AI 驱动的招募如何帮助西班牙一流足球队获得胜利

对于非足球迷而言，“射门中框”和“禁区外直接任意球”这样的术语可能会觉得很陌生。但对于球探来说，这些都是工作中的日常词汇，是帮助评估球员对球队价值的重要词汇。现在，它们也成为了 Scout Advisor 会使用和理解的语言了。Scout Advisor 是一个基于 IBM® watsonx 平台构建、使用自然语言处理 (NLP) 的创新工具，专为西班牙塞维利亚足球俱乐部打造。

在任何一天，球探都有多项职责：观察训练、与年轻球员的家人交流、记录比赛情况，并处理大量跟进文书工作。事实上，在这项工作中，文书工作所占的比例比大家想象的要大得多。

在 2023 年世界足球峰会期间，塞维利亚足球俱乐部体育总监 Victor Orta 在会议上解释：“我们绝不会仅凭数据就签下球员，也绝不会不看数据就签下球员。最终，优秀的球员总是拥有亮眼的数据，但也始终需要人来评估一切并做出决定。”

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