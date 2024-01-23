Banca Transilvania S.A.

早在 2015 年 10 月，欧洲议会就颁布了第二项支付服务指令 (PSD2)，旨在简化欧盟的跨境交易、促进开放银行流程并加强对消费者网上购物保护。该计划的核心是几项技术要求，重点是使银行客户的财务信息更易于获取，以便与在线企业、信用卡公司和其他金融机构共享（当然要经过客户的许可）。

银行完全遵守 PSD2 的最后期限定为 2019 年 9 月，并已提前设定若干技术里程碑。对于 Banca Transilvania 来说，这些关键的最后期限之一正迅速逼近。



“这一切都与开放银行业务有关，”该银行数字金融科技部门负责人 Dan Moldovan 解释道。“开放银行业务将使我们能够将金融科技等其他参与者整合到 Banca Transilvania 生态系统中，让我们能够为客户带来卓越的数字体验。但这需要技术。”



Banca Transilvania 当时没有的技术。



Moldovan 继续澄清道：“我们需要一个开放平台，让我们能够与合作伙伴共享客户数据，这是当务之急。为了符合 PSD2，我们必须在 2019 年 3 月之前运行沙箱环境，并且必须在 9 月之前全面投运。我们的时间不多了。”

