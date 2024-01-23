构建临床试验通常很耗时，涉及广泛的临床数据管理流程。
流程中的低效可能会导致严重的延误，考虑到药品价格和市场需求，药品上市的每一次延误都可能导致成本高企。
最重要的是，效率低下可能会导致临床试验严重延误，无法为患者提供可能挽救生命的药品。
Biorasi, LLC 的团队在遇到这些问题后开始寻找数据科学合作伙伴，希望该合作伙伴能够帮助他们缩短药品上市的临床开发生命周期，并且将成本控制在合理范围。
据 Biorasi 介绍，电子数据采集构建的标准时间是 73 天
IBM® Clinical Development 解决方案可在不到 40 天的时间内完成电子数据采集
Biorasi 是一家屡获殊荣的组织，致力于将以客户为中心的合同研究组织 (CRO) 的个人关怀优势，与市场领先的全面服务型组织的全球运营能力相结合。因此，在寻找数据科学和生命科学技术合作伙伴时，Biorasi 不仅希望这个合作伙伴能够助其更快地将治疗方案推向市场，还希望它能够全程提供必要的支持。
经过综合竞标，Biorasi 选中了 IBM® Watson Health 及其 IBM Clinical Development 解决方案。
Biorasi 公司数据科学和生物统计副总裁 Roberto Silberwasser 表示："我们在 IBM 所提供的服务中找到了两家公司的诸多共同之处，包括我们对临床研究中的重要事项也有共识。”
两家公司都希望不断改进并采用更好的流程和技术，让患者能够获得他们需要的治疗。
在实施 IBM Clinical Development 解决方案后，Biorasi 团队立即发现了该方案在构建流程方面的便利性。
“IBM Clinical Development 非常人性化，”Biorasi 数据管理总监 Sara Vaidya 说。“从数据管理到临床团队再到项目管理团队，我们所有的用户都在尽力发挥 IBM Clinical Development 解决方案的最大潜能，因为它非常简单易用。”
准备电子数据采集 (EDC) 的流程包括将临床试验数据输入多种表格，以及试验所有阶段的数据验证。临床数据管理平台越直观，临床试验数据的输入和分析速度就越快。然而，据 Biorasi 介绍，许多解决方案在构建阶段既不直观也不连贯，可能需要特定编程技能才能使用，并且对于此类数据采集来说，构建和发布研究的标准期间为 73 天。使用其他 EDC 应用程序在某些数据库中生成报告可能需要更长时间，有时接近 80 天。
但在 IBM Clinical Development 解决方案的助力之下，Biorasi 的团队能够更快地完成其研究构建，最终将其平均 EDC 部署时间缩短至 4 至 6 周。
此外，Vaidya 认为该解决方案的设计工作流程也功不可没，因为它能够帮助团队针对自身的特定需求和要求来定制。
“当有人问我为什么使用 IBM Clinical Development 时，我总是会阐明它的几点优势，”Vaidya 说。“这是一个完全可适应、可定制和可扩展的平台，使我们有能力支持各种试验。”
“它的界面不需要手动编程即可添加附加功能，”她补充道。IBM Clinical Development 团队也表示，他们帮助 Biorasi 团队“更快、更智能地工作”，这在构建研究数据库时至关重要，因为它能够为团队帮助节省更多时间和资金。
Biorasi 不仅缩短了研究构建时间，还节省了大量成本。
该组织不仅成功将数据库构建时间缩短了一个月（使构建周期总体缩短 25%），而且由于该解决方案所需的工时更少，该团队还能够将整个生命周期成本削减 50% 以上。
此外，Biorasi 团队还通过利用 IBM Clinical Development，以之前认为不可能的速度完成了多项构建，其中包括：
• EDC/交互式响应技术 (IRT) 15 天上线
• 扩展研究与数据迁移 15 天上线
• EDC/IRT/数据迁移 25 天上线
• EDC/IRT/数据迁移 33 天上线
• EDC/IRT/队列分组/医学数字成像和通信 (DICOM) 成像 38 天上线
节省成本和时间至关重要，因为这最终可能会影响到正在等待新药的患者。
“只要我们能够节省时间，我们就拥有了巨大的优势，因为这不仅为我们的赞助商节省了成本，而且还让我们能够加快推动潜在救命药品的上市。而这一切，离不开 IBM 对我们的助力”，Biorasi 数据管理经理兼首席临床数据库开发人员 Raul Lopez 表示。
Biorasi（ibm.com 外部链接）是一家屡获殊荣的合同研究组织 (CRO)，致力于加速全球生命科学公司的药物和设备临床开发。自 2002 年以来，Biorasi 通过与赞助商建立真正的合作伙伴关系，专注于开发推动行业发展的流程、方法和技术，成功地将创新疗法推向市场。Biorasi 总部位于佛罗里达州迈阿密，并在全球各地设有区域办公室。
一个多世纪以来，IBM 持续推出具有深远影响的创新技术。在 Watson Health 的支持下，我们致力于帮助构建更智能的医疗保健生态系统。也就是说，我们通过与您合作，帮助您简化流程、优化医疗数据分析、加快实现技术突破，以及为全球人民带来更好的体验。我们将健康、数据与分析方面的深厚行业专长，具有实操意义的洞察分析，以及我们在信任和安全方面的良好声誉相结合，这些核心优势的组合让我们有能够为客户提供可靠支持。IBM 正与我们的客户和合作伙伴一起，把智能技术付诸实践。如需了解更多信息，请访问 https://newsroom.ibm.com/2022-01-21-Francisco-Partners-to-Acquire-IBMs-Healthcare-Data-and-Analytics-Assets。
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2020 年 12 月在美国制作。
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