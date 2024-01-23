Banco Santander

如今，Santander 经过三年多的实践经验，在区块链方面的思维方式发生了转变。曾经的焦点是区块链的“技术”方面，例如哪种协议将在市场上获得胜利。但现在，随着区块链的成熟，关注点已转移到具体的用例上。推动区块链这种新视角的原因很简单：大型企业银行客户越来越迫切地要求区块链解决实际问题。Santander 的区块链实验室还发现了促进个人支付领域巨大的未开发机会，尤其是在世界上缺乏传统支付基础架构的地区。为了抓住这些机遇，Santander 的区块链实验室正在积极开发基于区块链分布式账本技术的支付解决方案。Santander 通过参与 we.trade 联盟，还提供基于区块链智能合同功能的服务。许多银行和公司正在寻找一种更高效、更具成本效益的国际贸易方式。we.trade 解决方案基于 IBM Blockchain 平台构建，由 Hyperledger Fabric 技术提供支持，通过利用创新智能合同为银行客户提供用户友好的接口，并开辟潜在的新交易机会。