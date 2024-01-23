经过综合竞标，Biorasi 选中了 IBM® Watson Health 及其 IBM Clinical Development 解决方案。

Biorasi 公司数据科学和生物统计副总裁 Roberto Silberwasser 表示："我们在 IBM 所提供的服务中找到了两家公司的诸多共同之处，包括我们对临床研究中的重要事项也有共识。”

两家公司都希望不断改进并采用更好的流程和技术，让患者能够获得他们需要的治疗。

在实施 IBM Clinical Development 解决方案后，Biorasi 团队立即发现了该方案在构建流程方面的便利性。

“IBM Clinical Development 非常人性化，”Biorasi 数据管理总监 Sara Vaidya 说。“从数据管理到临床团队再到项目管理团队，我们所有的用户都在尽力发挥 IBM Clinical Development 解决方案的最大潜能，因为它非常简单易用。”

准备电子数据采集 (EDC) 的流程包括将临床试验数据输入多种表格，以及试验所有阶段的数据验证。临床数据管理平台越直观，临床试验数据的输入和分析速度就越快。然而，据 Biorasi 介绍，许多解决方案在构建阶段既不直观也不连贯，可能需要特定编程技能才能使用，并且对于此类数据采集来说，构建和发布研究的标准期间为 73 天。使用其他 EDC 应用程序在某些数据库中生成报告可能需要更长时间，有时接近 80 天。

但在 IBM Clinical Development 解决方案的助力之下，Biorasi 的团队能够更快地完成其研究构建，最终将其平均 EDC 部署时间缩短至 4 至 6 周。

此外，Vaidya 认为该解决方案的设计工作流程也功不可没，因为它能够帮助团队针对自身的特定需求和要求来定制。

“当有人问我为什么使用 IBM Clinical Development 时，我总是会阐明它的几点优势，”Vaidya 说。“这是一个完全可适应、可定制和可扩展的平台，使我们有能力支持各种试验。”

“它的界面不需要手动编程即可添加附加功能，”她补充道。IBM Clinical Development 团队也表示，他们帮助 Biorasi 团队“更快、更智能地工作”，这在构建研究数据库时至关重要，因为它能够为团队帮助节省更多时间和资金。