2016 年 9 月，历史的车轮滚滚向前，沙特阿拉伯王国 (KSA) 宣布了一项战略框架，旨在减少对石油的依赖，实现经济多元化和现代化，并发展医疗、教育、基础设施、娱乐和旅游等公共服务部门。长期战略“2030 愿景”可概括为三大主题：充满活力的社会，雄心勃勃的国家，以及最引人注目的 - 蓬勃发展的经济。

五年后，随着沙特王国朝着推动经济增长的新转型目标迈进，沙特中央银行 (SAMA) 为配合金融部门发展计划 (FSDP) 于 2021 年启动了开放银行计划。其目的是将沙特阿拉伯王国打造成为“全球金融科技中心，以技术驱动的金融服务创新为基础，增强个人和社会的经济赋权”。

在全球加速创新和转型的推动下，沙特王国寻求加快经济多元化进程。因此，SAMA 于 2022 年 11 月公布了开放银行框架 - 这是一套立法、监管指南和技术标准，旨在确保银行和金融科技公司做好在沙特推出开放银行服务的准备。该框架要求银行根据当地监管标准，于 2022 年底之前开放账户信息 API，并于 2023 年 3 月之前开放支付发起 API。

在过渡期之前，沙特领先的伊斯兰银行 Bank Albilad 就根据英国标准开发并部署了开放银行平台。随着最后期限的临近，Bank Albilad 的团队与时间赛跑，开发和部署符合 KSA 标准的平台。

为了保护业务免受众多商业风险的影响，并快速精确地实现合规，该公司开始探索 API 管理工具，最终决定采用 IBM® Cloud Pak for Integration，特别是 IBM® API Connect 功能。