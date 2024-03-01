Barclays Bank PLC

为了保持竞争力，Barclays 采用了流程自动化解决方案，将自动化多渠道服务方面的客户满意度提高到净推荐值（NPS）70，并将部署全新自动化多渠道客户流程的速度提高了 88％。
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2015 年 5 月在美国制作。
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