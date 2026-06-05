实现大型机弹性的现代化改造，打造适配 AI 的扩容规模

IBM Z 持续迭代升级，现已具备网络弹性，并搭载统一的 API/数据层，能够支持安全的本地部署 AI
Broadridge Financial Solutions 处于全球资本市场的核心位置，其任务关键型工作负载必须满足严格的安全、治理和持续可用标准。如今客户期望获得实时使用体验、更强的网络风险抵御能力以及切实可见的 AI 成果。为了满足这些期望，Broadridge 与 IBM 展开合作，在不影响市场关键流程的前提下，围绕 IBM® Z 扩展现代化战略布局。
目标十分明确。升级高性能大型机核心。实现对可信数据的可控访问管理。为可扩展的混合 AI 做好准备。IBM 将现代化建设定为持续性平台级项目，在保护既有投入的同时，为基础设施、操作系统、中间件、安全、自动化及 AI 服务赋予全新功能。在业务快速迭代的过程中，该方案可保障系统可靠性与合规性不受影响。
由 IBM Z 保障的美国财政部资金流
大型机承载的美国邮件业务
Broadridge 和 IBM 推进以 Z 平台为核心的现代化改造，让 IBM Z 持续充当合规处理环节中安全、高吞吐的支撑架构。项目新增IBM Z Cyber Vault，用于创建经过隔离与完整性校验的数据副本，实现完整恢复，无需重新调整集成架构。本次现代化改造的核心举措是搭建统一的数据和 API 层，从而实现对 IBM Z 基础数据的可控、高可信度访问管理。该架构可实现与 AWS 云端服务的安全整合，同时确保合规数据在 IBM Z 中得到妥善保护。
这套混合架构现已支持 AI 驱动功能，覆盖交易前探查与交易后运作，依托 IBM Z 精准可靠的数据，构建具备市场承载能力的高弹性基础设施。这是一项持续性的平台级现代化项目，而非一次性的代码调整工作。
完成这项改造后，Broadridge 继续依托升级后的 IBM Z 核心，每日处理 10 至 12 万亿美元的美国财政部资金流，在市场规模下实现安全、全天候运行。IBM Z 凭借可靠性能承载美国约 1% 的邮件业务，充分体现其在合规通信场景下成熟的吞吐能力。
该环境延续了 IBM Z 在安全性、可用性和交易完整性方面的优势，并借助 IBM Z Cyber Vault 强化网络弹性，实现基于 SLA 的恢复能力。
统一的数据和 API 层可为本地及云端联动的 AI 提供可控访问管理，简化与 AWS 服务的整合流程，降低接入阻碍。最终在 IBM 的助力下稳步完成现代化升级，在新增服务的同时，保障系统可靠性、合规性与既有投入不受影响。
Broadridge Financial Solutions (NYSE: BR) 是一家全球领先的科技企业，拥有专业技术实力与变革性技术，助力客户及金融服务行业开展运营、实现创新与发展。该企业为客户的投资、管理及通信业务提供支撑，可提升运营弹性、优化业务表现并升级投资者使用体验。
其技术与运营平台每年处理并生成超 70 亿条通信内容，支撑全球日均规模超 15 万亿美元的代币化证券与传统证券交易。Broadridge 是获评认证的 Great Place to Work，同时入选标普 500（S&P 500）指数，在 21 个国家和地区拥有 15,000 余名员工。如需了解更多信息，请访问 www.broadridge.com。
© Copyright IBM Corporation，2026 年 5 月。
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示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。