沙特阿拉伯王国已将开放银行确定为实现经济增长愿景的关键战略之一。根据最新颁布的当地监管标准，所有银行必须在规定日期之前完成开放银行平台的开发和部署。下文介绍了 Bank Albilad (BAB) 是如何完成任务的 - 而且还有富余时间。
2016 年 9 月，历史的车轮滚滚向前，沙特阿拉伯王国 (KSA) 宣布了一项战略框架，旨在减少对石油的依赖，实现经济多元化和现代化，并发展医疗、教育、基础设施、娱乐和旅游等公共服务部门。长期战略“2030 愿景”可概括为三大主题：充满活力的社会，雄心勃勃的国家，以及最引人注目的 - 蓬勃发展的经济。
五年后，随着沙特王国朝着推动经济增长的新转型目标迈进，沙特中央银行 (SAMA) 为配合金融部门发展计划 (FSDP) 于 2021 年启动了开放银行计划。其目的是将沙特阿拉伯王国打造成为“全球金融科技中心，以技术驱动的金融服务创新为基础，增强个人和社会的经济赋权”。
在全球加速创新和转型的推动下，沙特王国寻求加快经济多元化进程。因此，SAMA 于 2022 年 11 月公布了开放银行框架 - 这是一套立法、监管指南和技术标准，旨在确保银行和金融科技公司做好在沙特推出开放银行服务的准备。该框架要求银行根据当地监管标准，于 2022 年底之前开放账户信息 API，并于 2023 年 3 月之前开放支付发起 API。
在过渡期之前，沙特领先的伊斯兰银行 Bank Albilad 就根据英国标准开发并部署了开放银行平台。随着最后期限的临近，Bank Albilad 的团队与时间赛跑，开发和部署符合 KSA 标准的平台。
为了保护业务免受众多商业风险的影响，并快速精确地实现合规，该公司开始探索 API 管理工具，最终决定采用 IBM® Cloud Pak for Integration，特别是 IBM® API Connect 功能。
Bank Albilad 的准备工作在很大程度上得益于其远见卓识。这家银行认识到了 API 经济的重要性，娴熟运用 API 技术可以带来如下好处：更快的产品周转时间、更高的消费者满意度和信任度、进入新市场的机会、加强协作等等。“几年前我们就注意到了 API 经济的潜力，作为一家领先的银行，我们必须开始利用它，提升自身的敏捷性，以在未来的竞争中立于不败之地。因此，早在 2018 年，当 Albilad 银行产生这一愿景时，我们就开始寻找一个 API 管理平台来帮助我们高效地创建、管理、保护 API 并将其推向市场。”BAB 说道。
当 SAMA 宣布开放银行的新指导准则和截止期限时，人们的担忧主要集中在银行能否找到合适且兼容的 API 管理解决方案，以节省时间、提高效率并加快上市时间。在对 API 管理工具生态系统进行全面评估后，Bank Albilad 团队选择了 API Connect，其企业级可扩展性、灵活性和直观易用的功能将助力企业始终一致地创建、管理、保护其 API，实现 API 的社交化及其经济效益，从而帮助推动本地和云端的数字化转型。
但有一些重要因素需要考虑。
“当我们着手根据 KSA 标准构建开放银行体系时，我们并不确定能够通过 API Connect 实现目标，因为框架中包含了我们必须遵循的客户体验指南、API 规范、实施要求和运营指南。因此，我们开始在市场上寻找其他替代产品，这些产品与 API Connect 协同工作以实现目标。”BAB 继续说道。
最终，Bank Albilad 团队联系了当地 IBM 合作伙伴以获得关于产品可行性的保证。Bank Albilad 的快速合规之旅由此开始。“IBM 团队对我们的担忧做出了很好的回应。我们与团队举行了多次会议，概述了我们面临的许多障碍，他们给予了无与伦比的支持。他们根据全球标准研究了类似的实现方案，最后找到一个使用 IBM API Connect 的类似实现并将其应用于我们的情况。结果成功了！”BAB 解释道。
采用 API Connect 之后，我们进行了测试。Bank Albilad 团队在截止日期之前成功开发了一个开放银行平台，该平台遵循 KSA 标准规定的政策、程序和基本安全最佳实践。“我们进行了多次测试，以确保合规，尤其是通过安全认证。该工具的内置政策、映射政策和配置功能非常强大，为我们的快速开发提供了很大的助力，我们对此印象深刻。其直观的功能帮助我们加快了交付速度，缩短了上市时间，并且其低代码能力帮助我们在最后期限前完成任务。”BAB 表示。
当金融机构争先恐后地确保合规时，Bank Albilad 对 API 经济的熟悉、IBM 提供的企业级解决方案以及 IBM 团队无与伦比的响应能力和支持，使这家银行牢牢占据了领先地位。通过 API Connect，Bank Albilad 得以尽可能低的成本从 OpenID 基金会获得所需的 FAPI（金融级 API）认证。与其他银行需要采用多种安全解决方案来满足 FAPI 要求不同，Bank Albilad 只需使用 API Connect 这一套解决方案，开发流程大大简化。
IBM API Connect 的相对易用性还帮助 Bank Albilad 快速优化其 API，从而帮助公司缩短上市时间，确保了潜在的收入增长，提高了客户满意度，提升了敏捷性和适应市场变化的能力，并获得了测试和微调以及节省成本的机会。
此外，快速通过认证为 Bank Albilad 赢得了竞争优势，提升了银行的品牌形象，使其在市场上树立了创新和敏捷的开放银行服务商的良好口碑。“快速认证流程增强了我们银行在市场上的数字品牌影响力。更重要的是，这为我们赢得了更多金融科技公司的信任，为建立合作奠定了坚实基础。”BAB 总结道。
最后，Bank Albilad 通过 IBM API Connect 获得认证，这让 SAMA 支持金融领域创新和推动金融普惠的愿景向前迈进了一大步。
Bank Albilad 是一家沙特股份公司，根据皇家法令于 1425H（相当于 2004 年）成立，公司资本金为 10,000,000,000 沙特里亚尔。总部设在沙特阿拉伯王国利雅得，并在沙特证券交易所 Tadawul 上市 (ALBILAD)。
该银行在沙特阿拉伯王国设有超过 105 家分行，另有 7 个销售中心和逾 150 个汇款中心由我们的子公司 Enjaz 运营。该银行为个人、公司和中小企业客户提供提供符合伊斯兰教法的服务。为了支持中小企业，该银行在王国的多个城市设有专门中心。Bank Albilad 总部设在沙特阿拉伯利雅得。
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2023 年 12 月于美国出品。
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