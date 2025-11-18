消费者越来越多地选择使用网上银行或移动设备来办理所有银行业务，而这些服务的任何中断都会增加客户流失的风险。为了确保能够提供全天候的高质量数字银行体验，Banco Itaú Paraguay 已将其 Oracle Database 迁移到基于 IBM® Power® Systems E870 服务器和 IBM FlashSystem® 存储的坚固平台上。
该银行与 Softshop 合作，将支持其在线和移动银行应用的 Oracle 数据库迁移到基于 IBM Power Systems E870 服务器和 IBM FlashSystem V9000 存储的高性能平台上。
为了吸引和留住客户，世界各地的零售银行面临着越来越大的压力，需要提供个性化、响应迅速的体验。数字渠道是银行提供高水平服务的有效途径，对于 Banco Itaú Paraguay 这样的领先金融服务提供商而言，确保在线和移动银行平台全天候可用是重中之重。
Banco Itaú Paraguay 的 IT、运营和数字主管 Mario Sangenis 说道：“近年来，我们看到消费者对银行服务的速度和便利性的期望急剧提高。为了应对这些新的挑战，我们开始转型，将银行业务引入数字渠道。如今，大约 50% 的客户选择在线或通过移动设备与我们交互，而且我们看到，对这些服务的需求在未来几年只会继续增长。”
数字银行平台的任何意外停机都会给 Banco Itaú Paraguay 银行带来重大声誉风险。为了最大限度地降低风险并为未来的增长做好准备，该银行一直在寻找创新方法来提高其数字银行基础设施的性能、可用性和可扩展性。
为了帮助实现这些目标，该银行决定将其数字银行应用程序和数据仓库迁移到 Oracle Database。然而，Oracle Database、底层虚拟化平台和银行 x86 server 之间的兼容性问题开始导致严重的稳定性问题，从而威胁到其数字服务。
Banco Itaú Paraguay 银行 IT 和基础设施经理 Francisco Da Rosa 继续说道：“我们知道，数字银行基础设施的不稳定性正在削弱我们提供高质量客户服务的能力，从而增加客户流失的风险。为了保护我们来之不易的零售银行市场份额，我们希望找到可靠性坚如磐石的服务器和存储平台。”
为了帮助为其数字服务选择可靠且高度可用的平台，Banco Itaú Paraguay 聘请了 IBM 业务合作伙伴 Softshop。在与 Softshop 合作开发了密集的概念验证 (POC) 流程之后，Banco Itaú Paraguay 选择了基于 IBM Power Systems E870 服务器的新平台，该平台运行 IBM AIX® 操作系统并使用 IBM PowerVM® 进行了虚拟化。
该银行还决定从内部磁盘和专用存储系统的组合升级到 IBM FlashSystem® V9000。使用完全基于闪存的存储架构极大地提高了读写操作的速度，同时还使银行能够将其存储环境整合到更小的物理空间中。
Sangenis 指出：“多年来，我们一直依靠 IBM Power Systems 和 IBM Storage 解决方案支持其他业务部门，并取得了巨大成功。IBM 支持组织的覆盖面和响应速度，加上我们与 Softshop 合作达成的深度 POC 积极成果，使我们确信 IBM 是我们新数字银行平台的最佳选择。”
Banco Itaú Paraguay 与 Softshop 的顾问合作，部署、配置和测试了 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 平台。在短短三个月内，该银行成功将其 Oracle Database 和数据仓库迁移到 IBM Power Systems E870 服务器。
Da Rosa 继续说道：“我们曾多次与 Softshop 合作，他们对细节的关注一直给我们留下了深刻的印象。Softshop 团队在项目开始时总是投入大量时间来了解我们的业务目标，这有助于他们设计的解决方案适合我们公司的特定需求。这个项目也不例外，我们对合作的结果非常满意。”
利用在 IBM Power Systems 和 IBM FlashSystem 平台上运行的 Oracle Database，Banco Itaú Paraguay 消除了使其数字银行服务面临风险的稳定性问题。通过选择高性能平台，该公司获得了计算和存储空间，以适应未来几年数字银行应用程序环境的增长。
Sangenis 说：“自从我们将 Oracle Database 迁移到 IBM Power Systems E870 服务器以来，我们没有经历过任何计划外停机。我们的 IBM 服务器和存储平台极其稳定，这让我们有信心能够每周 7 天、每天 24 小时为客户提供高质量的在线和移动银行体验。我们的数字服务是培养长期客户忠诚度的有力方式，而 IBM 和 Oracle 解决方案的可靠性则有助于我们培养这些重要的客户关系。”
Da Rosa 补充道：“我们的 IBM Power Systems 平台为我们的数字银行工作负载提供了高性能，为我们的一些最终用户大大缩短了应用程序响应时间。事实上，我们目前仅使用了平台上大约 50% 的 CPU 资源，这使我们可以自由地部署新的面向客户的服务，而无需添加更多服务器。
“IBM FlashSystem 存储还显著提高了性能，同时节省了数据中心的机架空间并提高了能源效率。”
最后，通过优化其方法并利用 IBM PowerVM 中提供的 Oracle 认证硬分区技术，Banco Itaú Paraguay 显著降低了其 Oracle 解决方案的许可成本。
Da Rosa 解释说：“Softshop 的指导使我们能够使用 IBM Power Systems 提高数据库性能，从而显著节省平台维护成本。我们现在可以将这笔投资转向增值的开发项目，为我们的客户提供更高质量的服务。”
展望未来，Banco Itaú Paraguay 银行计划通过继续在 IBM 和 Oracle 平台上开发数字产品和服务，以巩固其创新声誉。
Sangenis 总结道：“我们与 Softshop 的合作帮助我们为数字银行应用程序建立了一个坚如磐石的平台，如今，我们可以在网上和移动设备上为每一位客户提供始终如一的优质服务。客户对数字银行业务的需求不断增长，借助 IBM 和 Oracle 解决方案支持我们的服务，我们为推动业务增长奠定了坚实的基础。”
Banco Itaú Paraguay 成立于 1978 年，当时名为 Interbanco SA，总部位于巴拉圭亚松森，为全国数百万客户提供零售银行服务。
要了解有关 IBM Power Systems 或 IBM Flash Systems 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问: ibm.com/products/power、ibm.com/products/flashsystem
Softshop 是 IBM 白金业务合作伙伴，专注于全面的 IT 基础架构和服务，致力于为巴拉圭各地的客户提供最佳的创新。要了解有关 Softshop 服务的更多信息，请访问：www.softshop.com.py
