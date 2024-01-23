Banco Santander

使用 IBM Blockchain 转变在线支付和智能合同
Santander 深刻意识到即将出现的技术将从根本上永久地改变银行业环境。作为 we.trade 联盟的一部分，Santander 创建了区块链实验室，为自由的探索性实验提供平台，这些实验最终将渗透到其核心业务领域。该银行正在使用区块链技术来改变银行和企业的全球资金转移方式。
如今，Santander 经过三年多的实践经验，在区块链方面的思维方式发生了转变。曾经的焦点是区块链的“技术”方面，例如哪种协议将在市场上获得胜利。但现在，随着区块链的成熟，关注点已转移到具体的用例上。推动区块链这种新视角的原因很简单：大型企业银行客户越来越迫切地要求区块链解决实际问题。Santander 的区块链实验室还发现了促进个人支付领域巨大的未开发机会，尤其是在世界上缺乏传统支付基础架构的地区。为了抓住这些机遇，Santander 的区块链实验室正在积极开发基于区块链分布式账本技术的支付解决方案。Santander 通过参与 we.trade 联盟，还提供基于区块链智能合同功能的服务。许多银行和公司正在寻找一种更高效、更具成本效益的国际贸易方式。we.trade 解决方案基于 IBM Blockchain 平台构建，由 Hyperledger Fabric 技术提供支持，通过利用创新智能合同为银行客户提供用户友好的接口，并开辟潜在的新交易机会。
© Copyright IBM Corporation 2019。 IBM Corporation, Software Group（或相应部门，或无部门）Route 100, Somers, NY 10589
美国出品，2019 年 3 月
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。