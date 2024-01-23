对制造公司来说，生产线停机可能代价高昂。对此，葆德电气公司可伸出援助之手：快速设计、制造并按时交付高度可靠的电动机和机械动力传动产品。

随着国际竞争客户同质化，葆德专注于提供优质的产品和卓越的客户服务。该公司依赖于精细调整和优化的制造工艺以及实时响应客户需求的能力。



葆德的 IS 大型系统经理 Roger Gattis 评论道：“我们公司最大的推动力之一是客户服务。利用我们专业的车间工作流程，能够以最快的速度制造最佳质量的电机是关键所在。我们能够在同一条组装流水线上运行不同尺寸和类型的电机，并且可以比其他任何人更快地生产定制电机。”



为了确保尽可能高效地管理其制造、订单和销售流程，葆德依赖运行在 IBM z Systems 平台上的 SAP 应用程序和 IBM Db2 数据库。这些关键业务系统能够非常详细地记录公司的所有业务交易。

葆德运行 SAP Business Warehouse 来分析其业务的各个方面，为从董事会到生产车间的每个部门提供见解。



随着数据量增长，葆德发现有必要提高其 SAP Business Warehouse 应用程序的性能。葆德选择将工作负载转移到单独的硬件设备上，以提高查询和报告性能。



BW 解决方案架构设计师 Andy George 解释说：“我们引入加速键纯粹是为了提高速度。这样，原本需要 30 分钟的报告可以在不到一分钟内生成。我们的业务用户会定期收到有关业务绩效和销售数据等指标的更新，我们的合作伙伴可以查看保修和计分卡报告，以帮助他们评估自己的绩效。”



五年后，葆德再次意识到需要加强和扩展其报告和分析能力。然而，其现有供应商的替代解决方案需要对新技术和新技能进行投资。



葆德如何保护其对现有基础架构的投资，同时保持用户期望的卓越性能？

