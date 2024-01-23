BRUNATA-METRONA 致力于利用数字技术大幅提升物业的能源效率。该公司通过将 SAP® 解决方案集成到 IBM® Power® Systems 和 IBM Storage，提供了智能住宅自动化功能，可提高客户满意度、帮助削减成本并加快其自身的业务流程。
由于全球升温的现实在我们个人层面产生影响，解决能源浪费的呼声也越来越高。减少家庭能源消耗的其中一种方法是优化供暖系统使用，而关键在于提供高质量的数据。
德国企业 BRUNATA-METRONA 与大学和研究机构合作，利用先进的分析、机器学习和人工智能技术来识别常见的供暖使用模式。BRUNATA-METRONA 管理用于供暖、供水、烟雾检测和其他用途的传感器，并实时处理大量数据。
BRUNATA-METRONA 首席信息官 Markus Hertrich 解释说：“作为管理超过 100 万个物业的供暖和供水服务提供商，我们比个人或业主更有能力识别使用模式。通过减少每户采暖的能源消耗，我们积极保护环境，同时也降低了租户和房主的生活成本。”
他继续表示：“我们的目标是利用智能电网运营和智能住宅技术进行创新。联网传感器可以了解家庭现况，并根据不断变化的情况进行动态调整。智能自动化使我们能够调整供暖控制，同时考虑其他环境信息，例如打开的窗户。初步结果已表明，我们的智能住宅自动化解决方案可以节省高达 30% 的供暖能源使用量，但不会降低租户和房主的舒适度。”
然而，捕获和分析大量智能电表和传感器数据给现有计费和管理系统带来了巨大的新工作量。因此，该团队希望重振其 IT 基础架构，以便采用更灵活的计费模式。
BRUNATA-METRONA 依靠广泛的 SAP 应用程序支持运营，其中包括 SAP ERP（链接位于 ibm.com 外部），用于财务、控制、销售和客户服务流程。该公司还使用 SAP Utilities 以及 SAP Customer Relationship Management、SAP ERP Human Capital Management 和 SAP SuccessFactors Recruiting。
为了加速其最关键的业务工作负载，该团队向 IBM 寻求帮助，以优化其中央 IT 基础架构。该公司选择了两台由 IBM POWER9® 处理器驱动的 IBM Power System E950 服务器来运行 SAP ERP 业务应用程序。这两台服务器使用在 IBM AIX® 上运行的 IBM PowerVM® 虚拟化技术，托管 40 多个 SAP 系统，其中许多系统利用 IBM Db2® 数据库。IBM Db2 的性能和效率为该公司所有部门和业务功能的核心流程提供支持。
为确保所有业务流程的全天候可用性，该公司实施了 IBM PowerHA® SystemMirror® for AIX ，提供企业级业务连续性和灾难恢复功能。
Bernd Maisenbacher 指出：“凭藉 IBM Power Systems、IBM Storage、IBM PowerVM、IBM AIX 和 IBM Db2，我们具备了所需的可靠性，可以全天候为业主、房主和租户提供所有在线相关信息。在 IBM Power System E950 服务器上运行的 SAP ERP 应用程序的可用性超过 99.9%，这种坚如磐石的稳定性令 BRUNATA-METRONA 大受裨益。IBM Power Systems 性能一流，只在数据中心中占用很小的实体空间，而且高度自动化，因此我们可以将更多的时间和资源集中在业务上。”
他继续表示：“这个平台灵活且高度可伸缩，使我们能够将智能电表以及数百万个 IoT 传感器不断更新的数据集成到我们的核心业务流程中。在 IBM 解决方案的支持下，我们可以更快地交付产品和服务，并利用盈利率分析等功能更深入地了解内部成本结构，从而使我们能够更好地了解企业绩效并改进我们的业务策略。”BRUNATA-METRONA 依靠广泛的 SAP 应用程序来支持运营，包括用于财务、控制、销售和客户服务流程的 SAP ERP。该公司还使用 SAP Utilities 以及 SAP Customer Relationship Management、SAP ERP Human Capital Management 和 SAP SuccessFactors Recruiting。
将 SAP ERP 迁移到新的 IBM Power Systems E950 服务器改变了 BRUNATA-METRONA 的能力，无论是内部系统还是更宏大的可持续发展目标。
Bernd Maisenbacher 评论道：“IBM 解决方案使我们能够大幅加快计费流程，将向客户交付能源账单和分析所需的时间从 15 天缩减至仅一天。每天大规模处理 17 万张发票是一项了不起的成就，并且极大地提高了客户满意度。客户希望更快地了解其能源消耗，我们现在可以通过提供实时信息来实现这一目标，从而显著巩固了我们的市场地位。”
随着能源行业变革步伐的加快，运营灵活性已成为关键问题。该公司通过使用 IBM Power Systems，在动态、智能、完全自动化的容量和资源管理方面大受裨益，使其关键任务 SAP 业务应用程序的响应时间始终保持在 250 毫秒以内。该解决方案设计无需手动干预，使应用程序能够利用 CPU 内核或内存等所有可用资源，以确保轻松处理高峰时段的工作负载。高峰工作负载时段过后，资源将被释放用于正常的日常业务应用程序活动，包括财务和采购任务，以及日益重要的数字客户门户网站。
Bernd Maisenbacher 表示：“在当今瞬息万变的世界中，估算未来 IT 工作负载是一项重大挑战。数字化流程范围更广的新技术可以缩短许多 IT 解决方案的交付周期和生命周期；过去我们以年为单位工作，但现在我们以月为单位。IBM Power Systems 的灵活性为我们提供了规划和投资保障。能够在短时间内将所有可用容量用于我们需要的地方，可以提高我们的业务敏捷性，并实现创新，从而帮助优化客户服务。”
他评论道：“我们将 IBM 视为极具价值、值得信赖的合作伙伴。我们与同一批工程师已合作多年。他们非常了解我们的环境，并对我们的业务和技术挑战有深入的了解。通过与 IBM 合作，我们可以直接接触到各个领域的顶尖专家，并充分利用 IBM 的技术领先优势。”
展望未来，BRUNATA-METRONA 希望加倍推进 IoT 和大数据计划，旨在利用分析更快地获得洞察，并为客户提供新的增值服务。
为了应对未来的大数据挑战并提高业务敏捷性（包括机器学习和人工智能），该公司正在考虑采用最新的混合多云存储解决方案，例如 IBM Flashsystem® 存储器，以进一步加快数据交付。
Markus Hertrich 总结道：“只有在 IBM 和 SAP 这两个强大合作伙伴的支持下，我们才能够实现以更可持续的方式利用能源的愿景。SAP ERP 应用程序在配备领先 IBM POWER9 处理器的 IBM Power Systems 上运行，有助于我们更快地获取新的洞察成果。可靠且可伸缩 IBM 基础架构为我们转向下一代 ERP 解决方案和内存技术（例如 SAP Customer Experience 解决方案和 SAP S/4HANA）的准备工作提供了完美支持。”
BRUNATA-METRONA（链接位于 ibm.com 外部）总部位于德国慕尼黑，是房地产行业供暖和供水解决方案的领先供应商。该公司拥有 750 名员工，为物业公司、私人业主、房主和租户提供全面的服务。该家族企业利用先进的 IT 解决方案推动住宅自动化领域创新，提高能源效率。
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