 Uncubed 还是 BuzzFeed.com 进行申请，我们都可以提供同样简单、一致的体验。”Geiger 说。“Uncubed 路径的关键区别在于能够提供信息，帮助潜在申请人决定我们的职位之一是否适合他们的技能和经验。
“我们相信，让申请人能够在早期阶段评估某个职位是否真正适合他们，将有助于我们的人才经理花更少的时间筛选候选人，而将更多的时间花在审查技能与职位密切相关的表现最佳的人才。我们在增值评估活动上花费的时间越多，招聘失误和人员流失的风险就越低，因此我们对该解决方案的潜力感到非常兴奋。”
BuzzFeed 已开始衡量与 Uncubed 合作的积极成果。如今，87% 的 BuzzFeed 申请人通过 IBM Watson Candidate Assistant（由 Uncubed 的数据提供支持）从电话筛选进展到面对面面试，而来自其他来源的申请人这一比例仅为 53%。换句话说，BuzzFeed 邀请 IBM Watson Candidate Assistant 候选人参加面对面面试的可能性比其他候选人高出 64%。
通过分析 IBM Watson Candidate Assistant 的对话数据，Uncubed 不断发现见解，帮助 BuzzFeed 完善其招聘策略。
“虽然试运行仍在进行中，但我们已经从 IBM Watson Candidate Assistant 收集了一些有价值的数据，”Geiger 评论道。“例如，我们可以了解技术职位与营销角色的申请比例。如果我们发现某个业务领域吸引的申请数量少于预期，我们可以采取行动来提高这些角色的能见度，例如，通过举办促销活动或数字营销竞销活动。”
他继续说道：“了解人们向 IBM Watson Candidate Assistant 提出的问题类型对我们团队也很有价值，因为这突出显示了我们可能需要向候选人提供更多信息的领域。如果我们发现围绕以下主题的问题经常提及：“BuzzFeed 的育儿假政策是什么？”或“BuzzFeed 的办公室文化怎么样？”，我们可以在我们的网站上建立相关页面来更好地解决这些问题。”
BuzzFeed 通过与 Uncubed 合作招聘了候选人，并且随着试运行的继续，目前正在面试更多候选人。
“对我们来说，即将加入的候选人素质最能证明试运行的成效了，到目前为止，结果非常令人鼓舞，”Geiger 总结道。“作为一家领先的科技媒体公司，我们的目标始终是确保最优秀的人才在正确的时间申请适合的工作。通过继续与 Uncubed 合作，我们在吸引、识别和聘用顶尖人才方面处于有利地位，助推持续增长。”
BuzzFeed（链接位于 ibm.com 外部）是世界领先的技术驱动媒体公司，拥有覆盖全球数亿人的跨平台新闻和娱乐网络。该公司制作文章、列表、测验、视频、原创系列和品牌，包括全球最大的社交美食网络 Tasty。该公司还拥有 BuzzFeed News 和 BuzzFeed Commerce，前者是一家全球性新闻机构，专注于原创报道和调查性新闻；后者负责开发社交商务产品和体验，以及授权和其他战略合作伙伴关系。
要了解有关 IBM Watson Candidate Assistant 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/talent-management/candidate-assistant
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Uncubed 成立于 2012 年，总部位于纽约州纽约市，专注于人才招聘解决方案。Uncubed 提供一个视频优先的社区平台，任何人都可以直接从创新公司获得技能培养见解，使企业能够吸引和招聘顶尖人才。要了解更多信息，请访问：uncubed.com（链接位于 ibm.com 外部）
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