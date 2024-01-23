Bestway Cement Limited

为了帮助提高效率并减少浪费，Bestway Cement 希望能够及时获取从原材料到最终产品整个流程中每个细节的准确数据。通过部署 SAP S/4HANA on IBM® Power Systems 服务器和 IBM® FlashSystem 存储系统，Bestway Cement 获得了实时的洞察分析，在业务和环保方面取得了非凡的成果。
Bestway Cement 部署了 SAP S/4HANA on IBM Power Systems H922 服务器和 IBM FlashSystem 5000 存储系统，由 IBM Lab Services 负责实施。
Bestway Cement 拥有四个大工厂，每个工厂每年生产数百万吨水泥，工艺流程非常复杂，需要消耗大量能源。从原料进货到向客户交付，运营效率是整个过程中的绝对优先事项，如此才能帮助公司提高质量和盈利能力，并减少环境足迹。
Bestway Cement 有些工厂是收购的，因此在运营中采用多个独立的解决方案。在这种情况下，从原材料到最终产品的整个流程中，管理人员无法及时获得准确的数据进行分析，让他们难以发现提高效率的机会。
例如，卡车进出每个工厂时，会通过地磅来确定准确的负载，这是一个关键数据。提取信息（例如卡车标识、材料、负载重量、时间、日期）并与财务和生产部门核对是一个容易出错的过程，等一周或更长时间后得出结果时，纠正差异的机会早已错过了。
信息技术部主管 Junaid Nasir 解释说：“提取信息主要是手动完成的，会导致人为错误。管理人员要等事件结束后两至三周才能收到打印报告，这些报告通常是依据质量较差的输入数据，而且长达数百页。同样，在财务方面，总账、工资和应付账款系统使用单独的系统，月底结账可能需要长达三周的时间。”
他继续说道：“在水泥等大宗商品行业，运营能力是提高盈利能力的核心手段。同时，经营能耗极高的企业时，效率也直接有助于减少环境影响。出于这两方面的要求，Bestway Cement 希望通过向高管提供实时数据来提高绩效，帮助我们减少浪费，促进企业发展，同时提升我们的绿色声誉。”
Bestway Cement 运行的基本上都是自主开发的应用，在 12 台基于 Intel 的独立实体服务器上运行多个数据库。Bestway Cement 团队意识到采用 ERP 解决方案是最佳办法，于是选择了 SAP S/4HANA。Junaid Nasir 表示：“SAP S/4HANA 的业务功能很成熟，非常适合 Bestway Cement。”
高级副经理兼 ERP 和应用架构师 Sufyan Ehsan 补充道：“我们认为 SAP S/4HANA 为我们的关键运营领域提供了卓越的功能，包括生产规划和工厂维护领域，这些都与财务数据完全集成。我们整个企业将能够作为一个单一实体进行管理，我们也能够利用最新数据应对和解决我们的业务挑战。”
由于现有服务器未经过 SAP S/4HANA 运行认证，而且不能支持其 64 位架构，Bestway Cement 邀请硬件专家就新的基础设施发表建议。此时，IBM 团队在 LinkedIn 上发现了有关该项目的帖子，便联系了 Bestway Cement，并提出了一项新策略，采用基于 IBM Power Systems 技术的服务器和存储系统。IBM 的解决方案有望大幅降低成本，而且具有显著的性能优势。
IBM 建议仅用两台经过 SAP S/4HANA 运行认证的 IBM Power Systems 服务器来替换 12 台基于 Intel 的服务器，并将现有存储系统升级为 IBM FlashSystem 5000。IBM 的基础设施占用空间少，更易于管理，功耗更低，制冷需求更低，而且使用更少的处理器核心提供更高的计算性能。
为了展示 IBM Power Systems 平台的能力，IBM 执行了概念验证，并举办了为期两天的研讨会。IBM 服务器将能够支持新的 SAP S/4HANA 解决方案以及 Bestway Cement 计划保留的其他业务系统。
Sufyan Ehsan 补充道：“从一个完整软件包的角度来说，IBM Power Systems 服务器大大降低了管理和运营成本。例如，基于 Intel 的产品需要单独部署，并获得虚拟机监控程序和操作系统许可证，而 IBM Power Systems 服务器则包含集成的 IBM PowerVM® 虚拟化和 SUSE Linux Enterprise Server 许可证。”
他继续说道：“根据预测的 SAP 应用程序性能标准 (SAPS) 数据建模，基于 Intel 的解决方案显示至少需要 12 台 56 核服务器。而我们只需要两台 IBM Power Systems H922 服务器（每台服务器配备两个十核处理器）即可获得相同的 SAPS 结果。最终，淘汰 12 台旧机器并采用 IBM Power Systems H922 服务器后，我们将降低制冷负荷和功耗，减少占用的机房空间，从而节省总成本。”
为了全面支持新的 SAP S/4HANA 解决方案，Bestway Cement 审查了自己的数据存储需求，并选择采用 IBM FlashSystem 存储系统。IBM FlashSystem 5000 采用 IBM Spectrum® Virtualize 构建，包括数据缩减和 IBM Easy Tier 技术，以入门级价格提供企业级功能。
副经理兼基础设施和网络安全分析师 Naveed Shakur 评论道：“当时，我们的网络附加存储 (NAS) 基础设施存在连接问题。风险在于，我们部署 SAP S/4HANA 后可能会发现 NAS 是一个巨大的瓶颈。Bestway Cement 之所以选择 IBM FlashSystem 5000，是因为它提供了一个完全集成的高性能解决方案，将可帮助我们从 SAP S/4HANA 中获得最大收益，推动企业向前发展。”
Bestway Cement 委托 IBM 实验室服务部负责实施 IBM 服务器和存储解决方案，委托 IBM 业务合作伙伴 Teamsun Technology Pakistan 为数据迁移提供支持。如今，该解决方案可支持 350 个并发用户，访问约 800 GB 的核心数据。
Naveed Shakur 继续说道：“Teamsun 协助我们将数据、流程和人员转向新的解决方案，他们在每一个环节都提供了大力支持。作为 IBM 业务合作伙伴，Teamsun 提供了卓越的体验和 IBM 基础设施知识，几个团队共同按时完成了实施，支出也没有超出预算。”
Bestway Cement 的最终目标是，通过严格匹配订单与生产、减少浪费、降低能耗和环境影响，帮助公司提高效率。
在 IBM Power Systems H922 服务器和 IBM Storage 上部署集成的 SAP S/4HANA 解决方案后，Bestway Cement 将首次实现全面了解所有四个工厂的生产情况。Bestway 将可实时了解从原材料到成品每个环节的成本、盈利能力和流程。
Sufiyan Ehsan 解释道：“现在，每天的生产和成本报告都是依据实际数据而非估计数据，零人工干预，不存在报告错误。以前面所说的地磅问题为例，我们可以实时查看每个仓库的卡车皮重和总重，还可以突出显示可能导致生产或交付问题的潜在不匹配情况，并采取行动。”
为了提供简化的信息流，Teamsun 构建了执行仪表板，一天内即可提供月底结算的数据。借助 SAP S/4HANA 解决方案与高性能 IBM 服务器和存储平台的集成特性，仪表板支持深入了解相关运营数据，例如进货成本、生产绩效等。
Junaid Nasir 总结道：“SAP 和 IBM 解决方案正在全面帮助 Bestway Cement 提高效率。例如，执行仪表板提供实时信息，我们不再需要打印报告，每周节省了数千张纸。”
“部署 SAP S/4HANA 和 IBM Power Systems 后，Bestway Cement 可以了解当前的生产、交付和财务状况，然后努力寻找节省成本的方法，帮助我们提高盈利能力，改善客户服务，降低运营成本。IBM 和 SAP 技术帮助 Bestway 在减少资源消耗的情况下获得了更多效益，为行业、利益相关者和环境带来了巨大收益。”
Bestway Cement（ibm.com 外部链接）每年生产超过 1000 万吨水泥，是巴基斯坦最大的水泥生产商。公司 2019 年的收入约为 790 亿巴基斯坦卢比（5 亿美元），拥有 2,000 多名员工，多次获得环境卓越奖和企业社会责任奖。
Teamsun Technology Pakistan（ibm.com 外部链接）是一家跨国 IT 服务集团，服务网络覆盖大中华区、东南亚、北美和东欧。
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