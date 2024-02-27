加拿大的一家核电公司委托 IBM 使用 IBM Maximo for Nuclear Power 企业资产管理平台替换原有系统，从而提高了其运营的可靠性、效率和安全性。
要了解核电运行资产的健康状况和性能，并通过预测何时需要维护来延长其使用寿命，数据采集和分析是基础。遗憾的是，Bruce Power 用于企业资产管理 (EAM) 的原有系统缺乏强大的数据管理能力。
Bruce Power 委托 IBM Global Business Services 部署 IBM Maximo for Nuclear Power EAM 平台。该工具取代了过时的 EAM 系统，可帮助工厂管理人员了解资产的实时运行情况，并在任何地点对其进行管理。此外，内置报告和分析功能还能帮助他们深入了解运营情况，并记录监管合规情况。凭借这些能力，Bruce Power 可以更可靠、更高效、更安全地生产核电。
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美国出品，2021 年 4 月。
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