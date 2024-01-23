由于全球升温的现实在我们个人层面产生影响，解决能源浪费的呼声也越来越高。减少家庭能源消耗的其中一种方法是优化供暖系统使用，而关键在于提供高质量的数据。

德国企业 BRUNATA-METRONA 与大学和研究机构合作，利用先进的分析、机器学习和人工智能技术来识别常见的供暖使用模式。BRUNATA-METRONA 管理用于供暖、供水、烟雾检测和其他用途的传感器，并实时处理大量数据。

BRUNATA-METRONA 首席信息官 Markus Hertrich 解释说：“作为管理超过 100 万个物业的供暖和供水服务提供商，我们比个人或业主更有能力识别使用模式。通过减少每户采暖的能源消耗，我们积极保护环境，同时也降低了租户和房主的生活成本。”

他继续表示：“我们的目标是利用智能电网运营和智能住宅技术进行创新。联网传感器可以了解家庭现况，并根据不断变化的情况进行动态调整。智能自动化使我们能够调整供暖控制，同时考虑其他环境信息，例如打开的窗户。初步结果已表明，我们的智能住宅自动化解决方案可以节省高达 30% 的供暖能源使用量，但不会降低租户和房主的舒适度。”

然而，捕获和分析大量智能电表和传感器数据给现有计费和管理系统带来了巨大的新工作量。因此，该团队希望重振其 IT 基础架构，以便采用更灵活的计费模式。