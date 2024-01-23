如今，能否准确及时订购及交付客户所需的产品是确保客户购买体验的关键。葆德电气公司（“葆德”）致力于利用可处理、存储及分析大量交易数据的后台系统，为其工业电机客户提供卓越的服务。
对制造公司来说，生产线停机可能代价高昂。对此，葆德电气公司可伸出援助之手：快速设计、制造并按时交付高度可靠的电动机和机械动力传动产品。
随着国际竞争客户同质化，葆德专注于提供优质的产品和卓越的客户服务。该公司依赖于精细调整和优化的制造工艺以及实时响应客户需求的能力。
葆德的 IS 大型系统经理 Roger Gattis 评论道：“我们公司最大的推动力之一是客户服务。利用我们专业的车间工作流程，能够以最快的速度制造最佳质量的电机是关键所在。我们能够在同一条组装流水线上运行不同尺寸和类型的电机，并且可以比其他任何人更快地生产定制电机。”
为了确保尽可能高效地管理其制造、订单和销售流程，葆德依赖运行在 IBM z Systems 平台上的 SAP 应用程序和 IBM Db2 数据库。这些关键业务系统能够非常详细地记录公司的所有业务交易。
葆德运行 SAP Business Warehouse 来分析其业务的各个方面，为从董事会到生产车间的每个部门提供见解。
随着数据量增长，葆德发现有必要提高其 SAP Business Warehouse 应用程序的性能。葆德选择将工作负载转移到单独的硬件设备上，以提高查询和报告性能。
BW 解决方案架构设计师 Andy George 解释说：“我们引入加速键纯粹是为了提高速度。这样，原本需要 30 分钟的报告可以在不到一分钟内生成。我们的业务用户会定期收到有关业务绩效和销售数据等指标的更新，我们的合作伙伴可以查看保修和计分卡报告，以帮助他们评估自己的绩效。”
五年后，葆德再次意识到需要加强和扩展其报告和分析能力。然而，其现有供应商的替代解决方案需要对新技术和新技能进行投资。
葆德如何保护其对现有基础架构的投资，同时保持用户期望的卓越性能？
在查看其 SAP 应用程序范围后，葆德意识到 IBM Db2 Analytics Accelerator 近乎完美满足其需求。该设备与 IBM z Systems 平台无缝整合，可为 SAP Business Warehouse 和 SAP Business Suite 等核心应用程序以及控制盈利能力分析等特定 SAP 解决方案提供分析加速。此外，Db2 Analytics Accelerator 可以加速非 SAP 应用程序的分析，有助于改进葆德的其他业务。
Roger Gattis 表示：“Db2 Analytics Accelerator 提供了一种简易方法，让我们能够继续实施业务仓库加速策略，而无需在基础架构中引入一整套新技术，从而可消除相关成本和复杂性。
“我们之前的解决方案在很大程度上依赖于拥有维护解决方案所需特定技能的人员。相比之下，如今，我们可以通过标准、熟悉的 Db2 接口来管理 Db2 Analytics Accelerator。在短短几天内，我们的 DBA 就能够理解和管理加速键，现在我们已经消除了依赖特定人员的风险。”
IBM 提供了概念验证 (PoC)，展示了 Db2 Analytics Accelerator 的功能，并表明与旧设备相比，它可以提供同等或经改进的结果。
Roger Gattis 说：“设备于周一抵达，周二进行配置，周三进行 PoC。到周五我们就做出了决定。一切准备就绪后，我们关闭了旧的加速键，这意味着我们节省了每月的支持费用。”
Andy George 补充道：“我们几乎没有收到用户的反馈，这是一件好事！IBM 团队在整个过程中随时协助我们解决遇到的任何问题，确保无缝切换。”
Db2 Analytics Accelerator 将 z Systems 基础架构与由 Netezza® 技术提供支持的 IBM PureData® System for Analytics 集成。该解决方案可创建高效的事务和分析处理环境，使用大规模并行处理来加速查询、提高效率并从现有基础架构投资中释放新价值。
使用 Db2 Analytics Accelerator 后，葆德消除了与以前的设备相关的业务风险和成本威胁。Andy George 继续说道：“使用之前的解决方案时，支持问题始终困扰我们。有了 Db2 Analytics Accelerator，就完全不用担心了。IBM 团队在向我们的团队介绍该技术方面做得非常出色，我们几乎立即就能获得问题的答案。此外，由于我们熟悉 Db2 界面，我们的业务和技术团队有信心在内部支持和管理该解决方案，这可以大幅降低我们的企业风险。”
Roger Gattis 补充说：“无论你想做什么，都轻而易举。在以前，如果系统出现故障，重建至少需要一天的时间。而使用 Db2 Analytics Accelerator 之后，则只需要大约两个小时，可以通过 GUI 或存储过程进行管理。只要拥有 Db2 专业知识，即可轻松掌握 Db2 Analytics Accelerator 专业知识，这可以降低培训成本并增强业务弹性。”
在这个行业中，客户服务是制造过程的关键部分，葆德正利用信息传递速度来进一步微调其运营。与之前只能处理 SAP Business Warehouse 工作负载的设备不同，IBM Db2 Analytics Accelerator 还可用于加速其他 SAP 和非 SAP 应用程序。因此，葆德已经在考虑如何在整个公司利用该解决方案，同时保留和增强对 IBM Db2 平台的原始投资。
Roger Gattis 表示：“月末结算是典型示例，我们面临着向母公司提交财务报表的压力。现在我们可以轻松处理现有的业务仓库加速工作负载，并考虑将一些财务数据添加到 Db2 Analytics Accelerator 中，这可能会对会计部门产生巨大影响。
“制造团队还在研究如何使用 Db2 Analytics Accelerator 为车间创建仪表板。例如，我们可以将近乎实时的订单信息发布到生产线的显示屏上，帮助避免传送带减速，保持生产流程的顺利进行。”
IBM Db2 Analytics Accelerator 最初是作为业务仓库加速键技术的直接替代方案，如今为葆德带来了无限可能：制造流程的数字化程度更高、月末结算速度更快，以及加速非 SAP 应用程序的新机会。
Db2 Analytics Accelerator 代表了 IBM 的战略方向，可提供 SAP 应用程序以外的多种用途，并提供强大的扩展能力，所有这些都将使葆德能够大幅扩展其分析业务和范围。
Andy George 总结道：“IBM 为我们提供了高水平的支持，让我们充满信心，帮助我们降低业务风险，提高系统弹性，让一切变得不同。”
Roger Gattis 表示同意：“与 IBM z Systems 和 Db2 平台集成的简化操作以及易于配置和管理是主要因素。最重要的是，IBM Db2 Analytics Accelerator 能够将加速分析扩展到新的业务领域，从而在竞争中脱颖而出，我们现在就开始这一旅程。”
葆德电气公司（链接位于 ibm.com 外部）设计、制造和营销工业电机、驱动器和机械动力传动产品。该公司总部位于阿肯色州史密斯堡。葆德是 ABB 集团的一员。
IBM z Analytics 解决方案支持实时访问企业数据，以便快速、准确地响应分析查询并创建预测性见解。欲了解有关 IBM Analytics 如何利用数据帮助行业和职业转型的更多信息，请访问 ibm.com/analytics/us/en/enterprise。在 Twitter 上关注我们：@IBMzAnalytics 并加入#zAnalytics 对话。
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美国出品，2017 年 6 月
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