在过去的十年中，BRF S.A. 已成为世界上最大的食品生产商之一，在拉丁美洲、欧洲、亚洲和中东都有业务开展。随着公司规模的扩大，公司发现其关键任务 IT 应用程序正面临着越来越大的压力，影响了公司开展人力资源和供应链管理等核心活动的能力。

BRF 全球 IT 顾问 Everton Cardoso 解释道：“自 2010 年成立以来，公司的发展速度令人难以置信，我们希望在未来几年继续保持这种发展势头。为此，我们必须克服快速增长所带来的性能限制。例如，我们发现我们的 SAP ERP 核心组件 (ECC) 应用程序难以跟上日益增长的需求，这降低了我们的灵活性，并对未来的扩展造成了障碍。”

为了提高业务灵活性和效率，BRF 希望提高其全球 IT 系统的性能，该系统供 19,000 多名员工使用。与此同时，这家总部位于巴西的公司还希望跟上巴西新的税收和劳动法规的步伐。

根据新规定，收入超过 7800 万雷亚尔（2030 万美元）的公司必须将其人力资源应用程序与 eSocial（一种新的集中式政府人力资源数据库）集成。目标：简化和集中向联邦机构报告的就业数据，并减少雇主的管理费用。

Everton Cardoso 继续说道：“我们相信，通过更新支持核心业务应用程序的 IT 基础设施，我们将能够简化性能并支持未来的增长。与此同时，我们认为这是一个很好的机会，可以确保我们的系统和流程符合新的复杂的巴西劳工和税务法规。”