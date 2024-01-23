借助 IBM Power 和 IBM FlashSystem 上的 SAP HANA，Barbier Group 可以享受超快速生产数据访问的优势，同时为迁移到 SAP S/4HANA 做好准备。该公司每秒可处理多达七百万次查询，有助于决策者更快、更准确地开展工作。

Barbier Group 首席信息官 Jean-François Desassis 表示：“SAP HANA 打开了实时大数据的大门。用户喜欢能够实时查询大型数据集，并根据分析结果更快地做出决策。新的 IBM Power 服务器让我们实现了超快响应速度，这实际上是 SAP HANA、IBM Power 和 IBM i 这三重技术相结合带来的优势。”

Barbier Group 的愿景是使用物联网 (IoT) 设备从生产线捕获实时信息，将信息输入 SAP Plant Connectivity 和 IBM® Watson，然后构建高级预测模型来加强维护。

“我们仍然对 IBM Power 和 IBM FlashSystem 非常满意，”Desassis 称。“作为 CIO，我根本没有听到过有关该平台的任何消息，因为从来没有出现过任何问题。这很好，毕竟还有很多其他事情需要我操心！系统管理的工作量非常小，IBM 以及我们合作伙伴提供的支持堪称典范。”