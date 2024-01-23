BSH 生产、销售几乎所有类型的家用电器（包括冰箱、冰柜、洗衣机和食品加工机等），并同时提供维修服务。该公司高度重视客户服务，不断创新产品，推出新的智能家电和数字服务。

BSH 与其他制造商的不同之处在于其具有专业的客户现场服务团队，为 46 个国家/地区的消费者提供帮助。每年约有 5,300 名技术人员完成约 1,200 万单服务工作。

一般情况下，服务大约需要 30 分钟，而出具保修单和收据可能会额外增加 15 分钟的时间。技术人员还要管理自己的工作日程，这增加了他们的管理时间，这些时间则无法用于客户服务。

BSH 业务解决方案客户服务主管 Martina Krenn 表示：“通过与不同国家/地区的客户服务经理交谈，我们意识到现有的工作流程和工具并不总能满足我们的高期望，客户满意度也很低。

"我们的目标是使我们的客户服务专业人员能够将更少的时间用于重复性工作，将更多的时间用于为客户提供建议、修复故障以及为客户提供增值服务。但我们如何才能实现这一目标呢？