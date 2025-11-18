为了吸引和留住客户，世界各地的零售银行面临着越来越大的压力，需要提供个性化、响应迅速的体验。数字渠道是银行提供高水平服务的有效途径，对于 Banco Itaú Paraguay 这样的领先金融服务提供商而言，确保在线和移动银行平台全天候可用是重中之重。

Banco Itaú Paraguay 的 IT、运营和数字主管 Mario Sangenis 说道：“近年来，我们看到消费者对银行服务的速度和便利性的期望急剧提高。为了应对这些新的挑战，我们开始转型，将银行业务引入数字渠道。如今，大约 50% 的客户选择在线或通过移动设备与我们交互，而且我们看到，对这些服务的需求在未来几年只会继续增长。”



数字银行平台的任何意外停机都会给 Banco Itaú Paraguay 银行带来重大声誉风险。为了最大限度地降低风险并为未来的增长做好准备，该银行一直在寻找创新方法来提高其数字银行基础设施的性能、可用性和可扩展性。



为了帮助实现这些目标，该银行决定将其数字银行应用程序和数据仓库迁移到 Oracle Database。然而，Oracle Database、底层虚拟化平台和银行 x86 server 之间的兼容性问题开始导致严重的稳定性问题，从而威胁到其数字服务。



Banco Itaú Paraguay 银行 IT 和基础设施经理 Francisco Da Rosa 继续说道：“我们知道，数字银行基础设施的不稳定性正在削弱我们提供高质量客户服务的能力，从而增加客户流失的风险。为了保护我们来之不易的零售银行市场份额，我们希望找到可靠性坚如磐石的服务器和存储平台。”

