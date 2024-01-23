总部设在巴西的食品生产商 BRF 在全球各地开展业务，过去十年间迅速发展壮大。为了提高应用性能并确保符合巴西的新法规，该公司将其 SAP® ERP Central Component (ECC) 环境迁移到 SAP HANA®（托管在 IBM Power Systems 和 IBM System Storage 解决方案上）。
在过去的十年中，BRF S.A. 已成为世界上最大的食品生产商之一，在拉丁美洲、欧洲、亚洲和中东都有业务开展。随着公司规模的扩大，公司发现其关键任务 IT 应用程序正面临着越来越大的压力，影响了公司开展人力资源和供应链管理等核心活动的能力。
BRF 全球 IT 顾问 Everton Cardoso 解释道：“自 2010 年成立以来，公司的发展速度令人难以置信，我们希望在未来几年继续保持这种发展势头。为此，我们必须克服快速增长所带来的性能限制。例如，我们发现我们的 SAP ERP 核心组件 (ECC) 应用程序难以跟上日益增长的需求，这降低了我们的灵活性，并对未来的扩展造成了障碍。”
为了提高业务灵活性和效率，BRF 希望提高其全球 IT 系统的性能，该系统供 19,000 多名员工使用。与此同时，这家总部位于巴西的公司还希望跟上巴西新的税收和劳动法规的步伐。
根据新规定，收入超过 7800 万雷亚尔（2030 万美元）的公司必须将其人力资源应用程序与 eSocial（一种新的集中式政府人力资源数据库）集成。目标：简化和集中向联邦机构报告的就业数据，并减少雇主的管理费用。
Everton Cardoso 继续说道：“我们相信，通过更新支持核心业务应用程序的 IT 基础设施，我们将能够简化性能并支持未来的增长。与此同时，我们认为这是一个很好的机会，可以确保我们的系统和流程符合新的复杂的巴西劳工和税务法规。”
为了在新的监管框架下管理人力资源和税务相关义务并提高应用性能，BRF 将其 SAP ECC 解决方案升级到最新的增强包，并实施了 SAP Tax Declaration Framework for Brazil (TDF) 模块。
Everton Cardoso 评论道：“新的 SAP ECC 增强功能和 SAP TDF 在 SAP HANA 上运行，这为我们将整个 SAP ECC 环境迁移到 SAP HANA 提供了绝佳机会。这不仅有助于我们遵守新法规，我们还将收获应用性能的提升。”
BRF 选择在运行有 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统的两台 IBM Power Systems E870C 服务器上，托管 SAP HANA 环境上的新 SAP ECC。对于存储，该公司选择了 IBM System Storage DS8870 阵列，以最大限度地提高效率和灵活性。BRF 将其 IBM 硬件部署为基础设施即服务，以提高灵活性和快速可扩展性。在经过 SAP 认证的 IBM Cloud Bare Metal Servers 上，在该服务器上运行的 SAP HANA 上，BRF 实施了 SAP TDF。
Everton Cardoso 指出：“我们与 IBM 的合作关系非常牢固和长久，我们从 2006 年开始合作，因此 IBM 多年来对我们的业务有了详细的了解。我们与 IBM 的积极关系是决定与他们合作开展此项目的一个重要因素。此外，我们非常熟悉 IBM Power 和 IBM Storage 所能提供的出色可靠性、性能和安全性。我们知道，通过使用 IBM 技术升级我们的 IT 基础设施，我们可以在不显著增加开销的情况下支持增长和法规遵从。”
正如 Everton Cardoso 回忆的那样，IBM Services 和 IBM Lab Services 与 BRF 和 SAP 进行合作，在紧迫的最后期限内完成了迁移：“考虑到我们的业务规模，SAP 告诉我们预计迁移时间为 13 个月，但我们需要在短短 5 个月内启动 SAP HANA 并在其上运行 SAP ECC。现在回想起来，在如此短的时间内完成这个大项目真是非同寻常。例如，我们必须测试约 16,000 个方案，这需要我们业务部门的大量用户付出大量努力。”
“在迁移到 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上运行的 SAP HANA 的整个实施过程中，IBM 和 SAP 展示了卓越的承诺和支持。我们的最终上线项目仅用了 22 个小时就完成了；要知道，许多其他公司通常只用四天就能完成这项工作。”
通过将其任务关键型 SAP ECC 环境迁移到在 IBM Systems 上运行的 SAP HANA，BRF 降低了数据库存储需求，并加速了核心业务流程，同时确保其人力资源和税务报告实践满足巴西新法规的要求。
利用由 SAP HANA（托管在 IBM Power Systems 上）提供支持的 SAP ECC，BRF 大幅降低了其数据库的存储需求。Everton Cardoso 解释道：“我们的旧数据库非常大，约为 26 TB，这使得管理非常困难。当我们与 IBM Services 和 SAP 一起进行迁移时，我们采取了一种彻底的方法来归档和清理数据，这使我们能够将数据库缩小到大约 10 TB，减少了 62% 以上。”
除了降低维护和存储要求外，BRF 较小的 SAP HANA 数据库还有助于提高公司 SAP ECC 应用程序的性能。
Everton Cardoso 表示：“自从升级到由 IBM Power Systems 和 IBM Storage 托管的 SAP HANA 以来，SAP ECC 中的核心功能现在运行速度更快。以前，在 SAP Financial Information Management 中运行财务报告需要 8 个小时，在其他市场需要 2 个多小时。SAP HANA 现在托管在 IBM Power Systems 上，通过在 SAP HANA 上运行 SAP Financial Information Management，我们大幅缩短了时间，将巴西的流程缩短至仅需 8 分钟，在其他国家/地区缩短至 90 分钟，也就是在国内缩短了 98%，在其他国家/地区缩短了 28%。”
BRF 在许多其他流程的性能方面取得了令人印象深刻的改进。例如，BRF 用于监控和协调全公司成本的 SAP Controlling 系统，现在使用托管在 IBM Power Systems 上的 SAP HANA，平均运行速度提高了 50%。同时，BRF 的性能分析流程所需的时间减少了 37%。
该公司还对其新 IBM 基础设施的独立功能印象深刻。Everton Cardoso 评论道：“与 IBM 合作了这么长时间，我们已经熟悉它们硬件的质量。我们对 IBM Power Systems 服务器和 IBM System Storage DS8870 阵列的可靠性、性能、安全性和可扩展性感到非常满意。事实上，IBM 在其数据中心托管基础设施，这使得管理变得如此简单且具有成本效益，如果我们想要更多容量，我们所要做的就是提出要求，而且我们只需为我们使用的内容付费。”
未来，BRF 将把 SAP HANA 环境中的 SAP Business Warehouse 迁移到 IBM Cloud Bare Metal Servers，并考虑将其他功能集成到其 SAP 应用程序中。此外，BRF 计划将其存储升级到 IBM® FlashSystem A9000，以进一步提高性能。
Everton Cardoso 解释说：“我们制定了长期 IT 战略，作为该战略的一部分，我们正在考虑添加更多 SAP 模块，甚至可能过渡到 SAP S/4HANA®。无论未来如何，我们知道 IBM Power Systems 和 IBM Storage 都具备良好的能力来处理不断增长的工作负载并保持我们持续全球扩张所需的敏捷性。”
凭借 SAP HANA（运行在 IBM Power Systems 和 IBM System Storage 上）支持的 SAP ECC 应用程序，BRF 正朝着完全符合巴西新劳动法规的方向迈进，并为巩固其在全球食品行业的领先地位做好了充分准备。
Everton Cardoso 总结道：“我们期待与 IBM 继续合作，加深彼此的了解，共同为 BRF 的未来发展奠定坚实的基础。”
BRF（ibm.com 外部链接）是全球最大的食品公司之一，拥有 30 多个品牌，包括 Sadia、Perdigão、Qualy、Paty、Dánica、Bocatti 和 Confidence。该公司的产品销往五大洲的 150 多个国家/地区。
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