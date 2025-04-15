watsonx Orchestrate 和 IBM Operational Decision Manager 的整合带来的转变让 BBB 完成了深度转型，大幅简化了运营并提高了效率。通过大幅减少代理搜索关键信息所花费的时间，该组织节省了 1,000 多个工时，使员工能够专注于更具战略性的任务。效率提高不仅增强了生产力，还实现了可观的经济效益，每年可节省 150 万美元的成本。该解决方案在一周内快速部署并在九个月内持续改进，进一步凸显了其有效性以及与现有系统的无缝集成。这确保了跨平台的可扩展性和最佳访问，最终增强了内部团队和外部利益相关者的体验。

节省时间：代理现在可以快速检索必要的信息，每天节省无数工时。

节约成本：效率提高后，每年可节约数十万美元的成本。

快速部署：系统在一周内部署，展示出卓越的适应性。

最佳访问方式：内部团队和外部利益相关者现在都可以通过简单的方法访问许可洞察并从中受益。