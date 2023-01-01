“Bradesco 是一家总部位于拉丁美洲的领先跨国金融服务组织，也是 AI 技术的早期采用者和创新者。Bradesco 很高兴能够探索和体验 watsonx.ai 基础模型，以发展我们的人工智能策略并推动整个生态系统的创新，我们已经利用品牌为 Inovabra 的尖端企业基础架构构建整个生态系统。”
Fernando Freitas 先生
创新负责人
Banco Bradesco SA
Banco Bradesco S.A. 是巴西最大的金融集团之一，自 1943 年以来一直表现稳健，且注重客户利益。除了卓越的服务之外，它还成为了市场上最好的资产管理公司之一，其业绩建立在可持续发展的基础之上。
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美国出品。2023 年 7 月
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