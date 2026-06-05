实现大型机弹性的现代化改造，打造适配 AI 的扩容规模

Broadridge Financial Solutions 处于全球资本市场的核心位置，其任务关键型工作负载必须满足严格的安全、治理和持续可用标准。如今客户期望获得实时使用体验、更强的网络风险抵御能力以及切实可见的 AI 成果。为了满足这些期望，Broadridge 与 IBM 展开合作，在不影响市场关键流程的前提下，围绕 IBM® Z 扩展现代化战略布局。

目标十分明确。升级高性能大型机核心。实现对可信数据的可控访问管理。为可扩展的混合 AI 做好准备。IBM 将现代化建设定为持续性平台级项目，在保护既有投入的同时，为基础设施、操作系统、中间件、安全、自动化及 AI 服务赋予全新功能。在业务快速迭代的过程中，该方案可保障系统可靠性与合规性不受影响。