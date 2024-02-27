Bruce Power

如何释放数据的价值来优化核电发电
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加拿大的一家核电公司委托 IBM 使用 IBM Maximo for Nuclear Power 企业资产管理平台替换原有系统，从而提高了其运营的可靠性、效率和安全性。
业务挑战

要了解核电运行资产的健康状况和性能，并通过预测何时需要维护来延长其使用寿命，数据采集和分析是基础。遗憾的是，Bruce Power 用于企业资产管理 (EAM) 的原有系统缺乏强大的数据管理能力。
变革

Bruce Power 委托 IBM Global Business Services 部署 IBM Maximo for Nuclear Power EAM 平台。该工具取代了过时的 EAM 系统，可帮助工厂管理人员了解资产的实时运行情况，并在任何地点对其进行管理。此外，内置报告和分析功能还能帮助他们深入了解运营情况，并记录监管合规情况。凭借这些能力，Bruce Power 可以更可靠、更高效、更安全地生产核电。
IBM Watson 服务与 Maximo 集成后，我们希望能够藉此产生大量有关预测性维护和设备故障根本原因的洞察力。我们相信，它们将优化我们的能源和医用同位素生产。 Todd Warnell 首席信息官 Bruce Power
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脚注

 

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美国出品，2021 年 4 月。

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