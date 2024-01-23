随着业务不断增长，Banrisul 需要投资尖端技术解决方案。凭借全套 IBM® 高端解决方案产品组合，包括 IBM DS8880F 全闪存存储、IBM Spectrum Storage 软件和 IBM® Z 解决方案等，Banrisul 降低了成本，改善了客户服务。
Banrisul 利用 IBM DS8886F 全闪存存储、HyperSwap 和 IBM Spectrum Control，性能和弹性显著提高，可以应对未来的增长，并改善了客户体验，还降低了成本。
Banrisul 对流程和应用程序进行了数字化转型，为巴西国内和国外超过 400 万客户提供更加便利的全新体验。然而，随着客户交易量的增加，后台交易工作量也随之增加，给银行的 IT 基础设施带来了巨大的压力。
系统性能不断下降，Banrisul 如何继续提供卓越的客户服务？
为了支持其运营，Banrisul 选择了合作了数十年的 IBM 为其部署 IBM Z 企业服务器和 IBM® Db2 数据管理软件。当时，数据存储子系统逐渐过时，其使用水平始终在总容量的 70% 以上。此外，数据存储子系统无法利用 IBM Z 平台最新的 IBM zHyperWrite 技术。IBM zHyperWrite 是 IBM 存储系统的专有技术，可在 DB2 上实现卓越的写入性能。
除了这些挑战之外，备份和灾难恢复程序也非常复杂，需要一个冗长的手动过程才能启用故障转移。Banrisul 通过公开招标，邀请供应商提交新数据存储建议，然后根据法律要求寻找最具成本效益的解决方案。
Banrisul 的 IT 基础设施和运营经理 José Andrade 评论道：“不仅进一步增长的空间很小，而且糟糕的存储性能还影响了我们的 IBM Db2 数据库，而这个数据库涉及许多至关重要的业务流程。为了更有效地为客户服务，实现继续增长，在下一个 Banrisul IT 硬件更新周期之前，我们需要亚毫秒级响应时间、更高的吞吐量和足够的存储容量，才能满足预计业务增长的需求。”
Banrisul 使用 IBM z14 服务器运行 IBM z/OS 2.2.0 和 IBM Db2 数据库软件来支持其核心银行业务，并设计了存储规格来支持和优化 z14 的处理能力和容量。银行对该解决方案进行了公开招标，三家供应商提交了建议书。经过仔细评估，IBM 中标。
Banrisul 选择了 IBM DS8886F 全闪存存储解决方案。该解决方案旨在提供极短的响应时间，非常适合新兴的云、移动、社交、分析和认知工作负载。Banrisul 与 IBM Systems Lab Services and Training 合作，根据其期望对存储基础设施进行了全面改造，使用了全新的全闪存 IBM 存储技术和 IBM Spectrum Storage 软件。
Banrisul 选择使用 IBM Transparent Data Migration Facility for z/OS 5.7 来迁移分布在 4,270 个数据卷上的 22TB 数据，无需让操作系统脱机。数据迁移耗时 15 小时，现有的备份服务也仍在继续，确保在迁移过程中也能充分保护 Banrisul 的数据。
完成向 DS8886F 数据系统迁移后，Banrisul 利用 IBM HyperSwap® 技术提供高可用性，旨在满足业务连续性的监管要求。借助 HyperSwap，数据可以在两个全双工存储系统之间进行镜像；如果一个站点不可用了，HyperSwap 将自动故障转移到可的辅助站点，确保可持续访问数据。
银行还结合使用在 Microsoft Windows 操作环境中运行的现有 IBM Copy Services Manager 软件，该软件与银行的 IBM z/OS 分区进行通信，自动执行和管理复制任务。Banrisul 使用 IBM® Storage FlashCopy 软件创建时间点副本，可立即提供读取或写入访问权限。
此外，Banrisul 还实施了 IBM® Spectrum Control Standard Edition 软件，辅助规划和管理所有存储设备的性能和容量，帮助银行优化现有投资，规划未来增长。
IBM Systems Lab Services and Training 与 Banrisul 合作部署和配置了 IBM DS8886F 系统和软件，希望最大限度提高可用性，增强数据保护，并优化 IBM z14 和存储环境。Banrisul 大型机运营支持经理 Jorge Motter 表示：“整个迁移过程非常顺利，我们在尽可能减少业务中断的情况下完成了部署。”
手机银行和家庭银行在线服务依赖的数据由 IBM z14 服务器处理、由 IBM Db2 管理、存储在 IBM DS8886F 上。部署了集成的 IBM 解决方案后，Banrisul 发现性能显著提升，其直接体现是客户体验明显改善。
José Andrade 表示：“更新支票账户交易的日常流程以前需要 19 小时，现在只需 13 小时；处理直接借记以前需要 10 小时，现在只需 4 小时；更新贷款支付金额以前需要 20 小时，现在只需 6 小时。我们没有升级服务器CPU；这些收益完全是因为全闪存 DS8886F 解决方案提升了数据 I/O 性能。”
对 Banrisul 而言，IBM 存储技术提高了其业务弹性和连续性，正如 José Andrade 所言：“以前，系统故障转移过程可能需要长达两个小时，其中许多流程依赖人工干预。借助 IBM HyperSwap，只需点击几下鼠标即可确认故障转移，而且我们最多只需 28 秒即可备份并在另一个实例上运行。
“在巴西，法律要求银行证明自己具有将数据处理故障转移到辅助站点的技术能力，通常每年要完成一至两次验证。借助 IBM DS8886F 和 HyperSwap 解决方案，我们可以立即轻松地证明合规性，而且无需中断业务，显著节省了时间和成本。”
Banrisul 还使用容量规划和存储管理软件 IBM Spectrum Control 进行性能监控，捕获并监测其存储环境中的 200 多个指标。这可帮助银行更好地管理这些关键的 IT 资源，而且无需增加技术团队的人数。
虽然 Banrisul 的主要目标是通过解决技术挑战来改善客户服务，但他们还因能耗降低、服务器机房空间减小而降低了总体拥有成本。全闪存 DS8886F 的重量和尺寸大约是磁盘阵列的一半，能耗也差不多只有它的一半，因而减少了数据中心的空调负载，降低了对 IT 环境的影响。
José Andrade 总结道：“由于性能卓越，且总体拥有成本较低，IBM DS8886F 将直接促进改善客户体验，帮助 Banrisul 业务持续取得成功。凭借 IBM Systems Lab Services and Training 的卓越服务和 IBM Spectrum Storage 解决方案，IBM DS8886F 和 IBM z14 为 Banrisul 提供了一个非凡、高性能且富有弹性的解决方案。”
Founded in 1928, Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul)（ibm.com 外部链接）成立于 1928 年，是南里奥格兰德州最大的银行，也是巴西第七大银行。2017 年，Banrisul 的年收入约为 30 亿美元，拥有 11,000 名员工和 400 多万位客户，在 433 个城市设有 500 多个网点。
如需进一步了解 IBM DS8880F 全闪存存储，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站： https://www.ibm.com/cn-zh/products/ds8000f
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。请联系 IBM，咨询 IBM 产品和服务详情。
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可能会报告未压缩和压缩数据的实际可用存储容量，并且会有所不同，并且可能会小于规定的容量。