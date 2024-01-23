Bestway Cement Limited

Bestway Cement 拥有四个大工厂，每个工厂每年生产数百万吨水泥，工艺流程非常复杂，需要消耗大量能源。从原料进货到向客户交付，运营效率是整个过程中的绝对优先事项，如此才能帮助公司提高质量和盈利能力，并减少环境足迹。

Bestway Cement 有些工厂是收购的，因此在运营中采用多个独立的解决方案。在这种情况下，从原材料到最终产品的整个流程中，管理人员无法及时获得准确的数据进行分析，让他们难以发现提高效率的机会。

例如，卡车进出每个工厂时，会通过地磅来确定准确的负载，这是一个关键数据。提取信息（例如卡车标识、材料、负载重量、时间、日期）并与财务和生产部门核对是一个容易出错的过程，等一周或更长时间后得出结果时，纠正差异的机会早已错过了。

信息技术部主管 Junaid Nasir 解释说：“提取信息主要是手动完成的，会导致人为错误。管理人员要等事件结束后两至三周才能收到打印报告，这些报告通常是依据质量较差的输入数据，而且长达数百页。同样，在财务方面，总账、工资和应付账款系统使用单独的系统，月底结账可能需要长达三周的时间。”

他继续说道：“在水泥等大宗商品行业，运营能力是提高盈利能力的核心手段。同时，经营能耗极高的企业时，效率也直接有助于减少环境影响。出于这两方面的要求，Bestway Cement 希望通过向高管提供实时数据来提高绩效，帮助我们减少浪费，促进企业发展，同时提升我们的绿色声誉。”

