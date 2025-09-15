随着 Banco BV 在 Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft Azure 和 Amazon Web Services (AWS) 上扩展其云足迹，管理成本变得越来越复杂。该银行需要一种方法来按团队、预算和系统细分支出，同时保持跨环境的可见性和控制力。

事实证明，如果没有集中视图，云成本预测就会变得困难，这凸显了改进预算管理的必要性。挑战不仅仅是技术上的，也是战略上的：如何扩展云的使用，同时将财务纪律嵌入到组织的每一层。

多云运营的复杂性清楚地表明，云成本的清晰度和可见性至关重要。为了改进预算管理，Banco BV 需要持续优化和实时异常检测机制，以便在小问题演变成代价高昂的问题之前主动采取行动。