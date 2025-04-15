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Case Studies
BBB
BBB 是一个值得信赖和受人尊敬的机构，拥有 100 多年的历史，专门评估商业实践和保护消费者。该组织的部分工作是认证企业，这带来了可观的收入。然而，由于手动系统过时，以及受企业类型、规模和地点等因素影响，许可要求也不尽相同，因此，识别相关信息对 BBB 代理来说是一项艰巨的挑战。因此，确定认证资格将成为一项费力且耗时的工作，并且限制了可扩展性。
为了解决认证过程的复杂性，BBB 与 Salient Process 合作实施了先进技术，即 IBM® Operational Decision Manager、IBM Business Automation Workflow、IBM Robotic Process Automation、IBM Blueworks Live、IBM watsonx Orchestrate™ 和 IBM® Watson Discovery。这些 AI 驱动的工具彻底改变了许可信息的搜索方式，BBB 代理将能够更快、更准确地访问关键数据。这种跨平台的无缝集成增强了内部和外部利益相关者的用户体验。此外，该解决方案的首个版本在短短一周内就完成了部署，凸显了其效率和适应性。该解决方案将在九个月内分阶段实施，包括与 BBB 举办研讨会，以完善每个组件，结果表明，所使用的工具显著缩短了搜索时间，提高了工作效率，实现了卓越运营。
watsonx Orchestrate 和 IBM Operational Decision Manager 的整合带来的转变让 BBB 完成了深度转型，大幅简化了运营并提高了效率。通过大幅减少代理搜索关键信息所花费的时间，该组织节省了 1,000 多个工时，使员工能够专注于更具战略性的任务。效率提高不仅增强了生产力，还实现了可观的经济效益，每年可节省 150 万美元的成本。该解决方案在一周内快速部署并在九个月内持续改进，进一步凸显了其有效性以及与现有系统的无缝集成。这确保了跨平台的可扩展性和最佳访问，最终增强了内部团队和外部利益相关者的体验。
美国商业改进局 (Better Business Bureau, BBB) 成立于 1912 年，总部位于美国。它专门通过评估商业实践和保护消费者来提高市场信任度。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。