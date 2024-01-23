Banrisul 对流程和应用程序进行了数字化转型，为巴西国内和国外超过 400 万客户提供更加便利的全新体验。然而，随着客户交易量的增加，后台交易工作量也随之增加，给银行的 IT 基础设施带来了巨大的压力。

系统性能不断下降，Banrisul 如何继续提供卓越的客户服务？

为了支持其运营，Banrisul 选择了合作了数十年的 IBM 为其部署 IBM Z 企业服务器和 IBM® Db2 数据管理软件。当时，数据存储子系统逐渐过时，其使用水平始终在总容量的 70% 以上。此外，数据存储子系统无法利用 IBM Z 平台最新的 IBM zHyperWrite 技术。IBM zHyperWrite 是 IBM 存储系统的专有技术，可在 DB2 上实现卓越的写入性能。

除了这些挑战之外，备份和灾难恢复程序也非常复杂，需要一个冗长的手动过程才能启用故障转移。Banrisul 通过公开招标，邀请供应商提交新数据存储建议，然后根据法律要求寻找最具成本效益的解决方案。

Banrisul 的 IT 基础设施和运营经理 José Andrade 评论道：“不仅进一步增长的空间很小，而且糟糕的存储性能还影响了我们的 IBM Db2 数据库，而这个数据库涉及许多至关重要的业务流程。为了更有效地为客户服务，实现继续增长，在下一个 Banrisul IT 硬件更新周期之前，我们需要亚毫秒级响应时间、更高的吞吐量和足够的存储容量，才能满足预计业务增长的需求。”