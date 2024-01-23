借助 IBM Power 和 IBM FlashSystem 上的 SAP HANA，Barbier Group 可以享受超快速生产数据访问的优势，同时为迁移到 SAP S/4HANA 做好准备。该公司每秒可处理多达七百万次查询，有助于决策者更快、更准确地开展工作。
Barbier Group 首席信息官 Jean-François Desassis 表示：“SAP HANA 打开了实时大数据的大门。用户喜欢能够实时查询大型数据集，并根据分析结果更快地做出决策。新的 IBM Power 服务器让我们实现了超快响应速度，这实际上是 SAP HANA、IBM Power 和 IBM i 这三重技术相结合带来的优势。”
Barbier Group 的愿景是使用物联网 (IoT) 设备从生产线捕获实时信息，将信息输入 SAP Plant Connectivity 和 IBM® Watson，然后构建高级预测模型来加强维护。
“我们仍然对 IBM Power 和 IBM FlashSystem 非常满意，”Desassis 称。“作为 CIO，我根本没有听到过有关该平台的任何消息，因为从来没有出现过任何问题。这很好，毕竟还有很多其他事情需要我操心！系统管理的工作量非常小，IBM 以及我们合作伙伴提供的支持堪称典范。”
对于 Barbier Group 来说，在效率方面保持领先非常重要，不仅是出于环保的考虑，也是为了确保业务能够持续取得成功。该公司的目标是在不增加人员数量的情况下保持产量和收入的增长，同时严格控制环境足迹。
Desassis 表示：“Barbier Group 将采用工业 4.0 的原则，通过整合分析、物联网和区块链等新技术来增强我们的制造和分销能力，这意味着我们还会在信息技术方面进行大量投资。”
工业 4.0 的核心理念是使用来自制造、物流和扩展供应链的实时数据来推动持续优化。为了服务商业智能的内部消费者，支持新的实时预测分析，并推动物联网的未来发展，Barbier Group 正在着手升级当前的 SAP ERP 环境。
“我们希望实时掌握制造和物流信息，这样我们不仅能在当下做出更好的决策，还能在不久的将来为智能新技术提供支持，”Desassis 表示。“第一步是将我们的主数据库迁移到 SAP HANA，最终目标是迁移到 SAP S/4HANA 解决方案。”
Barbier Group 现有的服务器基础架构在处理目前的 SAP 工作负载时仍然表现良好，但还不够先进，无法满足 SAP HANA 数据平台日益增长的实时需求，也无法应对未来围绕物联网开展的工业 4.0 计划。根据 SAP 的建议，Barbier Group 对 IBM 和另一家全球主要供应商的服务器和存储产品进行了基准测试，以找到满足其需求的最佳平台。
“为了运行由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse 来提供决策支持，我们瞄准了一个能够实时加载和处理大量数据的平台，”Desassis 表示。“我们借用 IBM 的一台服务器进行了基准测试，结果表明 IBM Power 能让 SAP HANA 达到最佳性能。我们也借此机会将数据迁移到了 SAP HANA。”
Desassis 继续说道：“尽管 IBM 产品的购置成本比竞争对手的产品更高，但我们相信长期拥有成本会大大降低。在长期的使用经验中，我们见识到了 IBM 的制造质量、可靠性、易管理性以及出色的支持和维护。当我们期待在物联网预测性维护等领域进一步实现数据驱动的未来时，我们很欣慰能拥有一个有着强大支持的可靠平台。”
如今，Barbier Group 正在寻求提高制造和物流的自动化程度，例如，使用 AI 视频分析来识别产品缺陷并自动纠正制造参数。该公司还希望通过改进需求预测来优化原材料管理，从而缩短制造和交付周期。这些有计划的开发项目都将与 IBM Power 上的核心 SAP 系统同时运行并紧密集成。
外部合作伙伴的支持对 Barbier Group 来说依然重要。该公司的战略是让内部 IT 团队维持相对较小的规模并与业务部门保持密切合作。对于更深入的技术工作，IBM 合作伙伴 ACMI（ibm.com 外部链接）和 SAP 合作伙伴 TeamWork（ibm.com 外部链接）可以提供必要的技能。
“我们的合作伙伴与多家公司有合作，因此他们保留了迁移等技能，而这些技能对我们来说可能每四五年才会用上一次，”Desassis 说道。“在公司内部保留这些技能没有任何价值，因为我们几乎用不到。如果出现问题时我们需要花时间来回想这些技能，那么生产可能会中断，800 名员工都得暂停工作。”
Barbier Group 与 ACMI 合作部署并配置了两台 IBM Power H922 服务器（每台服务器配备两个 10 核 IBM POWER9 处理器），以及两个带固态硬盘的 IBM FlashSystem 5000 阵列。为了完成现有 SAP 系统的迁移和新 HANA 环境的配置，Barbier Group 还与 TeamWork 展开了合作。
Barbier Group 的 Power 服务器在 IBM i 操作系统上运行迁移后的 SAP 核心组件和应用程序，同时在 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 上运行新的 SAP HANA 数据库。该公司还在 IBM Power 上运行由 SAP HANA 提供支持的 SAP Business Warehouse。
Barbier Group 在 IBM Power 和 IBM FlashSystem 上完成了 SAP HANA 数据库技术的采用，目前向 SAP S/4HANA 迁移的工作已经进行了一半，预计将在未来三年内完成部署。
Desassis 总结道：“技术投资是我们企业战略的一部分。如果没有 SAP 软件、IBM i、IBM Power 和 IBM Storage 的组合，我们需要两倍的人员才能实现相同的营业额。由于整个公司都能即时访问同样的可靠信息，这种技术组合支持着我们的持续增长和优化。”
Barbier Group（ibm.com 外部链接）是全球领先的聚乙烯薄膜和包装材料挤出、印刷和密封企业，产品广泛应用于农业、工业和分销领域。该集团是一家家族企业，在五个地方拥有 11 家制造厂，外加两家回收厂，所有产品均获得了“Origine France Garantie”（法国制造）认证。
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美国出品，2021 年 9 月。
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