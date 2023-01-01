“Bradesco 是一家总部位于拉丁美洲的领先跨国金融服务组织，也是 AI 技术的早期采用者和创新者。Bradesco 很高兴能够探索和体验 watsonx.ai 基础模型，以发展我们的人工智能策略并推动整个生态系统的创新，我们已经利用品牌为 Inovabra 的尖端企业基础架构构建整个生态系统。”

Fernando Freitas 先生

创新负责人

Banco Bradesco SA