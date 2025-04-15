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Case Studies

BBB

 BBB 利用 AI 驱动的工具提高消费者保护和运营效率
美国商业改进局和 IBM
办公室里两个人坐在放有笔记本电脑的办公桌前交谈
简化 BBB 认证：节省时间和成本

BBB 是一个值得信赖和受人尊敬的机构，拥有 100 多年的历史，专门评估商业实践和保护消费者。该组织的部分工作是认证企业，这带来了可观的收入。然而，由于手动系统过时，以及受企业类型、规模和地点等因素影响，许可要求也不尽相同，因此，识别相关信息对 BBB 代理来说是一项艰巨的挑战。因此，确定认证资格将成为一项费力且耗时的工作，并且限制了可扩展性。
一周内提高认证效率

为了解决认证过程的复杂性，BBB 与 Salient Process 合作实施了先进技术，即 IBM® Operational Decision ManagerIBM Business Automation WorkflowIBM Robotic Process AutomationIBM Blueworks LiveIBM watsonx Orchestrate™IBM® Watson Discovery。这些 AI 驱动的工具彻底改变了许可信息的搜索方式，BBB 代理将能够更快、更准确地访问关键数据。这种跨平台的无缝集成增强了内部和外部利益相关者的用户体验。此外，该解决方案的首个版本在短短一周内就完成了部署，凸显了其效率和适应性。该解决方案将在九个月内分阶段实施，包括与 BBB 举办研讨会，以完善每个组件，结果表明，所使用的工具显著缩短了搜索时间，提高了工作效率，实现了卓越运营。
利用 AI 驱动的解决方案节省时间，并提升财务收益

watsonx Orchestrate 和 IBM Operational Decision Manager 的整合带来的转变让 BBB 完成了深度转型，大幅简化了运营并提高了效率。通过大幅减少代理搜索关键信息所花费的时间，该组织节省了 1,000 多个工时，使员工能够专注于更具战略性的任务。效率提高不仅增强了生产力，还实现了可观的经济效益，每年可节省 150 万美元的成本。该解决方案在一周内快速部署并在九个月内持续改进，进一步凸显了其有效性以及与现有系统的无缝集成。这确保了跨平台的可扩展性和最佳访问，最终增强了内部团队和外部利益相关者的体验。

  • 节省时间：代理现在可以快速检索必要的信息，每天节省无数工时。
  • 节约成本：效率提高后，每年可节约数十万美元的成本。
  • 快速部署：系统在一周内部署，展示出卓越的适应性。
  • 最佳访问方式：内部团队和外部利益相关者现在都可以通过简单的方法访问许可洞察并从中受益。
BBB 徽标
关于 BBB

美国商业改进局 (Better Business Bureau, BBB) 成立于 1912 年，总部位于美国。它专门通过评估商业实践和保护消费者来提高市场信任度。

 解决方案组件 IBM Operational Decision Manager IBM watsonx Orchestrate IBM Business Automation Workflow IBM Robotic Process Automation IBM Blueworks Live IBM Watson Discovery
借助 IBM watsonx Orchestrate 和 IBM Operational Decision Manager 提高效率

利用 AI 驱动的解决方案来简化流程、节省时间并推动卓越运营

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法律信息

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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。