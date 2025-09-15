Banco BV 和 IBM 获得全面的云成本可见性和财务控制权
随着 Banco BV 在 Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft Azure 和 Amazon Web Services (AWS) 上扩展其云足迹，管理成本变得越来越复杂。该银行需要一种方法来按团队、预算和系统细分支出，同时保持跨环境的可见性和控制力。
事实证明，如果没有集中视图，云成本预测就会变得困难，这凸显了改进预算管理的必要性。挑战不仅仅是技术上的，也是战略上的：如何扩展云的使用，同时将财务纪律嵌入到组织的每一层。
多云运营的复杂性清楚地表明，云成本的清晰度和可见性至关重要。为了改进预算管理，Banco BV 需要持续优化和实时异常检测机制，以便在小问题演变成代价高昂的问题之前主动采取行动。
为了应对跨 GCP、Azure 和 AWS 管理云运营的复杂性，Banco BV 采用了 IBM Cloudability，这是一种市场领先的云成本优化解决方案。该解决方案的高级分配功能可以详细了解团队和预算线的支出情况，同时可以跨所有三个云服务提供商 (CSP) 自动执行报告、异常检测和成本节约建议。
作为 Banco BV 与 IBM 的战略伙伴关系的一部分，Cloudability 已无缝集成到 Banco BV 的多云环境中。IBM 提供了定制 API 自动化和有针对性的支持计划，不仅有助于部署该平台，还确保该平台完全嵌入日常运营中。
整合得到了有力的促成战略的支持，包括实践研讨会、现场培训和结构化学习路径的创建。这些举措帮助员工采用新的 FinOps 最佳实践和工具，从而在整个组织内培养财务问责文化和云成本意识。
因此，成本透明度和财务纪律现已融入银行的云战略，从而推动更明智的决策和长期效率。
借助 Cloudability 强大的报告和优化功能，Banco BV 获得了控制其云战略和完善其 FinOps 实践所需的财务可视性。三年来，通过主动优化和早期异常检测，该银行避免了近 30% 的预计云成本。团队现在可以访问近乎实时的云支出数据，从而做出更明智的决策和更精细的预算调整。
预测的准确性大大提高，误差幅度极小，使银行能够预测风险并迅速做出调整。在 IBM 的继续支持下，Banco BV 正在将成本效益嵌入产品开发和云运营的每个阶段。
Cloudability 不仅在提供财务可见性方面发挥了重要作用，而且还积极支持正在进行的成本优化工作，使财务纪律成为整个组织的核心能力。
Cloudability 让 Banco BV 能够按团队细分直接成本，从而提高了云支出的透明度和对其的控制力。这种粒度与来自 GCP、Azure 和 AWS 的汇总成本信息相结合，为战略决策提供支持，无论是合同谈判还是评估云迁移的财务可行性。
Banco BV 成立于 1988 年，总部位于圣保罗，是巴西最大的私人金融机构之一。该银行最初专注于证券分销，后来发展成为一家全方位服务提供商，在汽车融资和数字银行领域拥有稳固的领导地位。如今，Banco BV 因其技术驱动的战略、环境、社会和治理领导力以及与金融科技公司的创新合作伙伴关系而受到认可。他们的云优先方法和对财务透明度的承诺继续影响着他们在零售、批发和可持续性服务领域的转型。
