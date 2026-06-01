AI 驱动的招募如何帮助西班牙一流足球队获得胜利

对于非足球迷而言，“射门中框”和“禁区外直接任意球”这样的术语可能会觉得很陌生。但对于球探来说，这些都是工作中的日常词汇，是帮助评估球员对球队价值的重要词汇。现在，它们也成为了 Scout Advisor 会使用和理解的语言了。Scout Advisor 是一个基于 IBM® watsonx 平台构建、使用自然语言处理 (NLP) 的创新工具，专为西班牙塞维利亚足球俱乐部打造。
在任何一天，球探都有多项职责：观察训练、与年轻球员的家人交流、记录比赛情况，并处理大量跟进文书工作。事实上，在这项工作中，文书工作所占的比例比大家想象的要大得多。
在 2023 年世界足球峰会期间，塞维利亚足球俱乐部体育总监 Victor Orta 在会议上解释：“我们绝不会仅凭数据就签下球员，也绝不会不看数据就签下球员。最终，优秀的球员总是拥有亮眼的数据，但也始终需要人来评估一切并做出决定。”
继续阅读，了解更多关于 IBM 和塞维利亚足球俱乐部之间的“高分”合作。
早在 2021 年，西班牙安达卢西亚的顶级球队塞维利亚足球俱乐部就为海量文书工作苦恼不已。俱乐部拥有一支 20 至 25 人的精英球探团队，一名球员就能累积多达 40 份球探报告，需要花费 200 至 300 小时进行审阅。总而言之，塞维利亚足球俱乐部总共需要整理超过 20 万份潜在球员报告，这是一项极其耗时的工作。
对俱乐部而言，将专家观察与数据价值相结合仍然是关键。球探报告需要关注比赛中细节的定量数据，例如射门尝试、传球准确率、助攻数，也要关注定性数据，例如球员的态度、与球队理念的契合度。当时，塞维利亚足球俱乐部可以在几秒钟内高效获取并使用定量的球员数据，但相比之下，从数据库中提取定性信息的过程要慢得多。
就塞维利亚足球俱乐部而言，使用大数据来招募球员有可能改变其核心业务。球探不再仅凭直觉和主观偏好选择球员，而是利用统计数据，自信地为这笔数百万美元的投资（即引进球员）做出更好的商业决策。更不用说在何时何地如何使用这些球员了。但要利用这些数据也绝非易事。
塞维利亚足球俱乐部对待数据的态度几乎和进球一样严肃。2021 年，俱乐部成立了专门的数据部门，帮助管理层做出更好的业务决策。该部门现已发展成为欧洲足球领域最大的数据部门，并自行开发自有 AI 工具，以帮助通过新闻报道跟踪球员一举一动，同时开发内部票务解决方案。
但面对球探收集的大量数据，该部门知道这是一项挑战，需要寻找可靠的合作伙伴共同解决。最初，该部门咨询了塞维利亚大学的数据科学家，希望开发模型来整理所有数据。但很快，该俱乐部意识到他们需要更先进的技术。就在这时，IBM 代表打来的推销电话真是机缘巧合。
塞维利亚足球俱乐部首席数据官 Elias Zamora 表示：“[IBM Client Engineering 经理] Arturo Guerrero 联系我，希望进一步了解我们和我们的数据项目。我们很快意识到确实有一些合作空间。塞维利亚足球俱乐部拥有职业足球领域最大的球探数据库之一，可用于生成式 AI 技术框架。IBM 刚刚发布了 watsonx，这是基于云的商业生成式 AI 和科学数据平台。因此，建立合作伙伴关系，利用 AI 从我们的球探报告中提取最重要的价值，是正确之举。”
塞维利亚足球俱乐部与 IBM Client Engineering 团队进行了沟通，讨论了面临的挑战，并制定了计划。
由于塞维利亚足球俱乐部能够清楚地解释其挑战和目标，IBM 也正确地提出了关键问题，因此很快就制定了技术方案。双方确定 IBM watsonx.ai 将是利用基础模型和生成式 AI 处理自然语言提示，快速、轻松地在庞大球员数据库中筛选信息的最佳解决方案。使用语义语言搜索能获得更丰富的结果：例如搜索“有天赋的边锋”，系统会理解为“一名有天赋的边锋，能够通过盘带摆脱防守球员、创造空间并突破对方防线”。
该解决方案取名为 Scout Advisor，在精心设计、用户友好的界面中提供一份符合搜索条件的精选球员名单。该技术有助于解锁塞维利亚足球俱乐部数据库的全部潜力，从球探的主观印象到具体的数据资产都能充分利用。
Scout Advisor 的试点计划于 2024 年 1 月投入生产，目前正在使用 200,000 份现有报告进行训练。俱乐部计划在 2024 年夏季招募季使用该工具，并将在 9 月看到实际效果。到目前为止，评论都是积极的。
Zamora 表示：“Scout Advisor 的能力彻底改变了我们招募球员的方式。它可以根据球探报告中嵌入的、使用自然语言表达的足球专家意见来鉴别球员。也就是说，借助这项技术，我们可以充分提取我们球探部门的价值和知识。”
节省下来的时间让球探可以专注于人工任务：与潜在球员建立联系、观看比赛，以及做出有数据支撑的决策。
由于 Scout Advisor 的自然语言处理技术非常实用，自然就会思考如何将这一技术应用于其他体育招募和其他功能。但有一点可以肯定：能够在决定哪些球员在何时上场及其原因方面做出更明智的决策，已经彻底改变了塞维利亚足球俱乐部的招募方式。
Zamora 说：“这是我在足球领域见过的最具革新性的技术。”
想知道 watsonx 技术如何帮助您的球队得分吗？